Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.134,20 -0,81 -5,84 İş Bankası (C) 5,10 0,39 -24,92 İş Bankası (Kur.) 394.394,00 9,29 3,79 İş Fin.Kir. 3,28 1,55 -15,03 İş Girişim 16,16 1,32 -14,72 İş GMYO 1,91 2,69 -24,80 İş Y. Men. Değ. 16,98 0,12 2,31 İş Yat. Ort. 2,88 1,41 -14,36 İşbir Holding 7.600,00 3,43 177,62 Işık Plastik 33,50 9,76 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,02 0,99 -10,53 İttifak Holding 1,84 -3,16 -17,49 İz Hayvancılık Tarım 18,55 4,10 3,06 İzmir Demir Çelik 2,23 0,00 -32,62 İzmir Fırça 8,69 1,88 56,29 Jantsa Jant Sanayi 76,90 -6,90 85,53 Kafein Yazılım 28,78 1,98 34,87 Kaplamin 23,24 2,11 -31,24 Kardemir (A) 7,85 7,39 31,93 Kardemir (B) 7,81 6,99 48,20 Kardemir (D) 8,71 2,71 50,69 Karel Elektronik 31,14 0,26 35,04 Karsan Otomotiv 4,07 3,83 25,23 Karsu Tekstil 9,96 -0,80 16,49 Kartonsan 66,20 9,97 -30,08 Katmerciler Ekipman 3,69 1,65 19,81 Kent Gıda 317,00 -0,94 -10,85 Kerevitaş Gıda 5,29 0,38 -19,60 Kervan Gıda 17,08 0,00 29,20 Kervansaray Yat. Holding 0,67 -4,29 -46,83 Kiler GMYO 1,92 0,00 -23,51 Klimasan Klima 23,74 -1,82 39,89 Koç Holding 19,35 2,44 -5,39 Konfrut Gıda 16,21 -0,80 -4,08 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,90 -0,48 203,63 Konya Çimento 927,80 1,28 -17,89 Kordsa Teknik Tekstil 23,80 4,29 53,05 Koza Altın 128,50 -0,54 32,89 Koza Madencilik 15,40 1,25 -0,58 Körfez GMYO 5,37 6,76 -7,41 Kristal Kola 2,29 0,88 -41,58 Kron Telekomünikasyon 54,50 1,21 47,94 Kuştur Kuşadası Turizm 324,10 -2,91 106,04 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 2,65 0,87 Kütahya Porselen 55,10 2,99 9,22 Lider Faktoring 2,95 6,88 -13,49 Link Bilgisayar 36,60 -1,51 14,82 Logo Yazılım 164,50 1,11 32,06 Lokman Hekim Sağlık 16,94 1,44 57,55 Lüks Kadife 60,40 -0,17 109,00 Makina Takım 3,37 2,12 -1,17 Marka Yatırım Holding 5,20 0,00 -19,13 Marmaris Altınyunus 223,90 -1,32 101,53 Marshall 320,10 -2,71 4,37 Martı GMYO 1,65 0,61 -40,00 Martı Otel 2,27 -2,16 6,57 Matriks Bilgi Dağıtım 39,94 0,25 Mavi Giyim 47,04 1,16 -9,89 Mazhar Zorlu Holding 30,00 0,00 -4,70 Mega Polietilen 7,08 5,36 -7,57 Menderes Tekstil 2,64 5,18 -14,56 Merit Turizm 278,30 -3,44 232,50 Merko Gıda 5,59 -1,93 -35,30 Metemtur Yatırım 30,00 7,30 35,75 Metro Holding 1,92 0,00 -7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 -2,40 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 0,00 -12,02 Migros Ticaret 36,88 0,49 -13,83 Milpa 4,14 0,73 -10,00 Mistral GMYO 5,08 1,20 7,86 MLP Sağlık 23,14 -0,77 16,46 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 0,00 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,77 0,74 -10,92 Naturel Enerji 36,20 1,63 1,95 Naturelgaz 9,39 0,21 Net Holding 5,90 0,00 72,01 Netaş Telekom. 