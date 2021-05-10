Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.134,20
|-0,81
|-5,84
|İş Bankası (C)
|5,10
|0,39
|-24,92
|İş Bankası (Kur.)
|394.394,00
|9,29
|3,79
|İş Fin.Kir.
|3,28
|1,55
|-15,03
|İş Girişim
|16,16
|1,32
|-14,72
|İş GMYO
|1,91
|2,69
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|16,98
|0,12
|2,31
|İş Yat. Ort.
|2,88
|1,41
|-14,36
|İşbir Holding
|7.600,00
|3,43
|177,62
|Işık Plastik
|33,50
|9,76
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,02
|0,99
|-10,53
|İttifak Holding
|1,84
|-3,16
|-17,49
|İz Hayvancılık Tarım
|18,55
|4,10
|3,06
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|0,00
|-32,62
|İzmir Fırça
|8,69
|1,88
|56,29
|Jantsa Jant Sanayi
|76,90
|-6,90
|85,53
|Kafein Yazılım
|28,78
|1,98
|34,87
|Kaplamin
|23,24
|2,11
|-31,24
|Kardemir (A)
|7,85
|7,39
|31,93
|Kardemir (B)
|7,81
|6,99
|48,20
|Kardemir (D)
|8,71
|2,71
|50,69
|Karel Elektronik
|31,14
|0,26
|35,04
|Karsan Otomotiv
|4,07
|3,83
|25,23
|Karsu Tekstil
|9,96
|-0,80
|16,49
|Kartonsan
|66,20
|9,97
|-30,08
|Katmerciler Ekipman
|3,69
|1,65
|19,81
|Kent Gıda
|317,00
|-0,94
|-10,85
|Kerevitaş Gıda
|5,29
|0,38
|-19,60
|Kervan Gıda
|17,08
|0,00
|29,20
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|-4,29
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,92
|0,00
|-23,51
|Klimasan Klima
|23,74
|-1,82
|39,89
|Koç Holding
|19,35
|2,44
|-5,39
|Konfrut Gıda
|16,21
|-0,80
|-4,08
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,90
|-0,48
|203,63
|Konya Çimento
|927,80
|1,28
|-17,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,80
|4,29
|53,05
|Koza Altın
|128,50
|-0,54
|32,89
|Koza Madencilik
|15,40
|1,25
|-0,58
|Körfez GMYO
|5,37
|6,76
|-7,41
|Kristal Kola
|2,29
|0,88
|-41,58
|Kron Telekomünikasyon
|54,50
|1,21
|47,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|324,10
|-2,91
|106,04
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|2,65
|0,87
|Kütahya Porselen
|55,10
|2,99
|9,22
|Lider Faktoring
|2,95
|6,88
|-13,49
|Link Bilgisayar
|36,60
|-1,51
|14,82
|Logo Yazılım
|164,50
|1,11
|32,06
|Lokman Hekim Sağlık
|16,94
|1,44
|57,55
|Lüks Kadife
|60,40
|-0,17
|109,00
|Makina Takım
|3,37
|2,12
|-1,17
|Marka Yatırım Holding
|5,20
|0,00
|-19,13
|Marmaris Altınyunus
|223,90
|-1,32
|101,53
|Marshall
|320,10
|-2,71
|4,37
|Martı GMYO
|1,65
|0,61
|-40,00
|Martı Otel
|2,27
|-2,16
|6,57
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,94
|0,25
|Mavi Giyim
|47,04
|1,16
|-9,89
|Mazhar Zorlu Holding
|30,00
|0,00
|-4,70
|Mega Polietilen
|7,08
|5,36
|-7,57
|Menderes Tekstil
|2,64
|5,18
|-14,56
|Merit Turizm
|278,30
|-3,44
|232,50
|Merko Gıda
|5,59
|-1,93
|-35,30
|Metemtur Yatırım
|30,00
|7,30
|35,75
|Metro Holding
|1,92
|0,00
|-7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|-2,40
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|0,00
|-12,02
|Migros Ticaret
|36,88
|0,49
|-13,83
|Milpa
|4,14
|0,73
|-10,00
|Mistral GMYO
|5,08
|1,20
|7,86
|MLP Sağlık
|23,14
|-0,77
|16,46
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|0,00
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,77
|0,74
|-10,92
|Naturel Enerji
|36,20
|1,63
|1,95
|Naturelgaz
|9,39
|0,21
|Net Holding
|5,90
|0,00
|72,01
|Netaş Telekom.
|23,50
|-5,47
|-16,31
|Niğbaş Niğde Beton
|13,51
|-1,75
|-74,02
|Nuh Çimento
|56,45
|4,34
|17,54
|Nurol GMYO
|14,21
|1,43
|94,92
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,45
|-35,64
|Olmuksan-IP
|7,46
|-0,40
|-37,05
|Orge Enerji Elektrik
|10,88
|-2,51
|47,43
|Orma Orman Mahsulleri
|33,98
|-0,06
|130,84
|Osmanlı Menkul
|29,50
|-0,94
|-4,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|0,44
|-17,93
|Otokar
|337,20
|1,57
|10,82
|Oyak Çimento
|7,24
|0,98
|-17,54
|Oyak Yat. Ort.
|7,93
|-0,13
|14,10
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,05
|-0,49
|-14,01
|Özak GMYO
|4,46
|1,13
|-12,55
|Özbal Çelik Boru
|7,39
|-0,14
|12,82
|Özderici GMYO
|1,73
|2,98
|-22,07
|Özerden Plastik
|8,50
|6,25
|-5,56
|Pamukova Elektrik
|28,90
|-0,76
|35,55
|Panora GMYO
|6,34
|1,60
|3,80
|Papilon Savunma
|17,75
|1,37
|-22,01
|Park Elek.Madencilik
|5,48
|-1,44
|2,05
|Parsan
|31,00
|1,24
|27,57
|Pegasus
|83,95
|3,20
|12,53
|Peker GMYO
|1,29
|-6,52
|-50,57
|Penguen Gıda
|3,38
|-0,59
|-33,07
|Pera GMYO
|1,44
|0,00
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|25,70
|1,90
|40,22
|Petkim
|6,61
|1,23
|32,73
|Petrokent Turizm
|2.398,90
|-3,93
|164,66
|Pınar Et ve Un
|21,18
|0,57
|-3,22
|Pınar Su
|7,79
|3,18
|4,85
|Pınar Süt
|19,65
|0,26
|-12,86
|Plastikkart
|14,16
|0,43
|-2,01
|Polisan Holding
|3,10
|0,00
|-19,37
|Politeknik Metal
|313,00
|0,32
|-22,85
|Prizma Press Matbaacılık
|5,26
|-0,38
|-4,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|97,00
|0,00
|-22,59
|QNB Finansbank
|48,20
|1,30
|-31,49
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,52
|3,24
|Ral Yatırım Holding
|3,48
|-0,29
|-21,62
|Ray Sigorta
|12,00
|-0,91
|-22,33
|Reysaş GMYO
|4,17
|-2,57
|-23,49
|Reysaş Lojistik
|3,75
|0,00
|-27,52
|Rhea Girişim
|2,53
|-1,17
|-31,99
|Rodrigo Tekstil
|18,98
|4,92
|38,44
|Royal Halı
|3,96
|4,76
|15,12
|RTA Laboratuvarları
|22,84
|-2,39
|-24,57
|Sabancı Holding
|8,73
|0,58
|-20,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,61
|0,00
|-20,86
|Sanel Mühendislik
|3,92
|0,00
|14,62
|Sanifoam Sünger
|14,36
|-1,91
|5,59
|Sanko Pazarlama
|11,14
|1,83
|18,64
|Saray Matbaacılık
|4,16
|3,23
|-52,57
|Sarkuysan
|15,78
|1,41
|81,43
|Sasa Polyester
|34,84
|0,81
|132,51
|Say Yenilenebilir Enerji
|32,60
|-0,31
|283,08
|Sekuro Plastik
|23,82
|3,57
|70,63
|Selçuk Ecza Deposu
|9,80
|0,00
|-27,04
|Selçuk Gıda
|3,32
|-1,78
|-33,33
|Senkron Güvenlik
|32,98
|3,06
|25,59
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-2,28
|-6,25
|Servet GMYO
|89,00
|2,30
|13,52
|Seyitler Kimya
|23,50
|-4,32
|-6,34
|Silverline Endüstri
|5,94
|0,17
|-30,93
|Sinpaş GMYO
|3,80
|0,26
|-9,09
|Smartiks Yazılım
|6,14
|-1,29
|-30,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,96
|-0,96
|2,37
|Söktaş
|4,13
|3,25
|-18,86
|Sönmez Filament
|28,60
|-3,05
|-59,26
|Sönmez Pamuklu
|15,80
|1,15
|-34,17
|Sumaş Suni Tahta
|67,55
|-0,30
|31,80
|Şeker Fin. Kir.
