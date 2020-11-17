Borsada günlük işlemler (1)
17.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,03
|0,70
|439,25
|Acıpayam Selüloz
|16,67
|-0,95
|163,99
|Adel Kalemcilik
|20,90
|-2,15
|33,12
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,28
|-7,08
|129,64
|Afyon Çimento
|4,27
|-5,11
|87,42
|Ak Enerji
|2,17
|-4,41
|99,08
|Akbank
|5,99
|-5,07
|-26,14
|Akçansa
|13,10
|-2,38
|35,13
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,24
|-5,02
|195,73
|Akfen GMYO
|4,00
|-3,61
|-1,23
|Akın Tekstil
|19,92
|1,12
|44,45
|Akiş GMYO
|3,62
|-4,49
|15,56
|Akmerkez GMYO
|54,55
|-3,96
|143,47
|Aksa
|9,91
|0,00
|41,50
|Aksa Enerji
|7,24
|0,00
|90,53
|Aksigorta
|7,57
|-1,56
|39,72
|Aksu Enerji
|12,10
|-1,79
|-18,63
|Alarko Carrıer
|187,00
|1,41
|213,10
|Alarko GMYO
|16,60
|-3,04
|12,94
|Alarko Holding
|6,43
|-2,87
|9,45
|Albaraka Türk
|1,69
|-3,98
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,90
|-6,06
|131,73
|Alkim Kağıt
|13,01
|-1,59
|140,05
|Alkim Kimya
|14,07
|-0,21
|126,86
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,60
|0,39
|534,15
|Altınyunus Çeşme
|45,90
|-8,20
|359,46
|Anadolu Efes
|21,50
|-2,27
|1,04
|Anadolu Grubu Holding
|21,32
|-4,14
|21,21
|Anadolu Hayat Emek.
|8,20
|-0,85
|34,76
|Anadolu Isuzu
|17,23
|-1,82
|41,58
|Anadolu Sigorta
|6,96
|0,00
|67,57
|Anel Elektrik
|3,18
|-3,05
|80,39
|Arçelik
|28,26
|-0,21
|35,60
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,82
|-3,01
|Arena Bilgisayar
|36,36
|-3,81
|399,11
|Armada Bilgisayar
|49,04
|-2,41
|199,21
|Arsan Tekstil
|6,95
|1,31
|94,13
|Artı Yatırım Holding
|6,15
|0,00
|659,26
|Aselsan
|17,67
|-2,75
|69,73
|Ata GMYO
|4,15
|3,75
|-8,39
|Atakule GMYO
|2,33
|-4,51
|21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|4,38
|-2,67
|338,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,66
|-4,60
|71,74
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,11
|-1,33
|5,26
|Avrasya GMYO
|3,05
|-4,09
|101,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,90
|-2,36
|59,34
|Avrupa Yatırım Holding
|5,50
|-7,87
|257,14
|Ayen Enerji
|5,42
|-4,75
|56,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,82
|-6,48
|348,40
|Aygaz
|11,90
|-2,06
|-2,02
|Bagfaş
|17,00
|-1,22
|1,07
|Bak Ambalaj
|17,60
|-4,09
|141,60
|Balatacılar Balatacılık
|7,20
|2,86
|480,65
|Bantaş Ambalaj
|5,12
|-4,48
|103,17
|Banvit
|24,96
|1,22
|34,41
|Baştaş Başkent Çimento
|8,32
|-3,26
|221,24
|Batı Çimento
|4,17
|-2,57
|25,98
|Batısöke Çimento
|2,61
|0,00
|99,24
|Bayrak Taban Sanayi
|8,05
|-2,54
|Bera Holding
|10,40
|1,17
|170,13
|Berkosan Yalıtım
|6,10
|-3,48
|122,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,04
|-2,56
|24,08
|Beyaz Filo
|9,83
|-6,38
|214,07
|Bilici Yatırım
|6,13
|-3,92
|113,85
|Bim Mağazalar
|69,95
|1,75
|51,38
|Birko Mensucat
|1,25
|-4,58
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,40
|-4,00
|110,53
|Bizim Mağazaları
|16,62
|8,41
|50,09
|Bomonti Elektrik
|22,84
|9,91
|1684,38
|Borusan Mannesmann
|14,45
|-3,67
|26,20
|Borusan Yat. Paz.
|194,00
|-6,73
|223,80
|Bosch Fren Sistemleri
|1.002,10
|-8,32
|248,22
|Bossa
|12,55
|-3,24
|55,71
|Brisa
|17,73
|-3,38
|89,04
|Burçelik
|22,06
|-2,82
|279,69
|Burçelik Vana
|67,00
|-5,63
|590,01
|Bursa Çimento
|8,27
|-2,25
|106,58
|Carrefoursa
|24,20
|-5,47
|413,80
|Casa Emtia Petrol
|50,00
|1,01
|432,48
|Ceo Event Medya
|6,62
|-4,47
|80,76
|Coca Cola İçecek
|57,10
|-3,47
|50,82
|Cosmos Yat. Holding
|6,95
|-0,71
|240,69
|Credıtwest Faktorıng
|5,26
|-4,36
|82,64
|Çelebi
|79,45
|-4,79
|-20,03
|Çelik Halat
|16,13
|-3,99
|148,15
|Çemaş Döküm
|2,36
|-7,45
|88,27
|Çemtaş
|14,13
|-3,42
|73,82
|Çimbeton
|133,70
|-4,09
|224,04
|Çimentaş
|32,02
|-4,70
|113,47
|Çimsa
|15,10
|0,47
|66,30
|Çuhadaroğlu Metal
|6,30
|-5,26
|97,49
|Dagi Giyim
|9,68
|10,00
|287,20
|Dagi Yatırım Holding
|16,00
|-7,51
|607,96
|Dardanel
|26,50
|-4,19
|599,21
|Datagate Bilgisayar
|14,75
|-4,41
|88,86
|Demısaş Döküm
|5,81
|-3,33
|66,95
|Denge Holding
|5,60
|-6,67
|308,76
|Deniz GMYO
|3,35
|-3,46
|59,21
|Derimod
|9,64
|-2,72
|35,01
|Derlüks Deri
|9,48
|-3,66
|134,32
|Desa Deri
|7,26
|-2,42
|59,91
|Despec Bilgisayar
|11,59
|-1,61
|173,35
|Deva Holding
|24,34
|2,53
|172,63
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,70
|-3,17
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,38
|5,96
|333,33
|Ditaş Doğan
|28,50
|-3,00
|199,52
|DO-CO
|363,40
|-4,69
|-35,57
|Doğan Burda
|21,00
|-6,67
|245,96
|Doğan Holding
|2,54
|-3,79
|41,46
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,56
|-4,83
|55,15
|Doğusan
|3,43
|-3,65
|64,90
|Doğuş GMYO
|9,09
|-5,02
|100,66
|Doğuş Otomotiv
|28,74
|-9,96
|201,89
|Döktaş Dökümcülük
|33,76
|-1,57
|6,68
|Duran Doğan Basım
|21,24
|-3,01
|51,28
|Dyo Boya
|10,93
|-3,10
|123,06
|Eczacıbaşı İlaç
|7,00
|0,29
|91,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,20
|1,16
|99,33
|Edip Gayrimenkul
|2,98
|-3,87
|114,39
|Ege Endüstri
|1.285,00
|-4,81
|128,42
|Ege Gübre
|124,10
|-1,35
|151,75
|Ege Profil
|20,60
|-3,10
|72,10
|Ege Seramik
|8,75
|-1,24
|137,87
|Egeplast
|18,96
|0,80
|51,68
|Ekiz Kimya
|8,30
|3,11
|1260,66
|Emek Elektrik
|3,39
|-2,59
|113,21
|Eminiş Ambalaj
|23,58
|-10,00
|1451,32
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|1,06
|31,94
|Enerjisa Enerji
|9,73
|-0,71
|44,45
|Enka İnşaat
|7,18
|-2,05
|28,63
|Erbosan
|26,30
|-3,66
|5,28
|Ereğli Demir Çelik
|10,90
|0,09
|23,74
|Ersu Gıda
|5,74
|9,96
|177,29
|Escort Teknoloji
|5,72
|-4,03
|311,51
|Esenboğa Elektrik
|18,04
|-3,22
|Etiler Gıda
|4,68
|-8,06
|300,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,67
|1,38
|128,84
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,38
|-4,37
|266,89
|Euro Yat. Ort.
|6,30
|-9,87
|459,63
|Euro Yatırım Holding
|2,90
|-4,29
|93,33
|Fade Gıda
|6,42
|9,93
|Fenerbahçe Futbol
|33,20
|-1,83
|129,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,42
|-9,95
|84,25
|F-M İzmit Piston
|116,50
|-4,12
|145,97
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,40
|1,24
|48,24
|Ford Otosan
|117,80
|-3,36
|78,18
|Formet Çelik Kapı
|4,73
|-4,83
|57,67
|Frigo Pak Gıda
|23,42
|1,30
|234,31
|Galatasaray Sportif
|3,81
|-3,30
|87,68
|Garanti Bankası
|8,42
|-5,92
|-24,42
|Garanti Faktoring
|10,48
|-2,06
|170,80
|Garanti Yat. Ort.
|2,89
|-4,30
|189,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,34
|-1,99
|196,98
|Gediz Ambalaj
|19,77
|-4,40
|192,46
|Gentaş
|4,72
|-4,65
|128,90
|Gersan Elektrik
|6,48
|-8,35
|103,13
|Global Men. Değ.
|4,74
|-3,07
|152,13
|Global Yat. Holding
|4,61
|-3,56
|-5,34
|Good-Year
|7,08
|-4,84
|74,81
|Göltaş Çimento
|22,24
|-3,64
|25,01
|Gözde Girişim
|6,20
|-4,17
|20,62
|GSD Denizcilik
|4,98
|-1,97
|94,53
|GSD Holding
|2,19
|-6,01
|46,98
|Gübre Fabrik.
|37,42
|-3,16
|313,94
|Güler Yat. Holding
|14,52
|10,00
|615,27
|Halk GMYO
|2,50
|-3,10
|114,66
|Hatay Tekstil
|12,63
|-3,88
|87,56
|Hedef Girişim
|5,90
|-3,91
|147,25
|Hektaş
|12,65
|-2,17
|57,73
|HUB Girişim
|16,51
|-2,13
|75,85
|Hürriyet Gzt.
|2,10
|-4,55
|84,21
|ICBC Turkey Bank
|6,63
|-2,07
|25,81
|İdealist Danışmanlık
|11,60
|6,81
|249,40
|İdealist GMYO
|6,11
|-3,48
|99,67
|İhlas Ev Aletleri
|1,82
|-3,19
|-41,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-3,15
|19,50
|İhlas Gazetecilik
|4,50
|-2,39
|-0,88
|İhlas Holding
|1,12
|-2,61
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|-4,27
|34,35
|İndeks Bilgisayar
|16,08
|-0,68
|71,43
|Info Yatırım
|12,09
|4,04
|148,63
|İntema
|19,42
|-5,27
|109,72
|Inveo Yatırım Holding
|28,52
|-4,30
|270,87
|İpek Doğal Enerji
|11,49
|-2,38
|48,83
|İskenderun Demir Çelik
|7,88
|-1,50
|0,83
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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