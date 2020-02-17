Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.545 0,10
BIST SINAİ 147.653 0,48
BIST GIDA, İÇECEK 155.800 0,39
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
17.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|152.545
|0,10
|BIST SINAİ
|147.653
|0,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|155.800
|0,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.174
|-0,82
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|97.653
|-0,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.971
|1,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|90.599
|0,57
|BIST METAL ANA
|249.648
|-0,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|197.994
|-0,03
|BIST MADENCİLİK
|115.577
|2,00
|BIST HİZMETLER
|93.289
|1,12
|BIST ELEKTRİK
|5.481
|2,62
|BIST ULAŞTIRMA
|184.354
|2,20
|BIST TURİZM
|14.979
|1,60
|BIST TİCARET
|239.456
|-0,15
|BIST İLETİŞİM
|37.978
|1,17
|BIST SPOR
|75.567
|9,20
|BIST İNŞAAT
|110.552
|0,46
|BIST MALİ
|143.885
|0,29
|BIST BANKA
|170.548
|0,27
|BIST SİGORTA
|403.171
|0,52
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.273
|-2,70
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|103.985
|0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|47.235
|-0,19
|BIST TEKNOLOJİ
|138.577
|-0,46
|BIST BİLİŞİM
|45.710
|-0,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|70.613
|-3,62
Kaynak: AA