Borsada Günlük İşlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,29
|8,53
|17,44
|Acıpayam Selüloz
|3,82
|5,82
|17,18
|Adana Çimento (A)
|6,08
|-0,16
|0,50
|Adana Çimento (B)
|4,17
|0,24
|1,46
|Adana Çimento (C)
|1,48
|1,37
|4,96
|Adel Kalemcilik
|11,26
|0,45
|2,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,27
|0,89
|-2,99
|Afyon Çimento
|4,84
|0,83
|5,45
|Ak Enerji
|0,62
|0,00
|-1,59
|Akbank
|6,48
|-1,97
|10,11
|Akçansa
|7,97
|-0,99
|8,44
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,04
|-1,45
|1,49
|Akfen GMYO
|1,61
|0,63
|-2,42
|Akın Tekstil
|9,45
|-0,11
|0,00
|Akiş GMYO
|2,64
|-0,38
|3,13
|Akmerkez GMYO
|15,99
|0,31
|-2,32
|Aksa
|7,92
|0,25
|6,17
|Aksa Enerji
|2,87
|0,00
|7,09
|Aksigorta
|3,90
|-0,51
|6,56
|Aksu Enerji
|7,98
|-0,25
|3,37
|Alarko Carrıer
|41,50
|1,22
|5,44
|Alarko GMYO
|46,08
|1,27
|2,58
|Alarko Holding
|2,26
|1,80
|9,18
|Albaraka Türk
|1,33
|2,31
|9,02
|Alcatel Lucent Teletaş
|6,35
|0,32
|10,24
|Alkim Kağıt
|4,36
|1,40
|5,06
|Alkim Kimya
|22,98
|4,26
|-3,04
|Altınyağ
|0,30
|-6,25
|-31,82
|Altınyunus Çeşme
|4,21
|-1,86
|1,45
|Anadolu Cam
|2,74
|-0,36
|2,24
|Anadolu Efes
|21,44
|0,56
|4,08
|Anadolu Grubu Holding
|11,32
|-0,70
|10,55
|Anadolu Hayat Emek.
|5,83
|-0,34
|-3,00
|Anadolu Isuzu
|6,53
|2,19
|5,66
|Anadolu Sigorta
|4,34
|0,00
|5,34
|Anel Elektrik
|1,80
|0,00
|11,11
|Arçelik
|18,55
|3,06
|17,48
|Arena Bilgisayar
|3,80
|0,00
|-13,83
|Armada Bilgisayar
|7,90
|0,00
|-14,96
|Arsan Tekstil
|1,71
|-0,58
|5,56
|Artı Yatırım Holding
|1,06
|-0,93
|21,84
|Aselsan
|24,70
|1,56
|2,57
|Aslan Çimento
|29,06
|1,82
|3,20
|Ata GMYO
|3,94
|-0,51
|-1,75
|Atakule GMYO
|1,48
|2,07
|-0,67
|Atlantik Petrol Ürünleri
|0,79
|Atlantis Yatırım Holding
|0,37
|-5,13
|105,56
|Atlas Yat. Ort.
|0,96
|5,49
|11,63
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|7,77
|-0,51
|1,30
|Avrasya GMYO
|0,83
|0,00
|-5,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,10
|0,00
|1,85
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.250,60
|0,02
|0,35
|Avrupa Yatırım Holding
|2,37
|0,42
|-2,47
|Ayen Enerji
|2,49
|0,81
|5,96
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,52
|0,66
|7,04
|Aygaz
|12,05
|0,84
|6,35
|Bagfaş
|5,30
|0,95
|9,96
|Bak Ambalaj
|4,66
|0,65
|-8,09
|Balatacılar Balatacılık
|0,44
|-10,20
|33,33
|Bantaş Ambalaj
|1,54
|-0,65
|1,99
|Banvit
|10,91
|0,46
|1,11
|Baştaş Başkent Çimento
|1,94
|1,04
|-3,96
|Batı Çimento
|2,51
|0,00
|4,15
|Batısöke Çimento
|1,08
|-0,92
|-0,92
|Bera Holding
|2,04
|-6,85
|-0,97
|Berkosan Yalıtım
|1,73
|0,00
|-4,42
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,70
|3,03
|4,94
|Beyaz Filo
|3,69
|6,03
|35,16
|Bilici Yatırım
|1,43
|-2,05
|5,15
|Bim Mağazalar
|92,50
|1,09
|6,32
|Bimeks
|0,07
|0,00
|16,67
|Birko Mensucat
|0,29
|3,57
|-3,33
|Birlik Mensucat
|0,88
|-3,30
|-24,79
|Bizim Mağazaları
|6,32
|1,77
|-7,06
|Bolu Çimento
|3,48
|0,29
|1,46
|Bomonti Elektrik
|1,29
|19,44
|168,75
|Borusan Mannesmann
|8,20
|-0,61
|5,13
|Borusan Yat. Paz.
