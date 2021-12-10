Borsada günün ilk yarısı (2) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)45.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)45.000,008,9311,11
İş Bankası (C)7,65-1,8012,62
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.4,003,093,63
İş Girişim9,290,65-50,98
İş GMYO2,610,772,76
İş Y. Men. Değ.21,960,1832,31
İş Yat. Ort.3,21-2,13-4,55
İşbir Holding66,559,9123,98
İşbir Sentetik Dokuma12,20-0,41

Işık Plastik5,44-1,09

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,010,00-11,40
İttifak Holding1,401,45-37,22
İz Hayvancılık Tarım20,68-1,0514,89
İzmir Demir Çelik2,75-2,14-16,91
İzmir Fırça7,17-1,7828,96
Jantsa Jant Sanayi71,600,3572,75
Kafein Yazılım22,94-0,267,50
Kalekim Kimyevi Maddeler19,182,24

Kaplamin29,50-1,80-12,72
Kardemir (A)9,401,9557,98
Kardemir (B)9,380,7577,99
Kardemir (D)10,530,2982,18
Karel Elektronik12,933,9492,29
Karsan Otomotiv4,33-1,8133,23
Karsu Tekstil8,98-0,335,03
Kartal Yenilenebilir Enerji15,900,51

Kartonsan64,10-1,08-32,29
Katmerciler Ekipman1,581,28-8,79
Kent Gıda200,000,00-43,76
Kerevitaş Gıda5,150,59-21,73
Kervan Gıda13,49-1,3231,80
Kervansaray Yat. Holding0,651,56-48,41
Kiler GMYO2,18-0,91-13,15
Kızılbük GYO29,16-0,14

Klimasan Klima11,836,1040,20
Koç Holding33,26-0,5462,62
Konfrut Gıda4,761,9312,66
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,450,42206,99
Konya Çimento1.128,504,01-0,13
Konya Kağıt7,83-1,01

Koray GMYO7,302,8264,04
Kordsa Teknik Tekstil38,121,98145,14
Koza Altın142,202,9747,05
Koza Madencilik21,962,2341,77
Körfez GMYO6,74-0,4416,21
Kristal Kola1,69-1,74-44,68
Kron Telekomünikasyon41,76-1,5113,36
Kuştur Kuşadası Turizm230,80-1,7946,73
Kuyas Yatırım4,60-1,08100,00
Kütahya Porselen121,80-5,36141,43
Kütahya Şeker Fabrikası31,06-1,40

Lider Faktoring4,222,4323,75
Link Bilgisayar31,38-0,38-0,68
Logo Yazılım49,601,9359,28
Lokman Hekim Sağlık13,34-1,9189,71
Lüks Kadife58,45-0,43103,56
Makina Takım3,59-1,105,28
Manas Enerji Yönetimi16,23-1,76

Margün Enerji9,94-1,19

Marka Yatırım Holding3,97-2,22-38,26
Marmaris Altınyunus264,902,52138,43
Marshall259,40-0,61-15,42
Martı GMYO0,99-1,98-61,23
Martı Otel1,810,56-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım23,66-0,25

Mavi Giyim80,250,8855,50
Mazhar Zorlu Holding34,64-5,6110,04
Meditera Tıbbi Malzeme40,02-1,62

Mega Polietilen6,56-3,24-14,36
Menderes Tekstil2,47-1,20-20,06
Mercan Kimya10,56-2,49

Merit Turizm28,324,27173,38
Merko Gıda5,67-3,24-34,38
Metemtur Yatırım4,50-3,43-44,34
Metro Holding1,160,87-38,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,460,00-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,75-0,57-23,22
Mia Teknoloji30,94-2,70

Migros Ticaret43,521,781,68
Milpa4,221,44-8,26
Mistral GMYO4,53-1,09-3,12
MLP Sağlık34,58-0,6374,03
MMC San. ve Tic. Yat.4,37-9,90-5,00
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,740,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,785,15-25,91
Mondi Tire Kutsan11,381,6149,74
Nasmed Egepol8,61-9,37

