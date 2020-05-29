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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 208.797 -2,57
BIST SINAİ 133.711 -0,93
BIST GIDA, İÇECEK 143.707 -1,36
BIST TEKSTIL, DERİ 50.

Borsada endekslerin değişimi
29.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:49

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 208.797 -2,57
BIST SINAİ 133.711 -0,93
BIST GIDA, İÇECEK 143.707 -1,36
BIST TEKSTIL, DERİ 50.312 0,83
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 92.119 0,15
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.380 -0,45
BIST TAŞ, TOPRAK 88.913 -0,05
BIST METAL ANA 225.105 -0,39
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 162.299 -1,99
BIST MADENCİLİK 120.533 -2,66
BIST HİZMETLER 95.835 2,03
BIST ELEKTRİK 4.999 1,62
BIST ULAŞTIRMA 151.121 -0,18
BIST TURİZM 13.790 0,63
BIST TİCARET 302.290 3,94
BIST İLETİŞİM 36.186 1,18
BIST SPOR 68.701 8,66
BIST İNŞAAT 101.224 -2,76
BIST MALİ 112.343 -0,02
BIST BANKA 122.081 0,98
BIST SİGORTA 410.242 0,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.000 0,13
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.563 -1,76
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 41.144 1,03
BIST TEKNOLOJİ 145.011 -0,19
BIST BİLİŞİM 48.165 -1,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 71.908 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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