Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,19 -2,08 -32,95 Acıpayam Selüloz 16,28 0,00 -4,91 Adel Kalemcilik 23,24 0,17 -32,12 Adese Gayrimenkul 1,14 0,00 -59,29 Afyon Çimento 3,79 2,43 -25,83 AGESA Hayat Emeklilik 18,49 2,84 5,15 Ak Enerji 1,56 0,65 -29,41 Akbank 5,16 0,39 -23,65 Akçansa 14,62 0,90 -9,21 Akdeniz Yatırım Hold. 1,88 2,17 -21,77 Akfen GMYO 4,09 -0,73 -15,84 Akın Tekstil 34,42 3,99 8,38 Akiş GMYO 1,87 5,06 -33,03 Akmerkez GMYO 39,08 -1,01 -37,42 Aksa 16,05 1,65 16,18 Aksa Enerji 12,56 -0,16 68,82 Aksigorta 7,97 0,13 -8,37 Aksu Enerji 8,42 1,45 11,56 Alarko Carrıer 304,80 3,67 -16,15 Alarko GMYO 20,44 1,29 -19,31 Alarko Holding 9,49 0,32 11,37 Albaraka Türk 1,47 0,00 -24,23 Alcatel Lucent Teletaş 21,32 0,38 -28,12 Alkim Kağıt 15,46 1,31 19,44 Alkim Kimya 15,06 0,87 6,91 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,71 -0,58 -21,92 Altınyunus Çeşme 60,00 5,26 20,10 Anadolu Efes 22,04 -0,18 3,18 Anadolu Grubu Holding 24,46 -0,57 -6,37 Anadolu Hayat Emek. 9,94 2,16 23,70 Anadolu Isuzu 15,26 0,79 -15,22 Anadolu Sigorta 6,32 0,00 -12,47 Anel Elektrik 2,89 0,35 -8,83 Arçelik 32,70 0,31 14,90 ARD Bilişim Teknolojileri 53,45 0,47 11,17 Arena Bilgisayar 10,76 0,47 -1,31 Armada Bilgisayar 52,60 -0,94 7,17 Arsan Tekstil 4,49 0,45 11,27 Arzum Ev Aletleri 15,99 0,57 -33,83 Aselsan 14,80 0,27 -18,90 Ata GMYO 3,97 3,12 -27,95 Atakule GMYO 2,84 1,79 21,31 Atlantis Yatırım Holding 3,98 2,05 -28,42 Atlas Yat. Ort. 1,58 0,64 -9,71 ATP Ticari Bilgisayar 32,56 1,75 Avrasya GMYO 3,25 8,70 24,08 Avrasya Petrol ve Tur. 2,96 2,42 -7,50 Avrupa Yatırım Holding 5,48 -5,03 -8,67 Aydem Enerji 6,46 1,25 Ayen Enerji 4,43 0,91 -18,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,62 0,74 56,21 Aygaz 14,23 -0,21 0,31 Bagfaş 16,35 -1,33 -18,25 Bak Ambalaj 21,12 -0,19 6,79 Balatacılar Balatacılık 4,85 0,00 -41,14 Bantaş Ambalaj 5,67 1,07 20,90 Banvit 60,60 -0,41 16,54 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,55 2,50 Baştaş Başkent Çimento 12,00 1,95 -30,92 Batı Çimento 13,28 0,38 181,95 Batısöke Çimento 2,22 0,91 -9,02 Bayrak Taban Sanayi 10,28 -1,25 -3,11 Bera Holding 11,08 -0,18 -45,36 Berkosan Yalıtım 9,38 0,43 5,16 Beşiktaş Futbol Yat. 6,38 0,00 57,92 Beyaz Filo 8,59 0,00 -14,78 Bilici Yatırım 21,22 5,05 283,49 Bim Mağazalar 61,65 -0,16 -13,53 Biotrend Çevre ve Enerji 27,06 0,07 Birko Mensucat 0,96 0,00 -13,51 Birlik Mensucat 2,00 1,52 -42,20 Bizim Mağazaları 11,34 0,98 -26,17 BMS Çelik Hasır Sanayi 7,30 5,95 Boğaziçi Beton 5,33 -1,84 Borusan Mannesmann 26,42 8,81 -4,96 Borusan Yat. Paz. 307,70 5,70 -32,27 Bosch Fren Sistemleri 862,00 0,28 -29,90 Bossa 26,82 0,60 50,25 Brisa 22,40 2,75 15,68 Burçelik 18,80 0,43 -10,56 Burçelik Vana 23,12 0,70 -53,44 Bursa Çimento 3,33 1,22 -33,10 Carrefoursa 38,60 0,05 -46,24 Casa Emtia Petrol 118,90 2,15 12,17 Ceo Event Medya 8,41 -0,59 30,79 Coca Cola İçecek 82,40 -1,08 29,75 Cosmos Yat. Holding 9,10 1,00 12,90 Credıtwest Faktorıng 4,50 -0,44 -23,34 Çan2 Termik 10,45 0,38 Çelebi 174,20 -1,97 -4,56 Çelik Halat 6,39 2,90 -29,76 Çemaş Döküm 1,20 0,00 -29,52 Çemtaş 13,25 0,30 -15,66 Çimbeton 213,40 1,52 -28,03 Çimentaş 27,02 0,15 -25,28 Çimsa 23,78 -0,08 33,60 Çuhadaroğlu Metal 7,14 0,14 -6,14 Dagi Giyim 2,17 1,40 -36,30 Dagi Yatırım Holding 15,21 5,11 17,91 Dardanel 14,29 1,13 -57,34 Datagate Bilgisayar 