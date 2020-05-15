Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 732.881.910
Bim Mağazalar 603.669.887
Eczacıbaşı İlaç 573.995.
15.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:08
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|732.881.910
|Bim Mağazalar
|603.669.887
|Eczacıbaşı İlaç
|573.995.572
|Garanti Bankası
|500.923.551
|Koza Madencilik
|420.028.937
|Alkim Kimya
|413.877.752
|İş Finansal Kiralama
|402.797.383
|Sasa Polyester
|391.887.420
|Türk Hava Yolları
|345.323.692
|Pegasus
|323.314.882
|Halkbank
|295.253.228
|Karsan Otomotiv
|288.342.411
|Akbank
|279.726.599
|Kardemir (D)
|253.568.870
|Yapı ve Kredi Bankası
|218.727.514
|Türk Telekom
|215.597.191
|Tümosan Motor ve Traktör
|201.689.614
|İpek Doğal Enerji
|200.681.652
|Migros Ticaret
|198.982.365
|Vakıflar Bankası
|190.233.223
Kaynak: AA