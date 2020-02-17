17.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 152.545 0,10 BIST SINAİ 147.653 0,48 BIST GIDA, İÇECEK 155.800 0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 57.174 -0,82 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.653 -0,72 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.971 1,19 BIST TAŞ, TOPRAK 90.599 0,57 BIST METAL ANA 249.648 -0,09 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.994 -0,03 BIST MADENCİLİK 115.577 2,00 BIST HİZMETLER 93.289 1,12 BIST ELEKTRİK 5.481 2,62 BIST ULAŞTIRMA 184.354 2,20 BIST TURİZM 14.979 1,60 BIST TİCARET 239.456 -0,15 BIST İLETİŞİM 37.978 1,17 BIST SPOR 75.567 9,20 BIST İNŞAAT 110.552 0,46 BIST MALİ 143.885 0,29 BIST BANKA 170.548 0,27 BIST SİGORTA 403.171 0,52 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.273 -2,70 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.985 0,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.235 -0,19 BIST TEKNOLOJİ 138.577 -0,46 BIST BİLİŞİM 45.710 -0,41 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 70.613 -3,62

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)