11,38 0,89 -29,36 Demısaş Döküm 7,39 -1,34 14,12 Denge Holding 1,12 0,00 -63,13 Deniz GMYO 1,89 2,72 2,60 Derimod 11,41 0,00 17,15 Derlüks Yatırım Holding 4,57 2,01 -48,19 Desa Deri 10,60 -0,66 8,83 Despec Bilgisayar 9,24 -0,11 -29,25 Deva Holding 25,40 0,63 5,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,73 2,39 -0,42 Diriteks Diriliş Tekstil 3,88 7,48 4,02 Ditaş Doğan 15,33 1,12 17,87 DO-CO 686,70 -0,33 9,00 Doğan Burda 13,05 -0,38 -41,84 Doğan Holding 2,54 -0,39 -15,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,22 1,83 -4,68 Doğusan 6,30 -2,48 43,84 Doğuş GMYO 7,71 -0,52 -5,63 Doğuş Otomotiv 25,86 1,02 -0,25 Döktaş Dökümcülük 30,44 1,53 -0,59 Duran Doğan Basım 10,55 0,48 0,57 Dyo Boya 11,77 -0,08 4,65 Eczacıbaşı İlaç 5,82 0,52 -19,19 Eczacıbaşı Yatırım 38,36 3,01 42,50 E-Data Teknoloji Pazarlama 12,44 9,99 Edip Gayrimenkul 5,91 6,29 78,01 Ege Endüstri 1.276,00 1,05 -23,36 Ege Gübre 175,60 2,69 22,41 Ege Profil 27,28 0,66 -28,66 Ege Seramik 12,72 1,84 31,64 Egeplast 22,08 -1,25 -33,69 Ekiz Kimya 6,93 -3,75 -2,81 Emek Elektrik 2,45 4,26 -14,19 Eminiş Ambalaj 20,70 1,27 -43,81 Emlak Konut GMYO 1,82 0,00 -13,93 Enerjisa Enerji 10,17 0,99 -11,80 Enka İnşaat 9,43 0,96 33,91 Erbosan 132,60 -2,86 226,96 Ereğli Demir Çelik 18,60 0,65 41,59 Ersu Gıda 3,62 -1,36 -26,72 Escar Turizm Taşımacılık 16,72 1,70 Escort Teknoloji 5,31 0,38 -19,18 Esenboğa Elektrik 29,26 0,83 53,79 Etiler Gıda 5,55 0,00 39,45 Euro Kapital Yat. Ort. 7,14 -1,52 86,94 Euro Trend Yat. Ort. 4,22 7,65 19,27 Euro Yat. Ort. 3,94 1,29 -11,29 Euro Yatırım Holding 3,29 -1,20 15,85 Fade Gıda 14,06 -4,48 170,30 Fenerbahçe Futbol 36,90 0,00 24,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,61 2,35 -11,46 F-M İzmit Piston 98,00 0,31 -20,06 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,50 0,81 -4,07 Ford Otosan 171,00 1,00 40,00 Formet Celik Kapi Sanayi 1,18 -0,84 -51,90 Frigo Pak Gıda 17,09 -0,93 -18,54 Galata Wind Enerji 3,62 4,93 Galatasaray Sportif 3,70 -0,27 -8,64 Garanti Bankası 8,25 0,61 -18,73 Garanti Faktoring 9,15 -1,61 -17,79 Garanti Yat. Ort. 2,27 -0,44 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 7,52 1,21 26,90 Gediz Ambalaj 39,86 0,00 48,73 Gentaş 3,91 0,77 -33,29 Gersan Elektrik 5,92 0,34 -3,58 Global Men. Değ. 6,28 -0,16 4,49 Global Yat. Holding 3,16 1,28 -32,48 Good-Year 7,24 1,26 -9,14 Göltaş Çimento 38,78 5,15 -5,52 Gözde Girişim 5,35 0,75 -32,96 GSD Denizcilik 5,46 2,63 8,33 GSD Holding 1,79 0,56 -28,69 Gübre Fabrik. 50,15 0,70 -41,72 Güler Yat. Holding 2,46 -2,77 -28,96 Halk GMYO 2,25 0,00 -26,18 Hatay Tekstil 16,81 3,13 23,28 Hedef Girişim 2,72 -0,37 7,73 Hektaş 7,77 2,24 45,44 HUB Girişim 11,09 0,27 -39,07 Hürriyet Gzt. 1,54 0,00 -26,67 ICBC Turkey Bank 5,21 0,58 -19,85 İdealist Danışmanlık 49,86 -1,07 270,43 İdealist GMYO 2,55 9,91 7,46 İhlas Ev Aletleri 1,00 0,00 -46,32 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -20,00 İhlas Gazetecilik 1,15 0,88 -53,32 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,77 1,32 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,08 0,50 30,86 Info Yatırım 3,93 0,51 -15,86 İntema 36,10 1,52 -9,52 Inveo Yatırım Holding 114,40 2,69 158,71 İpek Doğal Enerji 11,27 0,99 -13,84 İskenderun Demir Çelik 11,91 0,17 31,81 (Sürecek) (Sürecek) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan