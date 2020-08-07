Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 3.132.370.814
ASELSAN 1.695.900.833
Garanti Bankası 1.455.157.
07.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:14
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|3.132.370.814
|ASELSAN
|1.695.900.833
|Garanti Bankası
|1.455.157.486
|Şişe Cam
|1.268.376.254
|Güneş Sigorta
|995.735.567
|Akbank
|898.070.398
|Türk Hava Yolları
|715.772.430
|Kardemir (D)
|694.030.161
|Ereğli Demir Çelik
|627.865.899
|Vakıflar Bankası
|627.209.621
|Bim Mağazalar
|549.488.829
|Odaş Elektrik
|509.552.710
|Trakya Cam
|488.381.900
|Turkcell
|476.433.877
|Yapı ve Kredi Bankası
|471.333.422
|Karsan Otomotiv
|457.098.376
|Sasa Polyester
|434.989.903
|Tüpraş
|419.248.574
|Arçelik
|416.867.201
|Koza Altın
|380.541.541
Kaynak: AA