Naturel Enerji39,88-1,1412,31
Naturelgaz8,10-1,10

Net Holding5,830,1769,97
Netaş Telekom.20,52-0,68-26,92
Niğbaş Niğde Beton12,246,99-76,46
Nuh Çimento47,500,21-1,10
Nurol GMYO7,634,234,66
Odaş Elektrik1,60-1,84-45,27
Orçay Ortaköy Çay Sanayi20,082,97

Orge Enerji Elektrik7,11-0,9754,15
Orma Orman Mahsulleri37,503,48154,76
Osmanlı Menkul31,22-1,391,55
Ostim Endüstriyel Yat1,83-1,61-21,58
Otokar420,30-0,2438,13
Otto Holding27,20-0,07158,31
Oyak Çimento8,38-1,41-4,56
Oyak Yat. Ort.7,49-3,108,52
Oyak Yatırım Menkul42,46-0,09

Oylum Sınai Yatırımlar8,320,4876,65
Özak GMYO7,214,3441,37
Özbal Çelik Boru22,96-0,61250,53
Özderici GMYO1,781,71-19,82
Özerden Plastik8,19-0,24-9,00
Pamel Elektrik71,101,43233,49
Panora GMYO8,65-0,5747,34
Papilon Savunma14,89-0,93-34,51
Park Elek.Madencilik6,620,1523,28
Parsan36,600,0050,62
PC İletişim ve Medya Hizmetleri13,86-8,33

Pegasus105,300,3841,15
Peker GMYO1,070,94-54,26
Penguen Gıda4,412,08-12,67
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım389,602,53

Pera GMYO1,37-0,72-21,79
Pergamon Dış Ticaret27,22-1,3848,51
Petkim9,111,9082,93
Petrokent Turizm4.910,70-2,18441,78
Pınar Et ve Un22,18-1,331,35
Pınar Su3,89-0,26-4,29
Pınar Süt20,984,59-6,96
Plastikkart18,84-2,2832,26
Polisan Holding3,24-0,61-15,73
Politeknik Metal530,006,9630,63
Prizma Press Matbaacılık4,10-1,91-25,18
QNB Finans Fin. Kir.90,90-2,10-27,45
QNB Finansbank48,002,04-31,77
QUA Granite Hayal Yapı15,271,13

Rainbow Polikarbonat15,919,95

Ral Yatırım Holding15,300,00244,59
Ray Sigorta14,804,23-4,21
Reysaş GMYO3,85-0,7718,76
Reysaş Lojistik5,86-0,6813,26
Rhea Girişim2,090,00-43,82
Rodrigo Tekstil15,02-4,099,56
Royal Halı3,41-2,57-0,87
RTA Laboratuvarları22,160,27-26,82
Sabancı Holding14,35-1,8530,15
Safkar Ege Soğutmacılık7,91-1,74-27,30
Sanel Mühendislik5,18-0,7751,46
Sanifoam Sünger33,72-1,11147,94
Sanko Pazarlama10,55-1,6813,83
Saray Matbaacılık4,50-2,60-48,69
Sarkuysan20,82-2,71139,38
Sasa Polyester47,62-1,69217,80
Say Yenilenebilir Enerji29,28-2,14244,07
Sekuro Plastik19,70-3,6241,12
Selçuk Ecza Deposu11,67-1,52-13,12
Selçuk Gıda5,12-0,972,81
Selva Gıda Sanayi9,46-0,21