|38,34
|-0,36
|1,91
|Bosch Fren Sistemleri
|165,50
|0,61
|2,16
|Bossa
|8,06
|1,64
|13,20
|Boyner Perakende Yat.
|5,21
|7,42
|32,23
|Brisa
|6,37
|0,00
|0,63
|Burçelik
|3,23
|-2,12
|0,62
|Burçelik Vana
|1,52
|-1,30
|2,70
|Bursa Çimento
|4,36
|0,00
|-0,91
|Carrefoursa
|3,94
|9,44
|13,22
|Coca Cola İçecek
|32,90
|-0,24
|6,54
|Cosmos Yat. Holding
|0,99
|-1,00
|2,06
|Credıtwest Faktorıng
|0,98
|2,08
|-5,77
|Çelebi
|57,70
|-3,11
|-8,99
|Çelik Halat
|5,88
|-0,17
|-2,00
|Çemaş Döküm
|0,81
|1,25
|6,58
|Çemtaş
|5,93
|0,68
|-2,47
|Çimbeton
|29,00
|0,55
|1,40
|Çimentaş
|11,05
|0,64
|-12,99
|Çimsa
|7,95
|-0,50
|5,30
|Çuhadaroğlu Metal
|1,81
|0,00
|1,69
|Dagi Giyim
|1,27
|-0,78
|2,42
|Dagi Yatırım Holding
|1,02
|0,00
|0,99
|Dardanel
|1,10
|-5,98
|0,00
|Datagate Bilgisayar
|4,43
|-0,67
|3,50
|Demirören Gazetecilik
|13,70
|-2,42
|42,71
|Demısaş Döküm
|2,70
|-0,74
|8,87
|Denge Holding
|1,45
|15,08
|25,00
|Deniz GMYO
|3,09
|-0,96
|1,64
|Denizbank
|15,51
|1,64
|-18,80
|Denizli Cam
|10,61
|0,66
|-7,90
|Derimod
|9,20
|-0,11
|6,11
|Desa Deri
|2,24
|-0,44
|29,48
|Despec Bilgisayar
|2,92
|0,34
|-10,98
|Deva Holding
|3,45
|0,00
|4,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,74
|1,37
|-5,13
|Ditaş Doğan
|5,68
|0,53
|3,65
|DO-CO
|518,90
|-1,16
|8,38
|Doğan Burda
|3,05
|0,99
|1,33
|Doğan Holding
|1,06
|4,95
|3,92
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|-2,52
|-4,92
|Doğusan
|1,94
|0,00
|-19,50
|Doğuş GMYO
|2,21
|0,91
|4,74
|Doğuş Otomotiv
|4,64
|0,87
|6,91
|Döktaş Dökümcülük
|8,80
|0,00
|7,98
|Duran Doğan Basım
|5,62
|-0,71
|10,20
|Dyo Boya
|2,87
|3,61
|-1,03
|Eczacıbaşı İlaç
|2,87
|-0,69
|5,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,84
|0,13
|8,89
|Edip Gayrimenkul
|0,69
|0,00
|-10,39
|Ege Endüstri
|372,80
|-0,72
|8,37
|Ege Gübre
|26,62
|0,76
|22,67
|Ege Profil
|8,87
|-1,33
|0,00
|Ege Seramik
|3,46
|0,58
|3,28
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,18
|0,00
|38,46
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,36
|9,09
|50,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,13
|8,33
|30,00
|Egeplast
|3,59
|-2,97
|-6,51
|Ekiz Kimya
|0,34
|0,00
|3,03
|Emek Elektrik
|0,99
|3,13
|1,02
|Eminiş Ambalaj
|1,15
|0,88
|-1,71
|Emlak Konut GMYO
|1,55
|0,65
|3,33
|Enerjisa Enerji
|5,15
|0,39
|0,98
|Enka İnşaat
|4,75
|3,04
|3,71
|Erbosan
|58,35
|-0,17
|-6,49
|Ereğli Demir Çelik
|8,39
|-0,71
|16,20
|Ersu Gıda
|0,91
|2,25
|-1,09
|Escort Teknoloji
|0,76
|0,00
|0,00
|Etiler Gıda
|2,02
|-1,94
|-5,16
|Euro Kapital Yat. Ort.
|0,71
|-1,39
|0,00
|Euro Trend Yat. Ort.
|0,62
|1,64
|-3,13
|Euro Yat. Ort.
|0,65
|0,00
|3,17
|Euro Yatırım Holding
|0,52
|1,96
|-5,45
|Fenerbahçe Futbol
|7,34
|1,24
|6,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,08
|1,65
|15,79
|F-M İzmit Piston
|17,65
|-0,51
|2,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,35
|-0,89
|-2,05
|Ford Otosan
|56,30
|-1,05
|12,60
|Formet Çelik Kapı
|1,55
|-0,64
|22,05
|Frigo Pak Gıda
|1,68
|4,35
|-1,18
|Galatasaray Sportif
|1,38
|1,47
|11,29
|Garanti Bankası
|8,92
|-1,55
|12,06
|Garanti Faktoring
|2,00
|1,01
|1,01
|Garanti Yat. Ort.
|0,73
|-1,35
|-7,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|3,53
|-0,56
|9,63
|Gedik Yatırım Holding
|2,80
|3,32
|19,15
|Gediz Ambalaj
|4,34
|0,93
|4,58
|Gentaş
|1,92
|3,78
|8,47
|Gersan Elektrik
|3,45
|-1,43
|-2,27
|Global Men. Değ.
|0,45
|-2,17
|-4,26
|Global Yat. Holding
|3,42
|-0,29
|14,38
|Good-Year
|3,55
|0,57
|3,20
|Göltaş Çimento
|11,55
|-1,20
|-7,08
|Gözde Girişim
|3,10
|3,33
|16,10
|GSD Denizcilik
|1,24
|0,00
|7,83
|GSD Holding
|0,83
|0,00
|3,75
|Gübre Fabrik.
|3,01
|1,69
|1,69
|Güler Yat. Holding
|1,02
|-0,97
|-4,67
|Güneş Sigorta
|1,67
|3,09
|11,33
|Halk GMYO
|0,71
|0,00
|1,43
|Halk Sigorta
|1,11
|-0,89
|0,91
|Hatay Tekstil
|4,16
|-0,24
|5,32
|Hedef Girişim
|1,15
|-0,86
|-0,86
|Hektaş
|9,83
|-0,61
|6,04
|HUB Girişim
|1,96
|-0,51
|4,26
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,00
|4,30
|ICBC Turkey Bank
|5,90
|2,79
|19,68
|İdealist Danışmanlık
|10,90
|14,74
|0,93
|İdealist GMYO
|1,70
|-1,16
|4,29
|İhlas Ev Aletleri
|0,32
|0,00
|-3,03
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|-1,00
|-5,71
|İhlas Gazetecilik
|0,58
|1,75
|-4,92
|İhlas Holding
|0,30
|-3,23
|-6,25
|İhlas Yayın Holding
|0,32
|0,00
|-3,03
|İndeks Bilgisayar
|6,44
|-0,77
|7,87
|Info Yatırım
|1,13
|0,89
|9,71
|İntema
|24,42
|15,41
|31,08
|İpek Doğal Enerji
|5,74
|-0,52
|6,89
|İskenderun Demir Çelik
|6,52
|-0,76
|15,19
(Sürecek)
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