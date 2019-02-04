Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,81
|-4,74
|-7,18
|Acıpayam Selüloz
|3,58
|0,28
|9,82
|Adana Çimento (A)
|6,05
|-0,98
|0,00
|Adana Çimento (B)
|4,13
|-1,43
|0,49
|Adana Çimento (C)
|1,52
|2,01
|7,80
|Adel Kalemcilik
|11,70
|-0,76
|6,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,27
|0,89
|-2,99
|Afyon Çimento
|4,73
|-0,63
|3,05
|Ak Enerji
|0,65
|-1,52
|3,17
|Akbank
|6,84
|-0,58
|16,23
|Akçansa
|7,90
|-0,13
|7,48
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,20
|-0,45
|9,45
|Akfen GMYO
|1,76
|0,57
|6,67
|Akın Tekstil
|9,40
|-0,42
|-0,53
|Akiş GMYO
|2,63
|1,94
|2,73
|Akmerkez GMYO
|16,12
|1,32
|-1,53
|Aksa
|8,59
|0,12
|15,15
|Aksa Enerji
|2,96
|1,02
|10,45
|Aksigorta
|3,81
|0,26
|4,10
|Aksu Enerji
|8,30
|0,00
|7,51
|Alarko Carrıer
|47,08
|1,68
|19,61
|Alarko GMYO
|48,88
|2,05
|8,82
|Alarko Holding
|2,55
|-2,30
|23,19
|Albaraka Türk
|1,27
|0,00
|4,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,36
|-1,40
|10,42
|Alkim Kağıt
|4,38
|0,23
|5,54
|Alkim Kimya
|24,18
|0,42
|2,03
|Altınyağ
|0,30
|11,11
|-31,82
|Altınyunus Çeşme
|4,16
|1,46
|0,24
|Anadolu Cam
|3,06
|0,33
|14,18
|Anadolu Efes
|21,52
|-0,74
|4,47
|Anadolu Grubu Holding
|13,23
|3,76
|29,20
|Anadolu Hayat Emek.
|6,08
|5,19
|1,16
|Anadolu Isuzu
|6,65
|-1,34
|7,61
|Anadolu Sigorta
|4,32
|1,65
|4,85
|Anel Elektrik
|1,85
|-0,54
|14,20
|Arçelik
|18,91
|3,62
|19,76
|Arena Bilgisayar
|3,63
|-1,09
|-17,69
|Armada Bilgisayar
|8,54
|-0,58
|-8,07
|Arsan Tekstil
|1,74
|-0,57
|7,41
|Artı Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|14,94
|Aselsan
|24,32
|-2,17
|1,00
|Aslan Çimento
|28,68
|-0,49
|1,85
|Ata GMYO
|3,84
|-1,29
|-4,24
|Atakule GMYO
|1,29
|-3,01
|-1,96
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,36
|-7,69
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|4,29
|69,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|8,30
|0,85
|8,21
|Avrasya GMYO
|1,04
|7,22
|18,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,20
|5,26
|11,11
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.252,60
|0,04
|0,51
|Avrupa Yatırım Holding
|2,30
|-4,56
|-5,35
|Ayen Enerji
|2,51
|-1,95
|6,81
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,55
|0,65
|9,15
|Aygaz
|11,93
|-1,97
|5,30
|Bagfaş
|5,65
|0,18
|17,22
|Bak Ambalaj
|4,83
|-1,02
|-4,73
|Balatacılar Balatacılık
|0,40
|5,26
|21,21
|Bantaş Ambalaj
|1,36
|3,03
|8,37
|Banvit
|10,78
|-1,37
|-0,09
|Baştaş Başkent Çimento
|2,04
|0,00
|0,99
|Batı Çimento
|2,56
|1,99
|6,22
|Batısöke Çimento
|1,08
|0,93
|-0,92
|Bera Holding
|2,11
|0,48
|2,43
|Berkosan Yalıtım
|1,78
|1,14
|-1,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|0,60
|3,09
|Beyaz Filo
|4,14
|-1,90
|51,65
|Bilici Yatırım
|1,69
|6,96
|24,26
|Bim Mağazalar
|90,30
|-0,55
|3,79
|Bimeks
|0,06
|0,00
|0,00
|Birko Mensucat
|0,30
|-3,23
|0,00
|Birlik Mensucat
|0,87
|-1,14
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|7,20
|5,57
|5,88
|Bolu Çimento
|3,57
|1,13
|4,08
|Bomonti Elektrik
|1,23
|4,24
|156,25
|Borusan Mannesmann
|8,41
|-0,83
|7,82
|Borusan Yat. Paz.
