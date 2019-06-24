Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 106.998,90 133,11
İş Bankası (B) 22.500,00 11,39 635,25
İş Bankası (C) 5,83 3,74 28,70
İş Bankası (Kur.) 157.000,00 223,03
İş Fin.Kir. 3,55 -5,33 -23,33
İş Girişim 2,95 14,34 44,61
İş GMYO 1,00 0,00 -7,41
İş Y. Men. Değ. 2,89 0,70 56,48
İş Yat. Ort. 1,05 1,94 42,26
İşbir Holding 247,00 2,96 78,99
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -57,14
İttifak Holding 7,40 2,78 138,71
İz Hayvancılık Tarım 5,68 6,17 -13,81
İzmir Demir Çelik 1,61 -0,62 -3,01
İzmir Fırça 1,81 5,23 -12,56
İzocam 22,60 5,12 5,51
Jantsa Jant Sanayi 28,18 1,51 9,18
Kafein Yazılım 7,30 -0,95 5,98
Kapital Yat. Holding 1,66 -0,60 -42,16
Kaplamin 3,36 2,13 -6,67
Kardemir (A) 2,19 2,34 20,33
Kardemir (B) 2,19 0,92 19,67
Kardemir (D) 2,31 1,32 5,96
Karel Elektronik 5,85 1,92 40,29
Karsan Otomotiv 1,21 0,83 -5,47
Karsu Tekstil 1,25 0,81 0,00
Karsusan Su Ürünleri San. 5,50 -0,54 48,65
Kartonsan 316,00 0,00 -0,93
Katmerciler Ekipman 3,72 -4,62 -36,63
Kent Gıda 120,80 -0,17 1,51
Kerevitaş Gıda 1,61 1,90 -10,56
Kervansaray Yat. Holding 0,25 8,70 -28,57
Kiler GMYO 1,73 1,17 -1,14
Klimasan Klima 9,27 -0,86 134,09
Koç Holding 17,60 2,03 27,09
Konfrut Gıda 31,60 5,83 32,33
Konya Çimento 176,70 0,28 -0,73
Kordsa Teknik Tekstil 12,37 -0,48 30,75
Koza Altın 52,90 4,44 3,12
Koza Madencilik 7,47 2,75 3,46
Körfez GMYO 1,62 -0,61 32,79
Kristal Kola 0,89 7,23 -15,24
Kron Telekomünikasyon 8,18 -0,73 -5,98
Kuştur Kuşadası Turizm 26,90 0,00 96,21
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,20 -1,64 6,19
Kütahya Porselen 4,73 -0,63 3,96
Lider Faktoring 2,05 1,49 -8,89
Link Bilgisayar 10,10 -1,75 21,39
Logo Yazılım 42,00 2,44 54,75
Lokman Hekim Sağlık 3,76 1,35 -16,44
Lüks Kadife 4,03 0,00 -16,91
Makina Takım 1,25 -0,79 -18,83
Mardin Çimento 2,65 -0,38 -4,57
Marka Yatırım Holding 0,65 -2,99 4,84
Marmaris Altınyunus 18,31 0,22 4,27
Marshall 25,84 0,39 2,46
Martı GMYO 0,61 1,67 -6,15
Martı Otel 0,63 3,28 8,62
Mavi Giyim 38,50 4,73 19,49
Mazhar Zorlu Holding 6,12 2,86 60,63
Mega Polietilen 1,60 -4,19 -21,57
Menderes Tekstil 0,65 0,00 -9,72
Mensa 0,18 0,00 28,57
Merit Turizm 10,45 6,20 74,46
Merko Gıda 0,65 3,17 -35,64
Metal Gayrimenkul 0,75 0,00 -13,79
Metemtur Otelcilik 1,14 0,88 8,57
Metro Holding 1,01 -0,98 32,89
Metro Petrol ve Tesisleri 1,14 0,00 3,64
Metro Yatırım Ortaklığı 1,23 -0,81 4,24