|6,97
|-0,85
|8,91
|Şekerbank
|1,18
|0,00
|-21,85
|Şişe Cam
|7,71
|1,45
|5,47
|Şok Marketler Ticaret
|12,18
|0,00
|-3,49
|T. Halk Bankası
|4,33
|0,70
|-22,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,98
|0,00
|-26,01
|T.S.K.B.
|1,31
|1,55
|-24,99
|T.Tuborg
|18,60
|0,54
|2,93
|Taç Tarım Ürünleri
|26,40
|-2,94
|150,71
|Tat Gıda
|9,53
|1,28
|-17,57
|TAV Havalimanları
|24,28
|5,20
|13,99
|Taze Kuru Gıda
|257,80
|-4,70
|19,19
|Tek-Art Turizm
|1,80
|0,00
|-10,89
|Tekfen Holding
|16,20
|0,68
|-1,22
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,30
|9,93
|-4,16
|Temapol Polimer Plastik
|16,42
|-1,08
|42,78
|TGS Dış Ticaret
|15,25
|9,95
|19,98
|Tofaş Oto. Fab.
|29,88
|4,40
|-3,34
|Torunlar GMYO
|3,53
|2,92
|-9,49
|Trabzon Liman
|33,34
|6,18
|3,80
|Trabzonspor Sportif
|2,19
|0,92
|-10,25
|Trend GMYO
|6,36
|-3,64
|-49,40
|TSKB GMYO
|4,41
|-0,90
|-23,30
|Tuğçelik
|8,27
|1,47
|2,35
|Tukaş
|7,10
|1,14
|-26,73
|Turcas Petrol
|3,85
|2,94
|-20,62
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,89
|1,85
|Turkcell
|15,26
|0,59
|-2,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,62
|1,58
|46,55
|Tüpraş
|96,35
|-0,26
|-10,79
|Türk Hava Yolları
|13,37
|2,93
|3,56
|Türk İlaç Serum
|40,00
|-3,19
|Türk Prysmian Kablo
|10,26
|5,77
|-15,21
|Türk Telekom
|6,84
|2,55
|-17,74
|Türk Traktör
|211,50
|1,88
|24,14
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,90
|3,21
|19,49
|Türkiye Sigorta
|5,55
|0,91
|-10,17
|Ufuk Yatırım
|16,50
|-4,07
|23,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,15
|-1,90
|21,46
|Ulusoy Elektrik
|60,95
|0,33
|18,70
|Ulusoy Un Sanayi
|5,72
|6,72
|12,41
|Umpaş Holding
|1,55
|-0,64
|-40,61
|Uşak Seramik
|2,66
|1,14
|13,68
|Utopya Turizm
|30,60
|-1,10
|-21,13
|Uzertaş Boya
|49,98
|0,77
|-11,70
|Ülker Bisküvi
|22,86
|1,78
|-1,21
|Vakıf Fin. Kir.
|13,99
|-9,97
|228,40
|Vakıf GMYO
|2,42
|0,41
|-27,34
|Vakıf Yat. Ort.
|6,59
|-0,45
|-10,46
|Vakıflar Bankası
|3,45
|0,29
|-26,75
|Vakko Tekstil
|11,60
|-3,81
|85,11
|Vanet Gıda
|5,81
|-2,02
|-24,84
|Verusa Holding
|59,30
|5,33
|31,49
|Verusaturk Girisim
|27,10
|3,44
|107,19
|Vestel
|29,78
|2,34
|41,41
|Vestel Beyaz Eşya
|50,05
|0,22
|22,43
|Viking Kağıt
|6,35
|1,11
|-29,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,44
|0,94
|44,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,94
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|78,50
|-1,88
|8,45
|Yataş
|17,12
|1,90
|18,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,98
|1,02
|-32,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,94
|1,81
|11,63
|Yeşil GMYO
|1,23
|-0,81
|-10,87
|Yeşil Yapı
|1,43
|-1,38
|-22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|81,85
|-1,27
|-14,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.800,00
|-4,52
|-5,13
|Yonga Mobilya
|28,42
|9,98
|-4,60
|Yükselen Çelik
|5,58
|0,90
|6,65
|Yünsa
|12,99
|-0,23
|-6,49
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,11
|2,43
|-23,83
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500