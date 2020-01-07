Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
07.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|200.200,90
|13,43
|20,73
|İş Bankası (B)
|29.000,90
|5,79
|-3,91
|İş Bankası (C)
|6,17
|0,16
|-3,74
|İş Bankası (Kur.)
|222.990,00
|6,19
|İş Fin.Kir.
|3,87
|3,48
|1,84
|İş Girişim
|3,61
|4,34
|-5,00
|İş GMYO
|1,77
|0,57
|0,57
|İş Y. Men. Değ.
|4,44
|3,50
|-1,33
|İş Yat. Ort.
|1,79
|2,87
|-2,72
|İşbir Holding
|428,90
|2,12
|-0,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|3,28
|1,61
|İttifak Holding
|3,63
|0,55
|-2,42
|İz Hayvancılık Tarım
|4,00
|5,26
|-5,66
|İzmir Demir Çelik
|8,20
|-12,11
|0,12
|İzmir Fırça
|1,72
|1,78
|-4,44
|Jantsa Jant Sanayi
|56,50
|1,62
|-3,09
|Kafein Yazılım
|10,89
|4,71
|-2,24
|Kapital Yat. Holding
|2,34
|2,18
|-3,31
|Kaplamin
|5,23
|0,58
|-5,77
|Kardemir (A)
|2,61
|1,16
|-1,51
|Kardemir (B)
|2,60
|0,78
|-1,52
|Kardemir (D)
|2,62
|1,16
|-1,50
|Karel Elektronik
|14,15
|3,36
|-2,62
|Karsan Otomotiv
|1,45
|1,40
|-8,23
|Karsu Tekstil
|2,96
|2,42
|-8,64
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,91
|-1,55
|-5,11
|Kartonsan
|381,00
|1,57
|-2,28
|Katmerciler Ekipman
|3,49
|1,16
|-9,11
|Kent Gıda
|200,20
|0,60
|13,88
|Kerevitaş Gıda
|3,01
|4,15
|-7,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|0,00
|0,00
|Kiler GMYO
|3,41
|3,65
|-10,03
|Klimasan Klima
|18,30
|-4,44
|-17,12
|Koç Holding
|19,93
|-0,75
|-1,92
|Konfrut Gıda
|7,39
|2,64
|-5,50
|Konya Çimento
|252,50
|2,98
|-6,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,39
|1,98
|-5,28
|Koza Altın
|80,05
|0,25
|8,10
|Koza Madencilik
|10,66
|-0,47
|6,28
|Körfez GMYO
|2,10
|6,60
|-12,13
|Kristal Kola
|1,50
|3,45
|-0,66
|Kron Telekomünikasyon
|12,03
|0,67
|-5,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,76
|-0,61
|-3,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,47
|2,08
|-10,91
|Kütahya Porselen
|7,05
|7,31
|6,50
|Lider Faktoring
|3,45
|3,29
|-5,99
|Link Bilgisayar
|16,34
|2,83
|-9,97
|Logo Yazılım
|56,20
|-0,53
|-7,57
|Lokman Hekim Sağlık
|5,44
|1,68
|-5,88
|Lüks Kadife
|8,34
|6,11
|-3,47
|Makina Takım
|1,79
|3,47
|-4,79
|Mardin Çimento
|5,34
|0,00
|-9,80
|Marka Yatırım Holding
|1,12
|6,67
|-5,08
|Marmaris Altınyunus
|79,30
|6,37
|11,69
|Marshall
|46,86
|2,31
|-1,43
|Martı GMYO
|1,11
|11,00
|9,90
|Martı Otel
|0,92
|4,55
|1,10
|Mavi Giyim
|54,15
|0,37
|-6,48
|Mazhar Zorlu Holding
|12,64
|1,28
|4,55
|Mega Polietilen
|2,13
|1,91
|-3,18
|Menderes Tekstil
|1,24
|4,20
|-5,34
|Mensa
|0,34
|3,03
|6,25
|Merit Turizm
|20,60
|1,98
|5,97
|Merko Gıda
|0,98
|3,16
|-6,67
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|0,00
|-4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,66
|0,00
|-6,74
|Metro Holding
|1,30
|2,36
|-5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,21
|-4,74
|12,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,95
|-4,03
|-26,72
|Migros Ticaret
|23,50
|2,00
|-2,97
|Milpa
|2,03
|4,10
|-7,31
|Mistral GMYO
|1,75
|2,34
|-7,41
|MLP Sağlık
|15,46
|3,90
|-3,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|0,00
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|5,03
|6,79
|21,50
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,81
|2,16
|-7,15
|Net Holding
|2,36
|1,29
|-9,23
|Netaş Telekom.
