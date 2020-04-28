Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 187.847 4,08
BIST SINAİ 127.853 -0,15
BIST GIDA, İÇECEK 144.790 0,45
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
28.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|187.847
|4,08
|BIST SINAİ
|127.853
|-0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|144.790
|0,45
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.826
|2,38
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.685
|-2,34
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.591
|0,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|80.028
|2,03
|BIST METAL ANA
|215.306
|-1,44
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|156.002
|0,86
|BIST MADENCİLİK
|114.013
|-2,50
|BIST HİZMETLER
|87.766
|0,64
|BIST ELEKTRİK
|4.473
|1,78
|BIST ULAŞTIRMA
|131.256
|-0,91
|BIST TURİZM
|12.541
|1,58
|BIST TİCARET
|269.853
|1,37
|BIST İLETİŞİM
|35.542
|0,31
|BIST SPOR
|56.822
|-0,85
|BIST İNŞAAT
|100.121
|-1,86
|BIST MALİ
|109.130
|-1,14
|BIST BANKA
|123.491
|-1,21
|BIST SİGORTA
|383.041
|-0,91
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.530
|-0,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.419
|-1,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|37.089
|-0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|135.351
|-0,80
|BIST BİLİŞİM
|47.671
|-1,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.449
|-0,59
Kaynak: AA