Migros Ticaret 13,26 0,84 -11,01
Milpa 1,44 3,60 0,75
Mistral GMYO 1,09 0,00 -28,76
MLP Sağlık 12,36 0,08 15,51
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 1,94 -4,55
Mondi Tire Kutsan 1,46 1,39 -21,51
Net Holding 1,65 0,00 -15,82
Netaş Telekom. 6,93 0,58 7,28
Niğbaş Niğde Beton 8,60 2,38 115,00
Nuh Çimento 6,10 0,49 -11,98
Nurol GMYO 2,52 2,02 20,00
Odaş Elektrik 1,39 0,00 -1,28
Olmuksan-IP 3,18 0,32 -5,64
Orge Enerji Elektrik 3,39 1,50 8,65
Orma Orman Mahsulleri 1,20 -0,83 0,00
Osmanlı Menkul 1,22 -1,61 -29,07
Ostim Endüstriyel Yat 1,01 0,00 -6,48
Otokar 111,90 1,45 30,29
Oyak Yat. Ort. 1,16 -6,45 -26,74
Oylum Sınai Yatırımlar 1,16 0,87 13,73
Özak GMYO 2,20 1,85 4,27
Özbal Çelik Boru 1,21 -0,82 -12,32
Özderici GMYO 0,69 0,00 -70,64
Özerden Plastik 2,99 -0,33 22,66
Panora GMYO 4,14 1,22 12,60
Park Elek.Madencilik 2,36 0,43 -2,07
Parsan 14,36 -0,90 63,93
Pegasus 38,36 -1,89 67,36
Peker GMYO 4,42 4,74 -46,26
Penguen Gıda 1,43 1,42 32,41
Pera GMYO 0,51 -1,92 -33,77
Pergamon Dış Ticaret 6,10 0,83 -0,12
Petkim 3,93 -0,51 -0,19
Petrokent Turizm 78,55 0,77 14,34
Pınar Et ve Un 5,65 2,54 27,34
Pınar Su 1,25 0,81 0,00
Pınar Süt 6,88 2,53 10,67
Plastikkart 3,05 7,39 12,96
Polisan Holding 2,25 -0,88 -25,37
Politeknik Metal 57,45 -0,95 63,83
Prizma Press Matbaacılık 2,04 0,49 31,61
QNB Finans Fin. Kir. 4,00 0,50 -41,18
QNB Finansbank 6,82 1,19 -24,31
Ral Yatırım Holding 4,59 2,68 149,46
Ray Sigorta 2,16 0,47 55,40
Reysaş GMYO 0,75 0,00 8,70
Reysaş Lojistik 0,72 0,00 -2,70
Rhea Girişim 0,79 8,22 19,70
Rodrigo Tekstil 2,56 1,99 34,74
Royal Halı 0,84 2,44 -15,15
RTA Laboratuvarları 1,28 0,00 -26,44
Sabancı Holding 8,39 0,24 16,00
Safkar Ege Soğutmacılık 1,67 6,37 7,73
Salix Yatırım Holding 4,39 -2,66 14,03
Sanel Mühendislik 3,57 0,28 63,76
Sanifoam Sünger 1,72 0,58 37,60
Sanko Pazarlama 2,13 1,91 -3,38
Saray Matbaacılık 1,05 -1,87 5,00
Sarkuysan 3,29 0,30 4,69
Sasa Polyester 6,60 0,61 14,86
Say Reklamcılık 0,97 19,75 3,19
Sekuro Plastik 2,52 0,40 -14,86
Selçuk Ecza Deposu 4,88 1,46 79,51
Selçuk Gıda 1,75 -0,57 31,58
Senkron Güvenlik 5,45 0,55 445,00
Serve Film Prodüksiyon 2,79 -0,36 43,08
Servet GMYO 4,33 2,36 -7,87
Seyitler Kimya 6,05 4,31 57,14
Silverline Endüstri 1,10 1,85 -17,91
Sinpaş GMYO 0,58 1,75 56,76
Smartiks Yazılım 2,79 1,09
Soda Sanayii 6,56 -4,23 -3,04
Sodaş Sodyum Sanayii 7,08 0,57 27,60
Söktaş 1,41 3,68 11,02
Sönmez Filament 3,79 -0,26 21,47
Sönmez Pamuklu 3,58 1,99 14,74
Sumaş Suni Tahta 6,99 0,58 -0,14
