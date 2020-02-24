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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.847 -0,63
BIST SINAİ 142.589 -1,01
BIST GIDA, İÇECEK 147.466 -1,89
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

24.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:36
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 138.847 -0,63
BIST SINAİ 142.589 -1,01
BIST GIDA, İÇECEK 147.466 -1,89
BIST TEKSTIL, DERİ 54.543 -0,38
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 88.660 -0,66
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.237 -0,18
BIST TAŞ, TOPRAK 85.293 -1,00
BIST METAL ANA 238.459 -2,40
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.443 -1,42
BIST MADENCİLİK 123.096 2,68
BIST HİZMETLER 90.075 -1,41
BIST ELEKTRİK 5.060 -0,16
BIST ULAŞTIRMA 168.888 -3,87
BIST TURİZM 14.064 -0,25
BIST TİCARET 236.653 -0,74
BIST İLETİŞİM 37.043 -2,32
BIST SPOR 78.691 6,40
BIST İNŞAAT 107.722 -0,15
BIST MALİ 132.910 -2,14
BIST BANKA 156.393 -2,61
BIST SİGORTA 397.865 -0,08
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 75.719 -1,62
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 96.497 -1,88
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 44.270 -0,91
BIST TEKNOLOJİ 136.208 -0,13
BIST BİLİŞİM 44.339 1,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 69.046 -0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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