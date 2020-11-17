Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,03 0,70 439,25 Acıpayam Selüloz 16,67 -0,95 163,99 Adel Kalemcilik 20,90 -2,15 33,12 Adese Alışveriş Ticaret 3,28 -7,08 129,64 Afyon Çimento 4,27 -5,11 87,42 Ak Enerji 2,17 -4,41 99,08 Akbank 5,99 -5,07 -26,14 Akçansa 13,10 -2,38 35,13 Akdeniz Yatırım Hold. 6,24 -5,02 195,73 Akfen GMYO 4,00 -3,61 -1,23 Akın Tekstil 19,92 1,12 44,45 Akiş GMYO 3,62 -4,49 15,56 Akmerkez GMYO 54,55 -3,96 143,47 Aksa 9,91 0,00 41,50 Aksa Enerji 7,24 0,00 90,53 Aksigorta 7,57 -1,56 39,72 Aksu Enerji 12,10 -1,79 -18,63 Alarko Carrıer 187,00 1,41 213,10 Alarko GMYO 16,60 -3,04 12,94 Alarko Holding 6,43 -2,87 9,45 Albaraka Türk 1,69 -3,98 10,46 Alcatel Lucent Teletaş 27,90 -6,06 131,73 Alkim Kağıt 13,01 -1,59 140,05 Alkim Kimya 14,07 -0,21 126,86 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,60 0,39 534,15 Altınyunus Çeşme 45,90 -8,20 359,46 Anadolu Efes 21,50 -2,27 1,04 Anadolu Grubu Holding 21,32 -4,14 21,21 Anadolu Hayat Emek. 8,20 -0,85 34,76 Anadolu Isuzu 17,23 -1,82 41,58 Anadolu Sigorta 6,96 0,00 67,57 Anel Elektrik 3,18 -3,05 80,39 Arçelik 28,26 -0,21 35,60 ARD Bilişim Teknolojileri 34,82 -3,01 Arena Bilgisayar 36,36 -3,81 399,11 Armada Bilgisayar 49,04 -2,41 199,21 Arsan Tekstil 6,95 1,31 94,13 Artı Yatırım Holding 6,15 0,00 659,26 Aselsan 17,67 -2,75 69,73 Ata GMYO 4,15 3,75 -8,39 Atakule GMYO 2,33 -4,51 21,35 Atlantis Yatırım Holding 4,38 -2,67 338,00 Atlas Yat. Ort. 1,66 -4,60 71,74 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,11 -1,33 5,26 Avrasya GMYO 3,05 -4,09 101,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,90 -2,36 59,34 Avrupa Yatırım Holding 5,50 -7,87 257,14 Ayen Enerji 5,42 -4,75 56,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,82 -6,48 348,40 Aygaz 11,90 -2,06 -2,02 Bagfaş 17,00 -1,22 1,07 Bak Ambalaj 17,60 -4,09 141,60 Balatacılar Balatacılık 7,20 2,86 480,65 Bantaş Ambalaj 5,12 -4,48 103,17 Banvit 24,96 1,22 34,41 Baştaş Başkent Çimento 8,32 -3,26 221,24 Batı Çimento 4,17 -2,57 25,98 Batısöke Çimento 2,61 0,00 99,24 Bayrak Taban Sanayi 8,05 -2,54 Bera Holding 10,40 1,17 170,13 Berkosan Yalıtım 6,10 -3,48 122,63 Beşiktaş Futbol Yat. 3,04 -2,56 24,08 Beyaz Filo 9,83 -6,38 214,07 Bilici Yatırım 6,13 -3,92 113,85 Bim Mağazalar 69,95 1,75 51,38 Birko Mensucat 1,25 -4,58 303,23 Birlik Mensucat 2,40 -4,00 110,53 Bizim Mağazaları 16,62 8,41 50,09 Bomonti Elektrik 22,84 9,91 1684,38 Borusan Mannesmann 14,45 -3,67 26,20 Borusan Yat. Paz. 194,00 -6,73 223,80 Bosch Fren Sistemleri 1.002,10 -8,32 248,22 Bossa 12,55 -3,24 55,71 Brisa 17,73 -3,38 89,04 Burçelik 22,06 -2,82 279,69 Burçelik Vana 67,00 -5,63 590,01 Bursa Çimento 8,27 -2,25 106,58 Carrefoursa 24,20 -5,47 413,80 Casa Emtia Petrol 50,00 1,01 432,48 Ceo Event Medya 6,62 -4,47 80,76 Coca Cola İçecek 57,10 -3,47 50,82 Cosmos Yat. Holding 6,95 -0,71 240,69 Credıtwest Faktorıng 5,26 -4,36 82,64 Çelebi 79,45 -4,79 -20,03 Çelik Halat 16,13 -3,99 148,15 Çemaş Döküm 2,36 -7,45 88,27 Çemtaş 14,13 -3,42 73,82 Çimbeton 133,70 -4,09 224,04 Çimentaş 32,02 -4,70 113,47 Çimsa 15,10 0,47 66,30 Çuhadaroğlu Metal 6,30 -5,26 97,49 Dagi Giyim 9,68 10,00 287,20 Dagi Yatırım Holding 16,00 -7,51 607,96 Dardanel 26,50 -4,19 599,21 Datagate Bilgisayar 14,75 -4,41 88,86 Demısaş Döküm 5,81 -3,33 66,95 Denge Holding 5,60 -6,67 308,76 Deniz GMYO 3,35 -3,46 59,21 Derimod 9,64 -2,72 35,01 Derlüks Deri 9,48 -3,66 134,32 Desa Deri 7,26 -2,42 59,91 Despec Bilgisayar 11,59 -1,61 173,35 Deva Holding 24,34 2,53 172,63 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,70 -3,17 Diriteks Diriliş Tekstil 3,38 5,96 333,33 Ditaş Doğan 28,50 -3,00 199,52 DO-CO 363,40 -4,69 -35,57 Doğan Burda 21,00 -6,67 245,96 Doğan Holding 2,54 -3,79 41,46 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,56 -4,83 55,15 Doğusan 3,43 -3,65 64,90 Doğuş GMYO 9,09 -5,02 100,66 Doğuş Otomotiv 28,74 -9,96 201,89 Döktaş Dökümcülük 33,76 -1,57 6,68 Duran Doğan Basım 21,24 -3,01 51,28 Dyo Boya 10,93 -3,10 123,06 Eczacıbaşı İlaç 7,00 0,29 91,75 Eczacıbaşı Yatırım 19,20 1,16 99,33 Edip Gayrimenkul 2,98 -3,87 114,39 Ege Endüstri 1.285,00 -4,81 128,42 Ege Gübre 124,10 -1,35 151,75 Ege Profil 20,60 -3,10 72,10 Ege Seramik 8,75 -1,24 137,87 Egeplast 18,96 0,80 51,68 Ekiz Kimya 8,30 3,11 1260,66 Emek Elektrik 3,39 -2,59 113,21 Eminiş Ambalaj 23,58 -10,00 1451,32 Emlak Konut GMYO 1,91 1,06 31,94 Enerjisa Enerji 9,73 -0,71 44,45 Enka İnşaat 7,18 -2,05 28,63 Erbosan 26,30 -3,66 5,28 Ereğli Demir Çelik 10,90 0,09 23,74 Ersu Gıda 5,74 9,96 177,29 Escort Teknoloji 5,72 -4,03 311,51 Esenboğa Elektrik 18,04 -3,22 Etiler Gıda 4,68 -8,06 300,82 Euro Kapital Yat. Ort. 3,67 1,38 128,84 Euro Trend Yat. Ort. 4,38 -4,37 266,89 Euro Yat. Ort. 6,30 -9,87 459,63 Euro Yatırım Holding 2,90 -4,29 93,33 Fade Gıda 6,42 9,93 Fenerbahçe Futbol 33,20 -1,83 129,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,42 -9,95 84,25 F-M İzmit Piston 116,50 -4,12 145,97 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,40 1,24 48,24 Ford Otosan 117,80 -3,36 78,18 Formet Çelik Kapı 4,73 -4,83 57,67 Frigo Pak Gıda 23,42 1,30 234,31 Galatasaray Sportif 3,81 -3,30 87,68 Garanti Bankası 8,42 -5,92 -24,42 Garanti Faktoring 10,48 -2,06 170,80 Garanti Yat. Ort. 2,89 -4,30 189,93 Gedik Y. Men. Değ. 9,34 -1,99 196,98 Gediz Ambalaj 19,77 -4,40 192,46 Gentaş 4,72 -4,65 128,90 Gersan Elektrik 6,48 -8,35 103,13 Global Men. Değ. 4,74 -3,07 152,13 Global Yat. Holding 4,61 -3,56 -5,34 Good-Year 7,08 -4,84 74,81 Göltaş Çimento 22,24 -3,64 25,01 Gözde Girişim 6,20 -4,17 20,62 GSD Denizcilik 4,98 -1,97 94,53 GSD Holding 2,19 -6,01 46,98 Gübre Fabrik. 37,42 -3,16 313,94 Güler Yat. Holding 14,52 10,00 615,27 Halk GMYO 2,50 -3,10 114,66 Hatay Tekstil 12,63 -3,88 87,56 Hedef Girişim 5,90 -3,91 147,25 Hektaş 12,65 -2,17 57,73 HUB Girişim 16,51 -2,13 75,85 Hürriyet Gzt. 2,10 -4,55 84,21 ICBC Turkey Bank 6,63 -2,07 25,81 İdealist Danışmanlık 11,60 6,81 249,40 İdealist GMYO 6,11 -3,48 99,67 İhlas Ev Aletleri 1,82 -3,19 -41,85 İhlas Gayrimenkul 1,23 -3,15 19,50 İhlas Gazetecilik 4,50 -2,39 -0,88 İhlas Holding 1,12 -2,61 23,08 İhlas Yayın Holding 1,12 -4,27 34,35 İndeks Bilgisayar 16,08 -0,68 71,43 Info Yatırım 12,09 4,04 148,63 İntema 19,42 -5,27 109,72 Inveo Yatırım Holding 28,52 -4,30 270,87 İpek Doğal Enerji 11,49 -2,38 48,83 İskenderun Demir Çelik 7,88 -1,50 0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsa İstanbul'da gong Formula 1 için çaldı Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor İpek böceğinin 45 günlük öyküsü görüntülendi