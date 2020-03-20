Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.187 3,19
BIST SINAİ 101.108 2,20
BIST GIDA, İÇECEK 113.196 2,72
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.187
|3,19
|BIST SINAİ
|101.108
|2,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.196
|2,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.144
|2,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|57.980
|3,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|79.625
|2,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.009
|0,24
|BIST METAL ANA
|200.628
|2,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|120.450
|2,40
|BIST MADENCİLİK
|75.501
|0,43
|BIST HİZMETLER
|71.456
|1,32
|BIST ELEKTRİK
|3.651
|1,24
|BIST ULAŞTIRMA
|90.096
|0,91
|BIST TURİZM
|7.249
|3,19
|BIST TİCARET
|220.711
|-2,16
|BIST İLETİŞİM
|32.349
|6,71
|BIST SPOR
|31.358
|-2,33
|BIST İNŞAAT
|88.262
|1,47
|BIST MALİ
|95.629
|-0,45
|BIST BANKA
|114.334
|-1,07
|BIST SİGORTA
|308.106
|2,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.061
|5,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|67.630
|-0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.240
|1,00
|BIST TEKNOLOJİ
|96.320
|2,19
|BIST BİLİŞİM
|27.453
|4,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|63.790
|-3,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA