Borsada endekslerin değişimi
03.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.078-0,08BIST SINAİ2.6590,34BIST GIDA, İÇECEK2.0881,30BIST TEKSTIL, DERİ1.1300,24BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.078
|-0,08
|BIST SINAİ
|2.659
|0,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.088
|1,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.130
|0,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.977
|0,62
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.151
|0,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.039
|-0,85
|BIST METAL ANA
|4.557
|2,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.027
|-0,65
|BIST MADENCİLİK
|1.747
|-2,14
|BIST HİZMETLER
|1.215
|-0,02
|BIST ELEKTRİK
|97
|-0,39
|BIST ULAŞTIRMA
|2.002
|0,36
|BIST TURİZM
|404
|-1,03
|BIST TİCARET
|3.374
|-0,93
|BIST İLETİŞİM
|408
|0,45
|BIST SPOR
|946
|-1,83
|BIST İNŞAAT
|1.571
|1,41
|BIST MALİ
|1.591
|-0,07
|BIST BANKA
|1.391
|-0,53
|BIST SİGORTA
|6.679
|0,85
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.482
|2,75
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.424
|0,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|710
|0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|2.083
|1,91
|BIST BİLİŞİM
|979
|3,94
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.271
|3,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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