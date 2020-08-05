Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Şişe Cam 2.702.320.801

Emlak Konut GMYO 1.610.478.315

Garanti Bankası 1.457.885.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.702.320.801 Emlak Konut GMYO 1.610.478.315 Garanti Bankası 1.457.885.050 Kardemir (D) 982.988.460 Akbank 977.613.224 Güneş Sigorta 885.562.814 ASELSAN 815.319.098 Türk Hava Yolları 675.893.031 Ereğli Demir Çelik 511.359.405 Bim Mağazalar 496.711.530 Eczacıbaşı İlaç 453.928.757 Turkcell 443.551.340 Tüpraş 431.566.448 Soda Sanayii 429.708.378 Trakya Cam 422.768.722 Yapı ve Kredi Bankası 380.682.908 Petkim 350.803.055 Koza Madencilik 338.018.457 TAV Havalimanları 331.815.095 Torunlar GMYO 310.870.521 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA