Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|65.999,00
|19,80
|43,79
|İş Bankası (B)
|3.750,00
|-0,95
|22,54
|İş Bankası (C)
|5,69
|-0,87
|25,61
|İş Bankası (Kur.)
|79.000,00
|62,54
|İş Fin.Kir.
|7,62
|2,14
|64,58
|İş Girişim
|2,35
|2,62
|15,20
|İş GMYO
|1,09
|1,87
|0,93
|İş Y. Men. Değ.
|2,44
|0,83
|18,45
|İş Yat. Ort.
|1,03
|0,98
|13,19
|İşbir Holding
|166,10
|-4,76
|20,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,56
|-6,67
|-33,33
|İttifak Holding
|3,61
|-5,00
|16,45
|İz Hayvancılık Tarım
|3,54
|-1,94
|-46,28
|İzmir Demir Çelik
|1,89
|0,00
|13,86
|İzmir Fırça
|2,05
|-0,49
|-0,97
|İzocam
|23,40
|-3,47
|9,24
|Jantsa Jant Sanayi
|27,76
|-0,07
|-0,14
|Kafein Yazılım
|7,73
|0,13
|11,06
|Kapital Yat. Holding
|2,31
|-3,75
|-19,51
|Kaplamin
|3,61
|-1,37
|0,28
|Kardemir (A)
|2,49
|-0,40
|36,81
|Kardemir (B)
|2,49
|-0,40
|36,07
|Kardemir (D)
|2,68
|-0,37
|22,94
|Karel Elektronik
|6,62
|1,85
|58,75
|Karsan Otomotiv
|1,57
|0,64
|22,66
|Karsu Tekstil
|1,34
|0,00
|7,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|3,50
|2,34
|-5,41
|Kartonsan
|374,00
|-6,71
|14,62
|Katmerciler Ekipman
|6,19
|-3,13
|5,45
|Kent Gıda
|130,00
|-1,52
|9,24
|Kerevitaş Gıda
|1,80
|2,86
|0,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|0,00
|-17,14
|Kiler GMYO
|1,94
|-1,52
|10,86
|Klimasan Klima
|6,01
|-3,06
|51,77
|Koç Holding
|18,65
|-0,11
|31,34
|Konfrut Gıda
|26,06
|1,64
|9,13
|Konya Çimento
|190,50
|-1,30
|7,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,90
|0,00
|11,45
|Koza Altın
|49,74
|-1,41
|-3,04
|Koza Madencilik
|5,83
|-1,69
|-19,25
|Körfez GMYO
|1,22
|-2,40
|0,00
|Kristal Kola
|1,02
|-0,97
|-2,86
|Kron Telekomünikasyon
|10,36
|-3,36
|19,08
|Kuştur Kuşadası Turizm
|15,05
|-6,75
|-5,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,43
|-2,05
|26,55
|Kütahya Porselen
|4,55
|0,22
|0,00
|Lider Faktoring
|2,51
|2,87
|11,56
|Link Bilgisayar
|11,01
|-4,09
|32,33
|Logo Yazılım
|40,00
|3,47
|47,38
|Lokman Hekim Sağlık
|5,56
|1,28
|23,56
|Lüks Kadife
|4,88
|-1,61
|0,62
|Makina Takım
|1,45
|-1,36
|-5,84
|Mardin Çimento
|3,48
|-0,85
|6,75
|Marka Yatırım Holding
|0,70
|6,06
|12,90
|Marmaris Altınyunus
|17,38
|-0,40
|-1,03
|Marshall
|24,92
|-0,72
|-1,19
|Martı GMYO
|0,70
|-2,78
|7,69
|Martı Otel
|0,61
|-4,69
|5,17
|Mavi Giyim
|41,48
|-3,67
|28,74
|Mazhar Zorlu Holding
|3,66
|3,10
|-3,94
|Mega Polietilen
|2,80
|3,70
|37,25
|Menderes Tekstil
|0,78
|-1,27
|8,33
|Mensa
|0,28
|0,00
|100,00
|Merit Turizm
|7,20
|1,41
|20,20
|Merko Gıda
|0,77
|-3,75
|-23,76
|Metal Gayrimenkul
|1,00
|0,00
|14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,20
|-1,64
|14,29
|Metro Holding
|0,74
|-5,13
|-2,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,29
|-1,53
|17,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,49
|0,00
|26,27
|Migros Ticaret
|15,99
|0,19
|7,32
|Milpa
|1,47
|5,76
|2,85
|Mistral GMYO
|1,35
|-1,46
|-11,76
|MLP Sağlık
|13,34
|5,71
|24,67
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,91
|0,00
|-17,27
|Mondi Tire Kutsan
|2,65
|1,92
|42,47
|Net Holding
|1,84
|-1,60
|-6,12
|Netaş Telekom.
|8,14
|-2,40
|26,01
|Niğbaş Niğde Beton
|4,74
|0,21
|18,50
|Nuh Çimento
|7,40
|0,14
|-4,39
|Nurol GMYO
|2,24
|0,00
|6,67
|Odaş Elektrik
|1,89
|1,61
|34,23
|Olmuksan-IP
|4,31
|0,23
|27,89
|Orge Enerji Elektrik
|3,91
|0,00
|25,32
|Orma Orman Mahsulleri
|1,02
|-0,97
|-15,00
|Osmanlı Menkul
|1,65
|3,12
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|-3,33
|7,41
|Otokar
|120,90
|1,60
|37,00
|Oyak Yat. Ort.
|1,23
|-0,81
|-24,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,03
|-1,90
|0,98
|Özak GMYO
|2,29
|-1,72
|8,53
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|0,00
|-6,52
|Özderici GMYO
|0,98
|-1,01
|-58,30
|Özerden Plastik
|2,90
|0,00
|16,00
|Panora GMYO
|4,49
|0,00
|7,16
|Park Elek.Madencilik
|2,72
|-1,09
|12,86
|Parsan
|10,33
|-2,36
|17,92
|Pegasus
|28,66
|-4,47
|25,04
|Peker GMYO
|3,77
|-5,04
|-54,16
|Penguen Gıda
|1,73
|-1,70
|60,19
|Pera GMYO
|0,55
|-1,79
|-28,57
|Pergamon Dış Ticaret
|10,42
|0,87
|16,42
|Petkim
|5,42
|-1,81
|7,54
|Petrokent Turizm
|65,25
|-0,38
|-5,02
|Pınar Et ve Un
|5,90
|-1,17
|15,23
|Pınar Su
|1,34
|-1,47
|7,20
|Pınar Süt
|6,98
|-1,13
|5,44
|Plastikkart
|2,87
|0,00
|6,30
|Polisan Holding
|6,63
|0,15
|6,08
|Politeknik Metal
|36,20
|7,55
|0,56
|Prizma Press Matbaacılık
|1,63
|-1,21
|5,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|5,53
|-7,68
|-18,68
|QNB Finansbank
|7,67
|-1,16
|-14,87
|Ral Yatırım Holding
|3,34
|3,09
|81,52
|Ray Sigorta
|3,01
|0,33
|116,55
|Reysaş GMYO
|0,85
|1,19
|23,19
|Reysaş Lojistik
|0,79
|0,00
|6,76
|Rhea Girişim
|0,65
|-1,52
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,21
|1,84
|16,32
|Royal Halı
|1,27
|-1,55
|28,28
|RTA Laboratuvarları
|1,58
|-1,86
|-9,20
|Sabancı Holding
|9,05
|-1,63
|20,35
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,31
|0,87
|17,86
|Salix Yatırım Holding
|2,78
|0,00
|-27,79
|Sanel Mühendislik
|2,12
|-0,47
|-2,75
|Sanifoam Sünger
|1,50
|-3,23
|20,00
|Sanko Pazarlama
|2,29
|-0,43
|-0,87
|Saray Matbaacılık
|1,03
|0,00
|3,00
|Sarkuysan
|3,43
|0,00
|0,59
|Sasa Polyester
|8,51
|-2,07
|3,91
|Say Reklamcılık
|0,93
|0,00
|-1,06
|Sekuro Plastik
|3,53
|-0,28
|19,26
|Selçuk Ecza Deposu
|3,86
|3,76
|38,35
|Selçuk Gıda
|1,17
|-0,85
|-12,03
|Senkron Güvenlik
|2,46
|5,13
|146,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,16
|0,47
|10,77
|Servet GMYO
|5,10
|-0,39
|8,51
|Seyitler Kimya
|3,49
|0,00
|-9,35
|Silverline Endüstri
|1,29
|0,00
|-3,73
|Sinpaş GMYO
|0,38
|0,00
|2,70
|Soda Sanayii
|7,51
|-0,53
|5,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|6,97
|2,50
|10,63
|Söktaş
|1,18
|0,00
|-7,09
|Sönmez Filament
|3,40
|-1,45
|8,97
|Sönmez Pamuklu
|3,33
|-0,60
|6,73
|Sumaş Suni Tahta
|8,04
|12,45
|14,86
|Şeker Fin. Kir.
