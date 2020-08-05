Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.702.320.801
Emlak Konut GMYO 1.610.478.315
Garanti Bankası 1.457.885.
05.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:35
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.702.320.801
|Emlak Konut GMYO
|1.610.478.315
|Garanti Bankası
|1.457.885.050
|Kardemir (D)
|982.988.460
|Akbank
|977.613.224
|Güneş Sigorta
|885.562.814
|ASELSAN
|815.319.098
|Türk Hava Yolları
|675.893.031
|Ereğli Demir Çelik
|511.359.405
|Bim Mağazalar
|496.711.530
|Eczacıbaşı İlaç
|453.928.757
|Turkcell
|443.551.340
|Tüpraş
|431.566.448
|Soda Sanayii
|429.708.378
|Trakya Cam
|422.768.722
|Yapı ve Kredi Bankası
|380.682.908
|Petkim
|350.803.055
|Koza Madencilik
|338.018.457
|TAV Havalimanları
|331.815.095
|Torunlar GMYO
|310.870.521
Kaynak: AA