Şeker Fin. Kir. 3,74 1,36 32,62
Şekerbank 0,96 2,13 -12,73
Şişe Cam 5,06 -0,59 -7,70
Şok Marketler 9,05 0,56 -15,81
T. Halk Bankası 5,40 1,89 -23,08
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 11,92 0,08 -29,88
T.S.K.B. 0,73 1,39 -9,88
T.Tuborg 7,47 -1,71 -5,85
Taç Tarım Ürünleri 4,45 5,45 -12,06
Tat Gıda 4,31 0,23 12,83
TAV Havalimanları 25,30 -5,24 15,05
Taze Kuru Gıda 5,58 1,09 -17,94
Tek-Art Turizm 0,73 1,39 -14,12
Tekfen Holding 26,34 -1,64 34,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,01 0,50 -32,32
Temapol Polimer Plastik 2,85 0,35 -6,86
TGS Dış Ticaret 3,95 5,33 68,09
Tofaş Oto. Fab. 18,80 1,84 21,20
Torunlar GMYO 1,93 0,52 27,81
Trabzon Liman 9,20 -0,22 9,65
Trabzonspor Sportif 0,98 -1,01 -28,78
Trakya Cam 3,00 3,81 3,85
Trend GMYO 1,23 2,50 -3,15
TSKB GMYO 0,71 1,43 -13,41
Tuğçelik 2,03 1,00 -4,69
Tukaş 5,85 7,73 252,41
Turcas Petrol 1,32 1,54 -6,38
Turkcell 12,90 3,37 6,00
Tümosan Motor ve Traktör 3,87 0,78 -14,00
Tüpraş 113,40 -0,61 8,69
Türk Hava Yolları 12,89 0,47 -19,99
Türk Prysmian Kablo 1,75 1,74 1,47
Türk Telekom 4,83 -0,82 23,85
Türk Traktör 30,58 3,59 -12,38
Türker Proje Gayrimenkul 25,06 0,32 -22,03
Ufuk Yatırım 1,12 0,00 -1,75
Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -0,74 18,42
Ulusoy Elektrik 20,76 -0,76 30,08
Ulusoy Un Sanayi 2,30 1,77 10,58
Umpaş Holding 0,38 0,00 -30,91
Uşak Seramik 1,03 0,98 -7,21
Utopya Turizm 3,18 0,00 -22,44
Uzertaş Boya 1,14 10,68 90,00
Ülker Bisküvi 19,84 2,01 35,24
Ünye Çimento 2,48 0,81 -28,53
Vakıf Fin. Kir. 1,47 2,80 -17,42
Vakıf GMYO 1,66 1,84 -16,58
Vakıf Yat. Ort. 1,30 0,00 -14,47
Vakıflar Bankası 4,06 4,91 4,10
Vakko Tekstil 2,82 1,08 8,11
Vanet Gıda 1,63 -1,21 25,38
Verusa Holding 18,14 -1,63 9,28
Verusaturk Girisim 3,18 -0,31 -3,93
Vestel 11,52 -1,37 107,57
Vestel Beyaz Eşya 17,16 -0,92 75,68
Viking Kağıt 1,10 0,00 0,00
Yapı Kredi Koray GMYO 1,44 3,60 -16,28
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 3,00 50,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,59 3,60 -7,17
Yataş 4,61 5,25 3,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,91 -2,15 -3,19
Yeni Gimat GMYO 8,12 0,74 13,08
Yeşil GMYO 0,27 0,00 0,00
Yeşil Yapı 0,26 -3,70 0,00
Yeşil Yatırım Holding 9,95 1,63 3,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.349,00 -0,03 6,82
Yonga Mobilya 8,78 -5,59 33,03
Yünsa 4,25 0,24 1,80
Zorlu Enerji 1,17 0,00 -4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA
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