|3,14
|5,37
|11,35
|Şekerbank
|1,21
|-1,63
|10,00
|Şişe Cam
|6,76
|-2,45
|19,22
|Şok Marketler
|10,36
|-0,77
|-3,63
|T. Halk Bankası
|7,69
|2,67
|9,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,66
|-0,50
|-15,50
|T.S.K.B.
|0,84
|-1,18
|3,70
|T.Tuborg
|9,41
|1,18
|-0,21
|Taç Tarım Ürünleri
|3,79
|-1,04
|-25,10
|Tat Gıda
|4,25
|-1,16
|11,26
|TAV Havalimanları
|27,14
|-2,37
|13,46
|Taze Kuru Gıda
|6,03
|-1,63
|-11,32
|Tek-Art Turizm
|0,78
|0,00
|-8,24
|Tekfen Holding
|24,92
|-1,42
|20,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,11
|-0,32
|4,71
|Temapol Polimer Plastik
|3,11
|4,01
|1,63
|TGS Dış Ticaret
|2,56
|-1,92
|8,94
|Tofaş Oto. Fab.
|21,18
|-1,40
|25,33
|Torunlar GMYO
|1,90
|0,53
|25,83
|Trabzon Liman
|9,83
|-1,60
|17,16
|Trabzonspor Sportif
|0,99
|-1,98
|-28,06
|Trakya Cam
|3,85
|-2,28
|27,06
|Trend GMYO
|1,40
|1,45
|10,24
|TSKB GMYO
|0,81
|0,00
|-1,22
|Tuğçelik
|2,33
|0,00
|9,39
|Tukaş
|4,24
|2,17
|155,42
|Turcas Petrol
|1,59
|0,63
|12,77
|Turkcell
|14,12
|-0,21
|16,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,76
|-1,45
|5,78
|Tüpraş
|145,20
|-1,16
|24,42
|Türk Hava Yolları
|14,00
|-2,71
|-13,10
|Türk Prysmian Kablo
|2,18
|0,46
|23,86
|Türk Telekom
|5,30
|0,00
|35,90
|Türk Traktör
|34,90
|-0,63
|0,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,20
|-0,40
|-6,04
|Ufuk Yatırım
|1,14
|-0,87
|0,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,60
|-1,84
|40,35
|Ulusoy Elektrik
|16,98
|-0,06
|6,39
|Ulusoy Un Sanayi
|2,69
|0,37
|29,33
|Umpaş Holding
|0,43
|-4,44
|-21,82
|Uşak Seramik
|1,16
|0,00
|4,50
|Utopya Turizm
|5,01
|3,09
|22,20
|Uzertaş Boya
|1,00
|0,00
|66,67
|Ülker Bisküvi
|19,32
|-2,57
|31,70
|Ünye Çimento
|3,59
|0,84
|3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|-2,92
|-6,74
|Vakıf GMYO
|2,08
|-1,42
|4,52
|Vakıf Yat. Ort.
|1,16
|0,00
|-23,68
|Vakıflar Bankası
|5,00
|-1,19
|28,21
|Vakko Tekstil
|3,30
|0,61
|20,44
|Vanet Gıda
|1,54
|-1,91
|18,46
|Verusa Holding
|18,31
|-1,29
|10,30
|Verusaturk Girisim
|3,20
|-1,23
|-3,32
|Vestel
|10,50
|16,80
|89,19
|Vestel Beyaz Eşya
|18,53
|9,58
|54,16
|Viking Kağıt
|1,10
|-0,90
|0,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,55
|-0,64
|-9,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|-0,47
|31,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,57
|0,78
|-7,89
|Yataş
|5,79
|-0,17
|29,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,00
|3,09
|6,38
|Yeni Gimat GMYO
|8,85
|0,68
|10,21
|Yeşil GMYO
|0,29
|3,57
|7,41
|Yeşil Yapı
|0,29
|0,00
|11,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,11
|-1,27
|4,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.200,00
|-0,45
|0,05
|Yonga Mobilya
|6,58
|1,08
|-0,30
|Yünsa
|5,79
|3,76
|32,80
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,32
|25,20
(Son)
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