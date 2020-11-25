Borsada endekslerin değişimi
25.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.219-0,94BIST SINAİ2.0490,53BIST GIDA, İÇECEK2.0131,63BIST TEKSTIL, DERİ782-1,34BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.219
|-0,94
|BIST SINAİ
|2.049
|0,53
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.013
|1,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|782
|-1,34
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.116
|-2,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.521
|1,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.643
|-1,25
|BIST METAL ANA
|3.552
|2,00
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.939
|-0,65
|BIST MADENCİLİK
|1.236
|-1,33
|BIST HİZMETLER
|1.108
|0,29
|BIST ELEKTRİK
|80
|-0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|1.535
|1,78
|BIST TURİZM
|264
|-0,69
|BIST TİCARET
|3.382
|0,75
|BIST İLETİŞİM
|396
|-0,53
|BIST SPOR
|926
|-0,68
|BIST İNŞAAT
|1.382
|-0,85
|BIST MALİ
|1.422
|-0,10
|BIST BANKA
|1.467
|0,97
|BIST SİGORTA
|5.580
|-0,54
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|926
|0,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.130
|-0,95
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|605
|-1,27
|BIST TEKNOLOJİ
|1.816
|-0,46
|BIST BİLİŞİM
|650
|-0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.165
|-0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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