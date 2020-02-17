Haberler » Ekonomi » Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.545 0,10
BIST SINAİ 147.653 0,48
BIST GIDA, İÇECEK 155.800 0,39
BIST TEKSTIL, DERİ 57.

17.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.545 0,10
BIST SINAİ 147.653 0,48
BIST GIDA, İÇECEK 155.800 0,39
BIST TEKSTIL, DERİ 57.174 -0,82
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 97.653 -0,72
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.971 1,19
BIST TAŞ, TOPRAK 90.599 0,57
BIST METAL ANA 249.648 -0,09
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 197.994 -0,03
BIST MADENCİLİK 115.577 2,00
BIST HİZMETLER 93.289 1,12
BIST ELEKTRİK 5.481 2,62
BIST ULAŞTIRMA 184.354 2,20
BIST TURİZM 14.979 1,60
BIST TİCARET 239.456 -0,15
BIST İLETİŞİM 37.978 1,17
BIST SPOR 75.567 9,20
BIST İNŞAAT 110.552 0,46
BIST MALİ 143.885 0,29
BIST BANKA 170.548 0,27
BIST SİGORTA 403.171 0,52
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.273 -2,70
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 103.985 0,56
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 47.235 -0,19
BIST TEKNOLOJİ 138.577 -0,46
BIST BİLİŞİM 45.710 -0,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 70.613 -3,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler