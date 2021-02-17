Borsada günlük işlemler (2)
17.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:53
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|40.089,80
|-2,22
|-1,01
|İş Bankası (C)
|6,25
|-2,34
|-10,71
|İş Bankası (Kur.)
|399.999,00
|0,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|4,00
|-0,99
|3,63
|İş Girişim
|25,64
|3,89
|35,30
|İş GMYO
|2,47
|-1,20
|-2,76
|İş Y. Men. Değ.
|20,34
|2,37
|15,18
|İş Yat. Ort.
|4,09
|0,49
|16,19
|İşbir Holding
|5.079,00
|5,23
|85,36
|Işık Plastik Sanayi
|42,52
|9,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,75
|4,79
|53,51
|İttifak Holding
|3,14
|2,95
|40,81
|İz Hayvancılık Tarım
|25,62
|-1,54
|42,33
|İzmir Demir Çelik
|4,44
|-8,64
|34,16
|İzmir Fırça
|7,18
|5,12
|29,14
|Jantsa Jant Sanayi
|614,00
|0,66
|85,11
|Kafein Yazılım
|34,92
|3,31
|63,33
|Kaplamin
|30,84
|-1,78
|-8,76
|Kardemir (A)
|5,67
|-0,53
|-4,71
|Kardemir (B)
|5,67
|0,35
|7,59
|Kardemir (D)
|6,80
|1,19
|17,65
|Karel Elektronik
|28,30
|-3,87
|22,72
|Karsan Otomotiv
|5,27
|7,33
|62,15
|Karsu Tekstil
|14,91
|9,96
|74,39
|Kartonsan
|77,05
|-0,45
|-19,36
|Katmerciler Ekipman
|4,83
|-3,01
|56,82
|Kent Gıda
|313,40
|-0,82
|-11,87
|Kerevitaş Gıda
|6,32
|-2,32
|-3,95
|Kervan Gıda
|16,13
|4,06
|22,01
|Kervansaray Yat. Holding
|1,02
|-0,97
|-19,05
|Kiler GMYO
|2,69
|-3,58
|7,17
|Klimasan Klima
|23,64
|9,95
|39,30
|Koç Holding
|21,96
|-1,70
|3,98
|Konfrut Gıda
|20,92
|-2,06
|23,79
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|98,80
|-0,05
|317,23
|Konya Çimento
|1.452,00
|-2,29
|28,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,52
|9,95
|70,55
|Koza Altın
|142,30
|-1,73
|47,16
|Koza Madencilik
|19,39
|-3,53
|25,18
|Körfez GMYO
|6,46
|1,57
|11,38
|Kristal Kola
|4,04
|-1,70
|3,06
|Kron Telekomünikasyon
|73,00
|-2,01
|98,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|219,80
|9,95
|39,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,42
|0,83
|5,22
|Kütahya Porselen
|50,00
|-0,79
|-0,89
|Lider Faktoring
|4,34
|-2,47
|27,27
|Link Bilgisayar
|32,10
|-0,25
|0,71
|Logo Yazılım
|141,90
|-1,46
|13,07
|Lokman Hekim Sağlık
|17,30
|-0,23
|60,90
|Lüks Kadife
|47,00
|0,04
|62,63
|Makina Takım
|4,01
|-0,74
|17,60
|Marka Yatırım Holding
|6,55
|-0,91
|1,87
|Marmaris Altınyunus
|290,00
|-7,70
|161,03
|Marshall
|321,40
|-0,12
|4,79
|Martı GMYO
|2,80
|-0,36
|1,82
|Martı Otel
|2,23
|-0,45
|4,69
|Mavi Giyim
|51,35
|-1,25
|-1,63
|Mazhar Zorlu Holding
|41,86
|4,60
|32,97
|Mega Polietilen
|10,33
|3,92
|34,86
|Menderes Tekstil
|3,34
|2,14
|8,09
|Merit Turizm
|234,30
|10,00
|179,93
|Merko Gıda
|7,78
|-0,26
|-9,95
|Metemtur Otelcilik
|28,54
|-6,73
|29,14
|Metro Holding
|2,52
|7,69
|21,15
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,40
|7,26
|17,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|0,85
|2,15
|Migros Ticaret
|44,46
|1,32
|3,88
|Milpa
|6,02
|3,79
|30,87
|Mistral GMYO
|4,95
|-1,00
|5,10
|MLP Sağlık
|24,24
|-3,73
|21,99
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,00
|2,56
|73,91
|Mondi Tire Kutsan
|8,08
|-4,15
|6,32
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,36
|0,82
|24,47
|Net Holding
|4,55
|7,31
|32,65
|Netaş Telekom.
|33,32
|-3,08
|18,66
|Niğbaş Niğde Beton
|33,98
|-9,96
|-34,65
|Nuh Çimento
|60,00
|-5,59
|21,85
|Nurol GMYO
|13,40
|-0,07
|83,81
|Odaş Elektrik
|4,10
|2,76
|5,13
|Olmuksan-IP
|8,63
|-0,80
|-27,17
|Orge Enerji Elektrik
|10,96
|-3,35
|48,51
|Orma Orman Mahsulleri
|22,00
|-2,22
|49,46
|Osmanlı Menkul
|35,24
|0,69
|13,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,18
|-6,70
|2,45
|Otokar
|383,00
|1,06
|20,29
|Oyak Çimento
|8,29
|-2,01
|-5,58
|Oyak Yat. Ort.
|10,00
|2,04
|43,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,30
|0,38
|12,53
|Özak GMYO
|5,56
|-5,60
|9,02
|Özbal Çelik Boru
|8,48
|-0,70
|29,47
|Özderici GMYO
|2,38
|-0,42
|7,21
|Özerden Plastik
|15,14
|0,07
|68,22
|Pamukova Elektrik
|22,88
|-0,44
|7,32
|Panora GMYO
|6,65
|1,22
|7,43
|Papilon Savunma
|25,90
|8,10
|13,80
|Park Elek.Madencilik
|6,35
|2,42
|18,25
|Parsan
|37,64
|-3,88
|54,90
|Pegasus
|72,25
|-0,62
|-3,15
|Peker GMYO
|2,36
|1,29
|-9,58
|Penguen Gıda
|4,90
|-1,80
|-2,97
|Pera GMYO
|2,20
|0,00
|25,59
|Pergamon Dış Ticaret
|31,78
|-4,56
|66,51
|Petkim
|5,05
|-0,98
|1,41
|Petrokent Turizm
|1.845,80
|1,82
|103,64
|Pınar Et ve Un
|24,40
|-2,17
|4,81
|Pınar Su
|8,43
|-0,71
|13,46
|Pınar Süt
|25,70
|-3,02
|11,35
|Plastikkart
|17,50
|0,81
|21,11
|Polisan Holding
|3,98
|0,00
|3,11
|Politeknik Metal
|372,10
|-1,77
|-8,80
|Prizma Press Matbaacılık
|5,72
|-0,87
|4,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,50
|4,33
|5,75
|QNB Finansbank
|66,10
|0,30
|-6,04
|Ral Yatırım Holding
|4,49
|-0,88
|1,13
|Ray Sigorta
|15,79
|-0,57
|2,20
|Reysaş GMYO
|5,44
|-1,09
|-0,18
|Reysaş Lojistik
|8,27
|-1,19
|-10,50
|Rhea Girişim
|3,57
|-0,28
|-4,03
|Rodrigo Tekstil
|29,72
|-9,99
|116,78
|Royal Halı
|3,60
|-2,44
|4,65
|RTA Laboratuvarları
|26,18
|-0,08
|-13,54
|Sabancı Holding
|11,05
|-0,99
|-3,58
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,36
|1,15
|13,60
|Sanel Mühendislik
|4,48
|2,75
|30,99
|Sanifoam Sünger
|19,70
|1,03
|44,85
|Sanko Pazarlama
|9,68
|0,21
|3,09
|Saray Matbaacılık
|6,63
|-2,64
|-24,40
|Sarkuysan
|10,27
|-0,58
|16,18
|Sasa Polyester
|45,28
|9,96
|123,94
|Say Yenilenebilir Enerji
|14,97
|9,99
|75,91
|Sekuro Plastik
|41,00
|-6,61
|193,70
|Selçuk Ecza Deposu
|12,55
|-1,34
|-8,06
|Selçuk Gıda
|4,69
|-0,85
|-5,82
|Senkron Güvenlik
|27,70
|0,73
|5,48
|Serve Film Prodüksiyon
|17,46
|-9,95
|9,13
|Servet GMYO
|126,80
|-3,21
|61,73
|Seyitler Kimya
|40,40
|0,45
|61,01
|Silverline Endüstri
|7,09
|-1,39
|-17,56
|Sinpaş GMYO
|5,26
|0,96
|25,84
|Smartiks Yazılım
|8,80
|-2,00
|-0,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|42,36
|9,97
|58,80
|Sok Marketler Ticaret
|13,03
|1,64
|3,25
|Söktaş
|6,06
|-3,04
|19,06
|Sönmez Filament
|97,50
|2,74
|38,89
|Sönmez Pamuklu
|26,92
|4,67
|12,17
|Sumaş Suni Tahta
|64,00
|-5,88
|24,88
|Şeker Fin. Kir.