|12,37
|1,23
|-5,28
|Niğbaş Niğde Beton
|5,30
|0,00
|-14,52
|Nuh Çimento
|11,10
|6,83
|-6,57
|Nurol GMYO
|3,43
|5,86
|-3,92
|Odaş Elektrik
|2,06
|2,49
|-1,90
|Olmuksan-IP
|6,14
|4,60
|-2,23
|Orge Enerji Elektrik
|4,80
|2,13
|-3,23
|Orma Orman Mahsulleri
|2,67
|5,95
|-3,26
|Osmanlı Menkul
|4,15
|5,06
|-1,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,57
|5,37
|-6,55
|Otokar
|162,30
|0,31
|2,08
|Oyak Yat. Ort.
|2,22
|3,26
|-4,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,87
|5,18
|-4,32
|Özak GMYO
|2,61
|3,57
|1,56
|Özbal Çelik Boru
|1,59
|3,25
|-4,79
|Özderici GMYO
|1,44
|5,11
|-8,28
|Özerden Plastik
|2,50
|0,00
|9,65
|Panora GMYO
|7,23
|19,90
|16,61
|Papilon Savunma
|7,71
|4,19
|-0,52
|Park Elek.Madencilik
|2,94
|0,00
|-3,61
|Parsan
|16,84
|2,50
|-0,59
|Pegasus
|79,40
|-1,00
|-8,10
|Peker GMYO
|3,01
|3,79
|-3,83
|Penguen Gıda
|1,92
|1,59
|-7,25
|Pera GMYO
|0,90
|1,12
|-4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|7,74
|1,84
|-3,49
|Petkim
|3,70
|1,09
|-2,89
|Petrokent Turizm
|124,70
|3,83
|-2,65
|Pınar Et ve Un
|8,99
|0,56
|-1,96
|Pınar Su
|2,15
|1,42
|-7,33
|Pınar Süt
|12,04
|2,38
|-4,97
|Plastikkart
|9,10
|3,76
|-1,83
|Polisan Holding
|2,95
|2,43
|-2,64
|Politeknik Metal
|73,00
|-1,35
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,59
|-1,71
|6,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,40
|0,03
|5,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|137,00
|-0,72
|6,12
|QNB Finansbank
|38,70
|10,57
|3,20
|Ral Yatırım Holding
|6,40
|-3,03
|-5,88
|Ray Sigorta
|3,27
|1,55
|-4,39
|Reysaş GMYO
|4,23
|0,71
|-7,84
|Reysaş Lojistik
|4,43
|2,07
|1,14
|Rhea Girişim
|1,10
|4,76
|-7,56
|Rodrigo Tekstil
|1,77
|1,14
|-2,21
|Royal Halı
|1,30
|3,17
|-5,11
|RTA Laboratuvarları
|2,17
|9,05
|-6,47
|Sabancı Holding
|9,47
|0,53
|-0,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,07
|6,15
|-5,05
|Salix Yatırım Holding
|8,00
|0,00
|10,96
|Sanel Mühendislik
|4,04
|1,00
|-0,25
|Sanifoam Sünger
|5,80
|2,11
|16,00
|Sanko Pazarlama
|7,08
|8,92
|-8,53
|Saray Matbaacılık
|1,56
|0,65
|-12,85
|Sarkuysan
|4,70
|2,84
|-2,69
|Sasa Polyester
|7,70
|2,26
|-0,39
|Say Reklamcılık
|2,05
|5,13
|-8,48
|Sekuro Plastik
|4,98
|3,11
|-7,09
|Selçuk Ecza Deposu
|5,83
|0,52
|-4,43
|Selçuk Gıda
|1,60
|-3,03
|-6,98
|Senkron Güvenlik
|2,67
|7,23
|-2,20
|Serve Film Prodüksiyon
|1,53
|2,00
|-3,77
|Servet GMYO
|9,49
|-0,63
|11,65
|Seyitler Kimya
|6,83
|1,64
|0,59
|Silverline Endüstri
|2,02
|9,78
|-6,48
|Sinpaş GMYO
|1,19
|-0,83
|2,59
|Smartiks Yazılım
|9,33
|12,41
|-4,89
|Soda Sanayii
|6,13
|1,66
|-0,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,42
|0,64
|-3,58
|Söktaş
|2,65
|-2,21
|0,00
|Sönmez Filament
|4,91
|-0,81
|0,61
|Sönmez Pamuklu
|5,35
|-3,08
|8,74
|Sumaş Suni Tahta
|8,96
|1,70
|-9,49
|Şeker Fin. Kir.
|4,63
|8,18
|-3,14
|Şekerbank
|1,25
|0,81
|-4,58
|Şişe Cam
|5,11
|0,00
|-3,04
|Şok Marketler
|10,14
|2,63
|-5,76
|T. Halk Bankası
|6,04
|0,33
|2,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,54
|13,74
|4,45
|T.S.K.B.
|1,14
|1,79
|-5,79
|T.Tuborg
|12,45
|2,13
|4,62
|Taç Tarım Ürünleri
|2,99
|3,10
|-4,17
|Tat Gıda
|6,73
|0,45
|7,00
|TAV Havalimanları
|29,04
|3,35
|-0,48
|Taze Kuru Gıda
|6,50
|1,09
|-10,22
|Tek-Art Turizm
|1,17
|3,54
|-7,14
|Tekfen Holding
|18,61
|2,25
|-3,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,87
|2,53
|15,95
|Temapol Polimer Plastik
|4,93
|3,14
|-5,56
|TGS Dış Ticaret
|4,52
|5,12
|-3,21
|Tofaş Oto. Fab.
|26,58
|1,06
|-1,04
|Torunlar GMYO
|2,57
|1,98
|-6,55
|Trabzon Liman
|10,08
|2,65
|-5,44
|Trabzonspor Sportif
|2,18
|3,32
|1,40
|Trakya Cam
|3,36
|0,00
|-4,00
|Trend GMYO
|2,23
|8,78
|1,36
|TSKB GMYO
|1,28
|4,07
|-4,48
|Tuğçelik
|3,77
|5,90
|-4,56
|Tukaş
|11,59
|5,27
|-6,15
|Turcas Petrol
|2,77
|0,73
|3,75
|Turkcell
|13,94
|1,53
|1,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,65
|1,84
|3,74
|Tüpraş
|122,80
|-0,49
|-3,15
|Türk Hava Yolları
|13,55
|0,15
|-6,29
|Türk Prysmian Kablo
|2,46
|4,68
|-5,38
|Türk Telekom
|7,13
|0,85
|-3,26
|Türk Traktör
|53,55
|1,42
|-3,34
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,58
|1,44
|-5,76
|Ufuk Yatırım
|2,54
|2,83
|-1,55
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,97
|1,55
|-7,08
|Ulusoy Elektrik
|25,28
|0,40
|-4,96
|Ulusoy Un Sanayi
|3,71
|1,37
|-2,88
|Umpaş Holding
|0,67
|0,00
|8,06
|Uşak Seramik
|1,61
|1,90
|-4,73
|Utopya Turizm
|4,63
|3,35
|-5,89
|Uzertaş Boya
|2,08
|3,48
|-6,31
|Ülker Bisküvi
|22,80
|3,54
|1,97
|Ünye Çimento
|5,23
|1,16
|-2,79
|Vakıf Fin. Kir.
|2,14
|2,88
|-11,57
|Vakıf GMYO
|2,21
|1,84
|-10,53
|Vakıf Yat. Ort.
|2,19
|3,79
|-6,01
|Vakıflar Bankası
|5,24
|1,75
|-4,90
|Vakko Tekstil
|4,35
|3,33
|-4,19
|Vanet Gıda
|1,36
|0,74
|-4,90
|Verusa Holding
|19,00
|0,42
|2,37
|Verusaturk Girisim
|5,43
|2,45
|0,74
|Vestel
|13,76
|4,16
|9,03
|Vestel Beyaz Eşya
|24,20
|5,03
|12,04
|Viking Kağıt
|2,59
|5,28
|38,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,27
|3,18
|-6,20
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|0,42
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,92
|1,02
|-5,58
|Yataş
|7,39
|2,35
|0,68
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,47
|5,00
|-8,70
|Yeni Gimat GMYO
|13,54
|4,88
|4,07
|Yeşil GMYO
|0,62
|5,08
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,63
|3,28
|-4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,61
|2,22
|-5,52
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.235,60
|1,11
|9,87
|Yonga Mobilya
|8,06
|-0,86
|-12,77
|Yükselen Çelik
|6,10
|3,39
|-0,49
|Yünsa
|9,95
|2,37
|-1,39
|Zorlu Enerji
|1,56
|3,31
|-4,29
(Son)
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