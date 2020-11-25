Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

25.11.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:44
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.219-0,94BIST SINAİ2.0490,53BIST GIDA, İÇECEK2.0131,63BIST TEKSTIL, DERİ782-1,34BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.219-0,94
BIST SINAİ2.0490,53
BIST GIDA, İÇECEK2.0131,63
BIST TEKSTIL, DERİ782-1,34
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.116-2,31
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.5211,21
BIST TAŞ, TOPRAK1.643-1,25
BIST METAL ANA3.5522,00
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.939-0,65
BIST MADENCİLİK1.236-1,33
BIST HİZMETLER1.1080,29
BIST ELEKTRİK80-0,46
BIST ULAŞTIRMA1.5351,78
BIST TURİZM264-0,69
BIST TİCARET3.3820,75
BIST İLETİŞİM396-0,53
BIST SPOR926-0,68
BIST İNŞAAT1.382-0,85
BIST MALİ1.422-0,10
BIST BANKA1.4670,97
BIST SİGORTA5.580-0,54
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9260,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.130-0,95
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.605-1,27
BIST TEKNOLOJİ1.816-0,46
BIST BİLİŞİM650-0,10
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.165-0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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