|9,84
|9,94
|53,75
|Şekerbank
|1,49
|-2,61
|-1,32
|Şişe Cam
|7,50
|-1,19
|2,60
|T. Halk Bankası
|5,77
|9,90
|3,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,70
|0,68
|-4,38
|T.S.K.B.
|1,73
|-1,14
|-2,81
|T.Tuborg
|24,16
|5,04
|33,70
|Taç Tarım Ürünleri
|27,00
|-5,33
|156,41
|Tat Gıda
|11,36
|-0,70
|-4,22
|TAV Havalimanları
|23,36
|1,04
|9,67
|Taze Kuru Gıda
|340,70
|-9,29
|57,51
|Tek-Art Turizm
|2,17
|1,88
|7,43
|Tekfen Holding
|17,87
|1,42
|8,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|18,99
|3,21
|48,59
|Temapol Polimer Plastik
|20,70
|9,93
|80,00
|TGS Dış Ticaret
|25,00
|3,31
|96,70
|Tofaş Oto. Fab.
|37,30
|4,48
|9,96
|Torunlar GMYO
|3,84
|-1,03
|-1,54
|Trabzon Liman
|35,78
|-1,97
|11,39
|Trabzonspor Sportif
|2,50
|0,40
|2,46
|Trend GMYO
|9,19
|-0,54
|-26,89
|TSKB GMYO
|6,28
|-0,63
|9,22
|Tuğçelik
|8,57
|3,50
|6,06
|Tukaş
|9,42
|-1,05
|-2,79
|Turcas Petrol
|5,73
|-3,86
|18,14
|Turkcell
|16,64
|-1,30
|3,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,61
|0,63
|25,16
|Tüpraş
|102,10
|-1,54
|-5,46
|Türk Hava Yolları
|12,20
|0,16
|-5,50
|Türk Prysmian Kablo
|14,82
|2,07
|22,48
|Türk Telekom
|8,43
|-0,24
|-1,29
|Türk Traktör
|216,60
|7,12
|18,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|175,40
|-1,52
|55,36
|Türkiye Sigorta
|7,50
|2,46
|13,64
|Ufuk Yatırım
|26,98
|9,94
|101,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,55
|6,81
|7,31
|Ulusoy Elektrik
|50,20
|-0,10
|-2,24
|Ulusoy Un Sanayi
|16,76
|0,66
|45,74
|Umpaş Holding
|2,10
|-6,67
|-19,54
|Uşak Seramik
|2,51
|1,21
|7,26
|Utopya Turizm
|38,20
|3,24
|-1,55
|Uzertaş Boya
|67,05
|-4,15
|18,46
|Ülker Bisküvi
|21,80
|-1,00
|-5,79
|Vakıf Fin. Kir.
|14,90
|9,96
|249,77
|Vakıf GMYO
|3,78
|0,53
|4,42
|Vakıf Yat. Ort.
|7,83
|-0,76
|6,39
|Vakıflar Bankası
|4,53
|3,66
|-3,82
|Vakko Tekstil
|6,56
|2,66
|0,61
|Vanet Gıda
|7,94
|1,02
|2,72
|Verusa Holding
|71,00
|2,90
|57,43
|Verusaturk Girisim
|32,14
|-5,69
|145,72
|Vestel
|29,04
|2,04
|37,89
|Vestel Beyaz Eşya
|50,85
|0,00
|24,39
|Viking Kağıt
|8,43
|-2,32
|-6,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,34
|-1,71
|42,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,79
|-2,11
|-9,42
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|132,00
|-5,71
|82,32
|Yataş
|17,12
|-1,61
|18,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,08
|-0,73
|-7,27
|Yeni Gimat GMYO
|15,43
|-0,45
|24,14
|Yeşil GMYO
|1,78
|-2,73
|28,99
|Yeşil Yapı
|2,25
|-3,02
|22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|193,00
|-5,39
|102,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.715,10
|1,39
|0,74
|Yonga Mobilya
|32,50
|-1,52
|8,53
|Yükselen Çelik
|5,23
|-0,95
|-0,04
|Yünsa
|16,76
|9,97
|14,32
|Zorlu Enerji
|2,79
|-1,06
|0,72
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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