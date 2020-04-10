Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 135.219 2,45
BIST SINAİ 118.816 0,04
BIST GIDA, İÇECEK 127.047 0,23
BIST TEKSTIL, DERİ 39.
10.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|135.219
|2,45
|BIST SINAİ
|118.816
|0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|127.047
|0,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|39.616
|0,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|81.511
|-0,57
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|101.424
|-0,83
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.582
|0,85
|BIST METAL ANA
|204.974
|0,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.497
|0,87
|BIST MADENCİLİK
|102.302
|-0,19
|BIST HİZMETLER
|80.406
|1,03
|BIST ELEKTRİK
|3.931
|0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|122.304
|2,40
|BIST TURİZM
|10.853
|2,74
|BIST TİCARET
|238.965
|1,51
|BIST İLETİŞİM
|33.541
|-0,77
|BIST SPOR
|53.079
|-0,16
|BIST İNŞAAT
|102.949
|3,50
|BIST MALİ
|107.809
|1,34
|BIST BANKA
|126.229
|1,44
|BIST SİGORTA
|331.996
|2,60
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|66.347
|2,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|78.771
|1,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.601
|0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|120.423
|0,09
|BIST BİLİŞİM
|39.873
|0,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.826
|0,51
Kaynak: AA