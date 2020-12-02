Borsada endekslerin değişimi
02.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2281,78BIST SINAİ2.0490,94BIST GIDA, İÇECEK1.9860,31BIST TEKSTIL, DERİ783-1,36BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.228
|1,78
|BIST SINAİ
|2.049
|0,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.986
|0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|783
|-1,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.147
|0,96
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.528
|-0,80
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.722
|2,29
|BIST METAL ANA
|3.535
|2,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.919
|1,45
|BIST MADENCİLİK
|1.234
|1,76
|BIST HİZMETLER
|1.123
|-0,13
|BIST ELEKTRİK
|81
|0,51
|BIST ULAŞTIRMA
|1.589
|-0,98
|BIST TURİZM
|275
|1,58
|BIST TİCARET
|3.460
|-0,24
|BIST İLETİŞİM
|385
|-0,94
|BIST SPOR
|1.002
|5,81
|BIST İNŞAAT
|1.404
|1,38
|BIST MALİ
|1.428
|-0,11
|BIST BANKA
|1.459
|-0,61
|BIST SİGORTA
|5.558
|1,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|914
|0,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.142
|0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|619
|0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|1.823
|-0,19
|BIST BİLİŞİM
|680
|1,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.216
|1,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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