Senkron Güvenlik23,020,00-12,34
Serve Film Prodüksiyon13,52-1,31-15,50
Servet GMYO103,80-0,1032,40
Seyitler Kimya15,600,3215,87
Silverline Endüstri5,58-1,93-35,12
Sinpaş GMYO4,171,21-0,24
Smartiks Yazılım5,50-0,36-37,92
Sodaş Sodyum Sanayii28,420,507,91
Söktaş2,90-1,02-10,79
Sönmez Filament35,00-7,89-34,19
Sönmez Pamuklu9,26-5,03-37,25
Sumaş Suni Tahta88,003,5372,51
Şeker Fin. Kir.5,24-2,42-18,13
Şekerbank1,22-0,81-19,21
Şişe Cam15,571,10117,47
Şok Marketler Ticaret15,301,8022,59
T. Halk Bankası5,26-1,87-5,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,004,17-16,29
T.S.K.B.1,61-1,23-7,81
T.Tuborg23,301,3031,41
Tat Gıda12,38-0,887,08
TAV Havalimanları39,52-0,0585,54
Tek-Art Turizm1,430,70-29,21
Tekfen Holding23,100,2640,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,55-1,95-12,82
Temapol Polimer Plastik16,94-1,0547,30
Tetamat Gıda Yatırımları238,200,2110,12
TGS Dış Ticaret16,54-2,0730,13
Tofaş Oto. Fab.91,65-0,76196,50
Torunlar GMYO4,723,9621,03
Trabzon Liman40,76-1,8826,90
Trabzonspor Sportif6,95-0,29184,84
Trend GMYO6,861,33-45,43
TSKB GMYO3,091,31-35,98
Tuğçelik19,030,16135,52
Tukaş8,27-2,01-14,65
Turcas Petrol4,35-2,03-10,31
Tureks Turizm Taşımacılık16,01-1,78

Turkcell19,90-1,8733,41
Tümosan Motor ve Traktör20,26-1,7543,99
Tüpraş171,904,3159,17
Türk Hava Yolları22,502,2774,28
Türk İlaç Serum12,28-1,60

Türk Prysmian Kablo64,80-10,00437,21
Türk Telekom10,51-2,7833,05
Türk Traktör227,70-1,4333,65
Türker Proje Gayrimenkul138,30-0,8622,50
Türkiye Sigorta5,81-0,17-5,96
Ufuk Yatırım20,06-1,5749,70
Ulaşlar Turizm Yat.3,661,67-13,68
Ulusal Faktoring2,470,41

Ulusoy Elektrik68,256,3132,91
Ulusoy Un Sanayi6,960,7236,78
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,88-0,53-19,66
Utopya Turizm12,40-9,95-68,04
Uzertaş Boya35,90-2,92-36,57
Ülker Bisküvi21,60-0,18-3,22
Ünlü Yatırım Holding6,01-2,28

Vakıf Fin. Kir.5,85-1,1871,65
Vakıf GMYO1,910,00-20,38
Vakıf Yat. Ort.6,12-0,81-16,85
Vakıflar Bankası4,05-1,70-14,01
Vakko Tekstil11,183,8178,41
Vanet Gıda6,10-5,43-21,09
VBT Yazılım23,36-2,99

Verusa Holding55,800,6323,78
Verusaturk Girisim24,60-1,8488,53
Vestel29,662,0678,85
Vestel Beyaz Eşya7,910,2578,21
Viking Kağıt7,090,00-21,22
Yapı ve Kredi Bank.3,56-1,3918,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,383,45-2,24
Yataş13,46-1,17-4,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,19-1,54-27,50
Yeni Gimat GMYO19,020,1164,08
Yeo Teknoloji60,700,66

Yeşil GMYO0,950,00-31,16
Yeşil Yapı1,080,00-41,30
Yeşil Yatırım Holding2,080,97-51,36
Yibitaş İnşaat Malzeme15.500,006,90-0,64
Yonga Mobilya26,00-4,97-12,72
Yükselen Çelik6,55-0,9126,07
Yünsa13,56-0,95-2,39
Ziraat GMYO2,948,89

Zorlu Enerji1,82-0,55-28,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title