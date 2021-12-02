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Borsada günlük işlemler (2)

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)311.692,0010,0053,31İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)311.692,0010,0053,31
İş Bankası (B)51.243,5010,0026,53
İş Bankası (C)6,891,321,43
İş Bankası (Kur.)500.000,008,4631,58
İş Fin.Kir.3,370,60-12,69
İş Girişim8,750,92-53,83
İş GMYO2,640,383,94
İş Y. Men. Değ.19,94-0,2520,14
İş Yat. Ort.2,920,34-13,18
İşbir Holding41,981,99-21,79
İşbir Sentetik Dokuma11,852,78

Işık Plastik6,255,75

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,952,15-16,67
İttifak Holding1,519,42-32,29
İz Hayvancılık Tarım20,441,7913,56
İzmir Demir Çelik2,585,74-22,04
İzmir Fırça6,800,8922,30
Jantsa Jant Sanayi64,750,8656,22
Kafein Yazılım22,163,943,84
Kalekim Kimyevi Maddeler18,72-0,64

Kaplamin30,803,77-8,88
Kardemir (A)8,455,2342,02
Kardemir (B)8,273,2556,93
Kardemir (D)9,354,3561,76
Karel Elektronik11,463,9970,43
Karsan Otomotiv4,262,4031,08
Karsu Tekstil8,764,292,46
Kartal Yenilenebilir Enerji14,31-2,59

Kartonsan62,25-0,24-34,25
Katmerciler Ekipman1,58-0,63-8,79
Kent Gıda189,909,96-46,60
Kerevitaş Gıda5,220,38-20,67
Kervan Gıda13,071,5527,69
Kervansaray Yat. Holding0,660,00-47,62
Kiler GMYO2,201,38-12,35
Kızılbük GYO28,901,40

Klimasan Klima10,325,3122,31
Koç Holding30,082,6647,07
Konfrut Gıda4,444,235,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,954,15213,35
Konya Çimento952,80-1,05-15,68
Konya Kağıt7,923,66

Koray GMYO6,951,7656,18
Kordsa Teknik Tekstil35,340,28127,27
Koza Altın128,90-0,4633,30
Koza Madencilik20,00-1,2829,12
Körfez GMYO6,623,1214,14
Kristal Kola1,561,96-48,94
Kron Telekomünikasyon40,905,5211,02
Kuştur Kuşadası Turizm209,000,4832,87
Kuyas Yatırım3,34-1,7645,22
Kütahya Porselen104,90-9,96107,93
Kütahya Şeker Fabrikası32,480,87

Lider Faktoring4,04-1,4618,48
Link Bilgisayar31,060,32-1,70
Logo Yazılım48,90-0,1257,03
Lokman Hekim Sağlık12,475,7777,34
Lüks Kadife56,250,3695,89
Makina Takım3,40-0,87-0,29
Manas Enerji Yönetimi17,072,46

Margün Enerji9,724,18

Marka Yatırım Holding3,93-0,51-38,88
Marmaris Altınyunus189,30-2,6270,39
Marshall245,303,07-20,02
Martı GMYO0,961,05-62,41
Martı Otel1,860,54-12,68
Matriks Bilgi Dağıtım23,961,78

Mavi Giyim76,602,1348,42
Mazhar Zorlu Holding31,942,241,46
Meditera Tıbbi Malzeme39,52-0,95

Mega Polietilen6,412,89-16,32
Menderes Tekstil2,479,78-20,06
Mercan Kimya10,410,19

Merit Turizm25,041,87141,71
Merko Gıda5,531,47-36,00
Metemtur Yatırım3,06-2,55-62,15
Metro Holding1,203,35-35,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,420,00-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,792,29-23,18
Mia Teknoloji37,1810,00

Migros Ticaret42,70-0,19-0,23
Milpa4,09-0,24-11,09
Mistral GMYO4,410,68-5,69
MLP Sağlık33,50-1,4168,60
MMC San. ve Tic. Yat.6,004,3530,43
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,69-1,17

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,538,66-36,46
Mondi Tire Kutsan9,845,8129,47
Nasmed Egepol8,36-1,88

Naturel Enerji39,662,6911,69
Naturelgaz8,105,61

Net Holding5,272,5353,64
Netaş Telekom.20,341,19-27,56
Niğbaş Niğde Beton7,382,50-85,81
Nuh Çimento46,302,07-3,60
Nurol GMYO8,47-9,8916,19
Odaş Elektrik1,541,99-47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,60-3,58

Orge Enerji Elektrik6,784,3146,99
Orma Orman Mahsulleri31,429,94113,45
Osmanlı Menkul26,000,46-15,43
Ostim Endüstriyel Yat1,792,87-23,30
Otokar419,00-1,0637,70
Oyak Çimento7,906,47-10,02
Oyak Yat. Ort.7,472,198,23
Oyak Yatırım Menkul33,50-0,24

Oylum Sınai Yatırımlar9,28-1,5997,03
Özak GMYO6,571,5528,82
Özbal Çelik Boru24,18-4,05269,16
Özderici GMYO1,661,22-25,23
Özerden Plastik8,276,71-8,11
Pamel Elektrik68,255,00220,12
Panora GMYO7,752,7932,01
Papilon Savunma15,353,02-32,49
Park Elek.Madencilik6,344,4518,06
Parsan35,960,1747,98
PC İletişim ve Medya Hizmetleri11,499,95

Pegasus91,05-1,6222,05
Peker GMYO1,030,98-55,97
Penguen Gıda4,850,00-3,96
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım330,003,00

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret26,942,9846,98
Petkim8,172,0064,06
Petrokent Turizm4.071,1010,00349,15
Pınar Et ve Un21,36-0,74-2,39
Pınar Su3,821,33-6,01
Pınar Süt19,42-1,07-13,88
Plastikkart18,842,3932,26
Polisan Holding3,344,05-13,13
Politeknik Metal372,20-0,08-8,26
Prizma Press Matbaacılık3,87-0,77-29,38
QNB Finans Fin. Kir.81,759,95-34,76
QNB Finansbank43,689,97-37,91
QUA Granite Hayal Yapı14,00-2,91

Ral Yatırım Holding17,31-9,98289,86
Ray Sigorta13,80-4,50-10,68
Reysaş GMYO3,801,6017,22
Reysaş Lojistik5,393,454,17
Rhea Girişim1,990,51-46,51
Rodrigo Tekstil14,57-2,746,27
Royal Halı3,040,66-11,63
RTA Laboratuvarları22,42-0,09-25,96
Sabancı Holding13,370,7521,26
Safkar Ege Soğutmacılık8,010,75-26,38
Sanel Mühendislik5,031,4147,08
Sanifoam Sünger35,02-0,23157,50
Sanko Pazarlama10,693,2915,35
Saray Matbaacılık4,745,57-45,95
Sarkuysan19,980,10129,72
Sasa Polyester46,502,02210,32
Say Yenilenebilir Enerji27,22-1,87219,86
Sekuro Plastik20,344,7945,70
Selçuk Ecza Deposu11,581,22-13,79
Selçuk Gıda4,942,49-0,80
Selva Gıda Sanayi10,10-2,13

Senkron Güvenlik24,300,41-7,46
Serve Film Prodüksiyon13,763,85-14,00
Servet GMYO101,204,1729,08
Seyitler Kimya18,144,6734,74
Silverline Endüstri5,703,45-33,72
Sinpaş GMYO4,051,50-3,11
Smartiks Yazılım5,393,06-39,16
Sodaş Sodyum Sanayii35,589,9535,10
Söktaş2,840,35-12,64
Sönmez Filament37,529,96-29,46
Sönmez Pamuklu10,240,00-30,61
Sumaş Suni Tahta86,50-0,5769,57
Şeker Fin. Kir.5,121,99-20,00
Şekerbank1,192,59-21,19
Şişe Cam13,322,7086,05
Şok Marketler Ticaret14,40-0,1415,38
T. Halk Bankası4,900,00-11,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,120,65-35,22
T.S.K.B.1,500,67-14,11
T.Tuborg20,202,0213,92
Taç Tarım Ürünleri26,20-4,66148,81
Tat Gıda11,830,602,32
TAV Havalimanları29,18-1,2237,00
Tek-Art Turizm1,400,00-30,69
Tekfen Holding19,310,4717,75
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,450,27-13,97
Temapol Polimer Plastik17,822,5354,96
Tetamat Gıda Yatırımları274,007,8326,68
TGS Dış Ticaret16,442,0529,35
Tofaş Oto. Fab.90,653,48193,26
Torunlar GMYO4,094,874,87
Trabzon Liman38,361,4819,43
Trabzonspor Sportif7,52-1,44208,20
Trend GMYO6,691,52-46,78
TSKB GMYO2,902,84-39,91
Tuğçelik19,40-3,58140,10
Tukaş8,510,24-12,18
Turcas Petrol4,063,31-16,29
Tureks Turizm Taşımacılık16,005,12

Turkcell19,741,2332,34
Tümosan Motor ve Traktör19,90-1,9741,44
Tüpraş156,00-0,7644,44
Türk Hava Yolları18,25-0,8741,36
Türk İlaç Serum13,152,81

Türk Prysmian Kablo63,45-10,00426,01
Türk Telekom10,212,7229,25
Türk Traktör211,905,0624,38
Türker Proje Gayrimenkul131,001,1616,03
Türkiye Sigorta5,630,54-8,87
Ufuk Yatırım18,66-0,5339,25
Ulaşlar Turizm Yat.3,610,00-14,86
Ulusal Faktoring2,342,18

Ulusoy Elektrik57,000,5311,00
Ulusoy Un Sanayi6,830,7434,22
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,882,17-19,66
Utopya Turizm16,940,30-56,34
Uzertaş Boya39,58-1,05-30,07
Ülker Bisküvi21,00-1,41-5,90
Ünlü Yatırım Holding5,710,71

Vakıf Fin. Kir.5,112,6149,94
Vakıf GMYO1,852,78-22,88
Vakıf Yat. Ort.5,922,25-19,57
Vakıflar Bankası3,780,27-19,75
Vakko Tekstil10,622,4169,47
Vanet Gıda6,490,78-16,04
VBT Yazılım23,26-1,11

Verusa Holding55,552,0223,22
Verusaturk Girisim25,981,4899,11
Vestel28,60-0,1472,46
Vestel Beyaz Eşya7,450,0067,85
Viking Kağıt6,673,57-25,89
Yapı ve Kredi Bank.3,403,0313,44
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,020,98-8,76
Yataş13,000,46-8,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,291,86-25,23
Yeni Gimat GMYO17,500,0050,96
Yeo Teknoloji58,700,51

Yeşil GMYO0,913,41-34,06
Yeşil Yapı1,051,94-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,011,52-53,00
Yibitaş İnşaat Malzeme11.714,901,34-24,91
Yonga Mobilya24,4210,00-18,02
Yükselen Çelik5,924,5913,95
Yünsa13,591,19-2,17
Ziraat GMYO2,659,96

Zorlu Enerji1,762,33-30,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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