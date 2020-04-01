Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Türk Hava Yolları 783.371.135

ASELSAN 745.268.422

Sasa Polyester 742.263.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 783.371.135 ASELSAN 745.268.422 Sasa Polyester 742.263.103 Garanti Bankası 714.081.653 İş Finansal Kiralama 634.166.378 Tüpraş 496.057.563 Pegasus 461.970.013 Kardemir (D) 423.235.651 Petkim 407.211.844 Halkbank 318.976.690 Eczacıbaşı İlaç 302.893.531 Akbank 294.426.491 Odaş Elektrik 287.421.699 Yapı ve Kredi Bankası 275.986.570 Güneş Sigorta 207.497.815 Ereğli Demir Çelik 195.940.962 Vakıflar Bankası 178.835.640 Alarko Holding 177.194.999 İpek Doğal Enerji 163.158.204 İş Bankası (C) 154.097.612 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA