07.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:06

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,36 0,85 26,88 Acıpayam Selüloz 7,98 -1,60 25,27 Adana Çimento (A) 9,59 0,63 -1,24 Adana Çimento (B) 6,96 0,14 -2,38 Adana Çimento (C) 2,28 0,88 2,24 Adel Kalemcilik 17,95 3,04 14,33 Adese Alışveriş Ticaret 2,25 -2,17 17,19 Afyon Çimento 7,81 5,11 24,36 Ak Enerji 1,27 0,00 16,51 Akbank 8,57 -0,81 5,67 Akçansa 10,93 -0,91 8,86 Akdenız Güvenlık Hız. 2,30 0,88 9,00 Akfen GMYO 4,12 -0,24 1,73 Akın Tekstil 15,68 -0,44 13,71 Akiş GMYO 4,50 -0,44 11,39 Akmerkez GMYO 28,36 0,57 19,76 Aksa 14,30 0,70 4,38 Aksa Enerji 4,27 -0,47 12,37 Aksigorta 6,77 -0,73 11,17 Aksu Enerji 13,04 0,08 -12,31 Alarko Carrıer 65,20 -0,23 8,67 Alarko GMYO 93,10 0,87 1,42 Alarko Holding 6,22 0,48 4,54 Albaraka Türk 1,73 1,17 13,07 Alcatel Lucent Teletaş 16,78 -0,12 39,37 Alkim Kağıt 7,04 -0,42 26,16 Alkim Kimya 48,08 -0,41 25,47 Altınyağ 0,60 7,14 46,34 Altınyunus Çeşme 11,59 14,98 16,02 Anadolu Cam 4,34 -0,91 -0,46 Anadolu Efes 25,70 -0,08 11,35 Anadolu Grubu Holding 19,29 -1,08 9,66 Anadolu Hayat Emek. 7,85 -0,25 14,77 Anadolu Isuzu 12,75 -0,55 4,77 Anadolu Sigorta 5,00 0,60 13,64 Anel Elektrik 3,35 0,60 4,36 Arçelik 21,78 0,46 4,51 ARD Grup Bilişim 7,63 19,97 Arena Bilgisayar 13,03 18,35 73,04 Armada Bilgisayar 25,94 3,35 58,27 Arsan Tekstil 4,88 -0,41 36,31 Artı Yatırım Holding 0,98 -1,01 20,99 Aselsan 24,50 0,41 17,00 Aslan Çimento 40,20 1,41 0,60 Ata GMYO 3,91 -0,26 -13,69 Atakule GMYO 2,17 1,40 13,02 Atlantis Yatırım Holding 1,26 0,80 26,00 Atlas Yat. Ort. 1,72 1,18 19,44 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,52 -0,19 11,33 Avrasya GMYO 1,87 0,54 23,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,04 4,62 12,09 Avrasya Stratejik GMYF 1.317,20 0,01 2,43 Avrupa Yatırım Holding 1,60 0,00 3,90 Ayen Enerji 4,18 -0,24 20,46 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,85 0,00 30,14 Aygaz 13,23 0,61 3,04 Bagfaş 19,71 0,05 17,18 Bak Ambalaj 7,98 -1,48 8,57 Balatacılar Balatacılık 1,85 -4,64 49,19 Bantaş Ambalaj 3,56 1,14 41,27 Banvit 19,41 -0,31 4,52 Baştaş Başkent Çimento 3,89 1,04 50,19 Batı Çimento 3,81 1,60 15,11 Batısöke Çimento 1,57 3,97 19,85 Bera Holding 4,48 -0,44 16,36 Berkosan Yalıtım 3,48 1,46 27,01 Beşiktaş Futbol Yat. 2,70 0,37 10,20 Beyaz Filo 4,05 -3,57 28,16 Bilici Yatırım 5,93 2,77 35,70 Bim Mağazalar 48,50 -0,33 3,94 Birko Mensucat 0,38 0,00 22,58 Birlik Mensucat 1,53 0,66 34,21 Bizim Mağazaları 11,44 1,06 2,42 Bolu Çimento 4,64 0,65 -1,28 Bomonti Elektrik 1,48 -1,99 15,62 Borusan Mannesmann 12,74 -0,23 11,27 Borusan Yat. Paz. 70,85 -0,63 14,55 Bosch Fren Sistemleri 308,30 0,42 6,35 Bossa 9,01 -2,28 11,79 Brisa 9,74 0,41 2,42 Burçelik 8,10 -2,41 39,41 Burçelik Vana 16,00 -3,03 64,78 Bursa Çimento 7,81 16,05 25,36 Carrefoursa 7,20 -0,55 52,87 Ceo Event Medya 7,87 -1,50 -4,49 Coca Cola İçecek 45,52 -0,61 17,62 Cosmos Yat. Holding 2,59 0,39 26,96 Credıtwest Faktorıng 2,48 -1,59 -13,89 Çelebi 102,70 1,68 0,59 Çelik Halat 11,19 -0,80 72,15 Çemaş Döküm 1,25 0,81 -0,28 Çemtaş 9,34 1,63 12,80 Çimbeton 47,50 -0,46 15,12 Çimentaş 17,04 -0,87 13,60 Çimsa 9,99 -0,10 10,02 Çuhadaroğlu Metal 3,77 0,00 18,18 Dagi Giyim 3,03 2,02 21,20 Dagi Yatırım Holding 4,75 -1,45 110,18 Dardanel 6,10 -2,40 60,95 Datagate Bilgisayar 10,12 2,33 29,58 Demısaş Döküm 4,06 1,00 16,67 Denge Holding 1,43 -1,38 4,38 Deniz GMYO 5,85 -2,50 15,84 Denizli Cam 9,38 0,00 12,47 Derimod 10,10 12,22 41,46 Derlüks Deri 4,15 1,97 1,72 Desa Deri 5,14 3,42 13,22 Despec Bilgisayar 6,83 4,43 61,08 Deva Holding 11,55 0,79 28,48 Diriteks Diriliş Tekstil 0,76 -1,30 -2,56 Ditaş Doğan 15,19 2,50 58,89 DO-CO 602,30 -1,02 6,79 Doğan Burda 6,71 0,00 10,54 Doğan Holding 2,04 0,00 10,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 -0,84 43,03 Doğusan 2,54 -1,17 22,12 Doğuş GMYO 6,24 0,00 37,75 Doğuş Otomotiv 12,37 0,00 29,94 Döktaş Dökümcülük 54,45 -14,99 0,93 Duran Doğan Basım 21,92 -0,45 56,13 Dyo Boya 6,55 7,38 33,67 Eczacıbaşı İlaç 4,24 0,24 14,29 Eczacıbaşı Yatırım 11,65 1,13 15,23 Edip Gayrimenkul 1,98 -1,49 42,45 Ege Endüstri 714,40 0,18 23,07 Ege Gübre 58,75 1,82 17,97 Ege Profil 15,19 1,27 26,90 Ege Seramik 5,08 0,59 36,93 Egeli & Co Tarım Girişim 0,44 0,00 37,50 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,70 2,94 79,49 Egeli&Co Yatırım Holding 0,45 4,65 125,00 Egeplast 15,80 -1,25 26,40 Ekiz Kimya 1,32 0,00 116,39 Emek Elektrik 2,27 7,08 42,77 Eminiş Ambalaj 1,82 3,41 19,74 Emlak Konut GMYO 1,71 -0,58 17,12 Enerjisa Enerji 8,33 -0,48 12,72 Enka İnşaat 6,84 0,15 6,54 Erbosan 26,04 0,31 4,24 Ereğli Demir Çelik 9,32 -0,64 3,10 Ersu Gıda 3,88 0,00 87,44 Escort Teknoloji 2,93 3,17 110,79 Etiler Gıda 2,38 -0,83 -2,86 Euro Kapital Yat. Ort. 1,92 3,23 14,97 Euro Trend Yat. Ort. 1,46 3,55 16,80 Euro Yat. Ort. 1,36 1,49 15,25 Euro Yatırım Holding 1,64 0,00 9,33 Fenerbahçe Futbol 17,31 0,64 19,63 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,90 0,20 7,22 F-M İzmit Piston 56,95 -0,09 14,17 Fonet Bilgi Teknolojileri 9,66 -0,51 25,62 Ford Otosan 74,20 -0,40 4,73 Formet Çelik Kapı 2,64 1,93 -12,00 Frigo Pak Gıda 12,25 -0,49 -5,48 Galatasaray Sportif 2,32 0,43 14,29 Garanti Bankası 12,19 -0,65 9,43 Garanti Faktoring 5,18 -0,19 33,85 Garanti Yat. Ort. 1,60 5,96 48,15 Gedik Y. Men. Değ. 10,78 -1,10 92,50 Gedik Yatırım Holding 32,20 6,06 318,73 Gediz Ambalaj 9,43 -0,11 39,50 Gentaş 2,69 0,37 22,83 Gersan Elektrik 3,74 0,81 17,24 Global Men. Değ. 2,43 -2,41 29,26 Global Yat. Holding 5,39 6,52 10,68 Good-Year 5,15 0,59 27,16 Göltaş Çimento 18,59 0,32 4,50 Gözde Girişim 5,24 -1,50 1,95 GSD Denizcilik 3,26 -2,40 27,34 GSD Holding 1,68 0,00 12,75 Gübre Fabrik. 11,79 9,67 30,42 Güler Yat. Holding 2,12 1,92 4,43 Güneş Sigorta 2,70 1,89 23,85 Halk GMYO 1,62 0,62 32,79 Halk Sigorta 2,20 2,80 11,11 Hatay Tekstil 8,54 0,47 24,31 Hedef Girişim 2,99 2,40 14,56 Hektaş 10,35 0,10 29,05 HUB Girişim 38,96 8,16 180,69 Hürriyet Gzt. 1,21 -1,63 6,14 ICBC Turkey Bank 5,71 -0,35 8,35 İdealist Danışmanlık 3,29 0,00 -0,90 İdealist GMYO 3,88 4,30 26,80 İhlas Ev Aletleri 3,20 0,00 2,24 İhlas Gayrimenkul 1,22 3,39 1,67 İhlas Gazetecilik 4,31 -6,30 -36,71 İhlas Holding 0,89 1,14 -2,20 İhlas Yayın Holding 1,13 0,89 10,78 İndeks Bilgisayar 13,56 4,47 39,79 Info Yatırım 8,40 -0,12 -5,62 İntema 11,26 -0,88 21,60 İpek Doğal Enerji 10,05 0,80 30,18 İskenderun Demir Çelik 7,87 -0,25 -1,75

(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA