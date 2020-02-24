Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.847 -0,63
BIST SINAİ 142.589 -1,01
BIST GIDA, İÇECEK 147.466 -1,89
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
24.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|138.847
|-0,63
|BIST SINAİ
|142.589
|-1,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|147.466
|-1,89
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.543
|-0,38
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|88.660
|-0,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.237
|-0,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|85.293
|-1,00
|BIST METAL ANA
|238.459
|-2,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|189.443
|-1,42
|BIST MADENCİLİK
|123.096
|2,68
|BIST HİZMETLER
|90.075
|-1,41
|BIST ELEKTRİK
|5.060
|-0,16
|BIST ULAŞTIRMA
|168.888
|-3,87
|BIST TURİZM
|14.064
|-0,25
|BIST TİCARET
|236.653
|-0,74
|BIST İLETİŞİM
|37.043
|-2,32
|BIST SPOR
|78.691
|6,40
|BIST İNŞAAT
|107.722
|-0,15
|BIST MALİ
|132.910
|-2,14
|BIST BANKA
|156.393
|-2,61
|BIST SİGORTA
|397.865
|-0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|75.719
|-1,62
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|96.497
|-1,88
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|44.270
|-0,91
|BIST TEKNOLOJİ
|136.208
|-0,13
|BIST BİLİŞİM
|44.339
|1,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|69.046
|-0,22
Kaynak: AA