|37,84
|-0,63
|0,58
|Bosch Fren Sistemleri
|171,80
|1,78
|6,05
|Bossa
|8,01
|2,30
|12,50
|Boyner Perakende Yat.
|4,80
|0,42
|21,83
|Brisa
|6,66
|3,42
|5,21
|Burçelik
|3,31
|1,22
|3,12
|Burçelik Vana
|1,60
|3,90
|8,11
|Bursa Çimento
|4,67
|-1,48
|6,14
|Carrefoursa
|3,83
|-0,78
|10,06
|Coca Cola İçecek
|32,92
|0,00
|6,61
|Cosmos Yat. Holding
|0,95
|-2,06
|-2,06
|Credıtwest Faktorıng
|1,02
|0,00
|-1,92
|Çelebi
|62,85
|-1,80
|-0,87
|Çelik Halat
|5,85
|0,34
|-2,50
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,00
|3,95
|Çemtaş
|5,75
|-2,87
|-5,43
|Çimbeton
|29,90
|2,12
|4,55
|Çimentaş
|11,73
|2,27
|-7,64
|Çimsa
|7,92
|-1,49
|4,90
|Çuhadaroğlu Metal
|1,90
|2,15
|6,74
|Dagi Giyim
|1,33
|3,10
|7,26
|Dagi Yatırım Holding
|1,06
|0,95
|4,95
|Dardanel
|1,11
|-0,89
|0,91
|Datagate Bilgisayar
|4,41
|-2,43
|3,04
|Demirören Gazetecilik
|15,12
|0,73
|57,50
|Demısaş Döküm
|2,81
|1,44
|13,31
|Denge Holding
|1,31
|0,77
|12,93
|Deniz GMYO
|3,21
|-1,83
|5,59
|Denizbank
|15,81
|-2,29
|-17,23
|Denizli Cam
|10,82
|0,65
|-6,08
|Derimod
|9,13
|-0,11
|5,31
|Desa Deri
|2,25
|0,90
|30,06
|Despec Bilgisayar
|3,07
|-0,32
|-6,40
|Deva Holding
|3,60
|0,28
|9,42
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,76
|1,23
|5,11
|DO-CO
|504,70
|-0,26
|5,41
|Doğan Burda
|3,22
|1,26
|6,98
|Doğan Holding
|1,15
|2,68
|12,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|0,00
|-4,92
|Doğusan
|1,92
|0,52
|-20,33
|Doğuş GMYO
|2,16
|-0,46
|2,37
|Doğuş Otomotiv
|4,86
|2,32
|11,98
|Döktaş Dökümcülük
|10,53
|18,18
|29,20
|Duran Doğan Basım
|6,98
|5,92
|36,86
|Dyo Boya
|2,96
|-0,67
|2,07
|Eczacıbaşı İlaç
|2,94
|-0,34
|7,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,96
|-0,50
|10,56
|Edip Gayrimenkul
|0,67
|-1,47
|-12,99
|Ege Endüstri
|397,40
|3,81
|15,52
|Ege Gübre
|24,70
|-1,59
|13,82
|Ege Profil
|10,52
|-5,65
|18,60
|Ege Seramik
|3,65
|0,27
|8,96
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|-6,67
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|-8,11
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,12
|0,00
|20,00
|Egeplast
|3,67
|-0,54
|-4,43
|Ekiz Kimya
|0,32
|-3,03
|-3,03
|Emek Elektrik
|1,02
|2,00
|4,08
|Eminiş Ambalaj
|1,12
|-1,75
|-4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,50
|-2,60
|0,00
|Enerjisa Enerji
|5,69
|-0,52
|11,57
|Enka İnşaat