23,50 -5,47 -16,31 Niğbaş Niğde Beton 13,51 -1,75 -74,02 Nuh Çimento 56,45 4,34 17,54 Nurol GMYO 14,21 1,43 94,92 Odaş Elektrik 2,51 2,45 -35,64 Olmuksan-IP 7,46 -0,40 -37,05 Orge Enerji Elektrik 10,88 -2,51 47,43 Orma Orman Mahsulleri 33,98 -0,06 130,84 Osmanlı Menkul 29,50 -0,94 -4,65 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,44 -17,93 Otokar 337,20 1,57 10,82 Oyak Çimento 7,24 0,98 -17,54 Oyak Yat. Ort. 7,93 -0,13 14,10 Oylum Sınai Yatırımlar 4,05 -0,49 -14,01 Özak GMYO 4,46 1,13 -12,55 Özbal Çelik Boru 7,39 -0,14 12,82 Özderici GMYO 1,73 2,98 -22,07 Özerden Plastik 8,50 6,25 -5,56 Pamukova Elektrik 28,90 -0,76 35,55 Panora GMYO 6,34 1,60 3,80 Papilon Savunma 17,75 1,37 -22,01 Park Elek.Madencilik 5,48 -1,44 2,05 Parsan 31,00 1,24 27,57 Pegasus 83,95 3,20 12,53 Peker GMYO 1,29 -6,52 -50,57 Penguen Gıda 3,38 -0,59 -33,07 Pera GMYO 1,44 0,00 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 25,70 1,90 40,22 Petkim 6,61 1,23 32,73 Petrokent Turizm 2.398,90 -3,93 164,66 Pınar Et ve Un 21,18 0,57 -3,22 Pınar Su 7,79 3,18 4,85 Pınar Süt 19,65 0,26 -12,86 Plastikkart 14,16 0,43 -2,01 Polisan Holding 3,10 0,00 -19,37 Politeknik Metal 313,00 0,32 -22,85 Prizma Press Matbaacılık 5,26 -0,38 -4,01 QNB Finans Fin. Kir. 97,00 0,00 -22,59 QNB Finansbank 48,20 1,30 -31,49 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,52 3,24 Ral Yatırım Holding 3,48 -0,29 -21,62 Ray Sigorta 12,00 -0,91 -22,33 Reysaş GMYO 4,17 -2,57 -23,49 Reysaş Lojistik 3,75 0,00 -27,52 Rhea Girişim 2,53 -1,17 -31,99 Rodrigo Tekstil 18,98 4,92 38,44 Royal Halı 3,96 4,76 15,12 RTA Laboratuvarları 22,84 -2,39 -24,57 Sabancı Holding 8,73 0,58 -20,82 Safkar Ege Soğutmacılık 8,61 0,00 -20,86 Sanel Mühendislik 3,92 0,00 14,62 Sanifoam Sünger 14,36 -1,91 5,59 Sanko Pazarlama 11,14 1,83 18,64 Saray Matbaacılık 4,16 3,23 -52,57 Sarkuysan 15,78 1,41 81,43 Sasa Polyester 34,84 0,81 132,51 Say Yenilenebilir Enerji 32,60 -0,31 283,08 Sekuro Plastik 23,82 3,57 70,63 Selçuk Ecza Deposu 9,80 0,00 -27,04 Selçuk Gıda 3,32 -1,78 -33,33 Senkron Güvenlik 32,98 3,06 25,59 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -2,28 -6,25 Servet GMYO 89,00 2,30 13,52 Seyitler Kimya 23,50 -4,32 -6,34 Silverline Endüstri 5,94 0,17 -30,93 Sinpaş GMYO 3,80 0,26 -9,09 Smartiks Yazılım 6,14 -1,29 -30,70 Sodaş Sodyum Sanayii 26,96 -0,96 2,37 Söktaş 4,13 3,25 -18,86 Sönmez Filament 28,60 -3,05 -59,26 Sönmez Pamuklu 15,80 1,15 -34,17 Sumaş Suni Tahta 67,55 -0,30 31,80 Şeker Fin. Kir. 6,97 -0,85 8,91 Şekerbank 1,18 0,00 -21,85 Şişe Cam 7,71 1,45 5,47 Şok Marketler Ticaret 12,18 0,00 -3,49 T. Halk Bankası 4,33 0,70 -22,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,98 0,00 -26,01 T.S.K.B. 1,31 1,55 -24,99 T.Tuborg 18,60 0,54 2,93 Taç Tarım Ürünleri 26,40 -2,94 150,71 Tat Gıda 9,53 1,28 -17,57 TAV Havalimanları 24,28 5,20 13,99 Taze Kuru Gıda 257,80 -4,70 19,19 Tek-Art Turizm 1,80 0,00 -10,89 Tekfen Holding 16,20 0,68 -1,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,30 9,93 -4,16 Temapol Polimer Plastik 16,42 -1,08 42,78 TGS Dış Ticaret 15,25 9,95 19,98 Tofaş Oto. Fab. 29,88 4,40 -3,34 Torunlar GMYO 3,53 2,92 -9,49 Trabzon Liman 33,34 6,18 3,80 Trabzonspor Sportif 2,19 0,92 -10,25 Trend GMYO 6,36 -3,64 -49,40 TSKB GMYO 4,41 -0,90 -23,30 Tuğçelik 8,27 1,47 2,35 Tukaş 7,10 1,14 -26,73 Turcas Petrol 3,85 2,94 -20,62 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,89 1,85 Turkcell 15,26 0,59 -2,76 Tümosan Motor ve Traktör 20,62 1,58 46,55 Tüpraş 96,35 -0,26 -10,79 Türk Hava Yolları 13,37 2,93 3,56 Türk İlaç Serum 40,00 -3,19 Türk Prysmian Kablo 10,26 5,77 -15,21 Türk Telekom 6,84 2,55 -17,74 Türk Traktör 211,50 1,88 24,14 Türker Proje Gayrimenkul 134,90 3,21 19,49 Türkiye Sigorta 5,55 0,91 -10,17 Ufuk Yatırım 16,50 -4,07 23,13 Ulaşlar Turizm Yat. 5,15 -1,90 21,46 Ulusoy Elektrik 60,95 0,33 18,70 Ulusoy Un Sanayi 5,72 6,72 12,41 Umpaş Holding 1,55 -0,64 -40,61 Uşak Seramik 2,66 1,14 13,68 Utopya Turizm 30,60 -1,10 -21,13 Uzertaş Boya 49,98 0,77 -11,70 Ülker Bisküvi 22,86 1,78 -1,21 Vakıf Fin. Kir. 13,99 -9,97 228,40 Vakıf GMYO 2,42 0,41 -27,34 Vakıf Yat. Ort. 6,59 -0,45 -10,46 Vakıflar Bankası 3,45 0,29 -26,75 Vakko Tekstil 11,60 -3,81 85,11 Vanet Gıda 5,81 -2,02 -24,84 Verusa Holding 59,30 5,33 31,49 Verusaturk Girisim 27,10 3,44 107,19 Vestel 29,78 2,34 41,41 Vestel Beyaz Eşya 50,05 0,22 22,43 Viking Kağıt 6,35 1,11 -29,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,44 0,94 44,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 0,94 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 78,50 -1,88 8,45 Yataş 17,12 1,90 18,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,98 1,02 -32,27 Yeni Gimat GMYO 12,94 1,81 11,63 Yeşil GMYO 1,23 -0,81 -10,87 Yeşil Yapı 1,43 -1,38 -22,28 Yeşil Yatırım Holding 81,85 -1,27 -14,16 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.800,00 -4,52 -5,13 Yonga Mobilya 28,42 9,98 -4,60 Yükselen Çelik 5,58 0,90 6,65 Yünsa 12,99 -0,23 -6,49 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,11 2,43 -23,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı Açıklaması