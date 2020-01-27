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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.680.575.633
Güneş Sigorta 1.062.111.424
Petkim 897.

27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40
Borsada işlem hacmi sıralaması

'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.680.575.633
Güneş Sigorta 1.062.111.424
Petkim 897.213.479
Aselsan 773.679.963
Kardemir (D) 464.927.172
Albaraka Türk 363.954.340
Garanti Bankası 358.005.535
Tüpraş 325.143.223
T. Halk Bankası 279.290.001
İş Fin.Kir. 246.722.260
Emlak Konut GMYO 221.444.833
İpek Doğal Enerji 204.145.132
Şişe Cam 189.883.100
Akbank 182.578.134
T.S.K.B. 178.415.575
Netaş Telekom. 170.518.592
Ereğli Demir Çelik 162.747.826
Soda Sanayii 161.212.498
Vakıflar Bankası 145.208.015
Odaş Elektrik 142.974.719

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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