|4,86
|-0,82
|6,11
|Erbosan
|62,85
|3,71
|0,72
|Ereğli Demir Çelik
|8,27
|-0,12
|14,54
|Ersu Gıda
|0,92
|1,10
|0,00
|Escort Teknoloji
|0,73
|-1,35
|-3,95
|Etiler Gıda
|2,12
|-1,40
|-0,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,82
|3,80
|15,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,66
|-4,35
|3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,68
|1,49
|7,94
|Euro Yatırım Holding
|0,59
|3,51
|7,27
|Fenerbahçe Futbol
|7,62
|-4,27
|10,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,91
|-1,36
|9,40
|F-M İzmit Piston
|18,58
|1,03
|7,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,61
|-0,55
|5,56
|Ford Otosan
|56,95
|-1,89
|13,90
|Formet Çelik Kapı
|2,78
|1,09
|118,90
|Frigo Pak Gıda
|1,57
|-0,63
|-7,65
|Galatasaray Sportif
|1,44
|-4,64
|16,13
|Garanti Bankası
|8,93
|-1,11
|12,19
|Garanti Faktoring
|2,36
|6,79
|19,19
|Garanti Yat. Ort.
|0,72
|0,00
|-8,86
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,52
|-0,28
|9,32
|Gedik Yatırım Holding
|2,73
|0,00
|16,17
|Gediz Ambalaj
|4,62
|1,99
|11,33
|Gentaş
|1,94
|-0,51
|9,60
|Gersan Elektrik
|3,60
|4,35
|1,98
|Global Men. Değ.
|0,46
|-2,13
|-2,13
|Global Yat. Holding
|3,60
|1,12
|20,40
|Good-Year
|3,54
|-0,84
|2,91
|Göltaş Çimento
|11,80
|-1,26
|-5,07
|Gözde Girişim
|3,38
|2,74
|26,59
|GSD Denizcilik
|1,25
|0,81
|8,70
|GSD Holding
|0,89
|2,30
|11,25
|Gübre Fabrik.
|3,42
|5,23
|15,54
|Güler Yat. Holding
|1,04
|1,96
|-2,80
|Güneş Sigorta
|1,63
|0,62
|8,67
|Halk GMYO
|0,73
|0,00
|4,29
|Halk Sigorta
|1,10
|-1,79
|0,00
|Hatay Tekstil
|4,05
|-2,17
|2,53
|Hedef Girişim
|1,20
|1,69
|3,45
|Hektaş
|10,54
|-0,28
|13,70
|HUB Girişim
|1,89
|-0,53
|0,53
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|2,11
|4,30
|ICBC Turkey Bank
|4,35
|7,94
|-11,76
|İdealist Danışmanlık
|13,29
|-4,32
|23,06
|İdealist GMYO
|1,74
|-5,43
|6,75
|İhlas Ev Aletleri
|0,33
|0,00
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|0,93
|3,81
|İhlas Gazetecilik
|0,59
|0,00
|-3,28
|İhlas Holding
|0,33
|0,00
|3,13
|İhlas Yayın Holding
|0,37
|0,00
|12,12
|İndeks Bilgisayar
|6,85
|0,88
|14,74
|Info Yatırım
|1,16
|2,65
|12,62
|İntema
|29,40
|-0,74
|57,81
|İpek Doğal Enerji
|5,26
|-2,41
|-2,05
|İskenderun Demir Çelik
|6,67
|0,30
|17,84
(Sürecek)
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