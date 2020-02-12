Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 152.555 1,14
BIST SINAİ 146.741 0,40
BIST GIDA, İÇECEK 157.412 1,38
BIST TEKSTIL, DERİ 57.
12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|152.555
|1,14
|BIST SINAİ
|146.741
|0,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.412
|1,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|57.230
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|98.293
|0,61
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.309
|0,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.952
|-0,40
|BIST METAL ANA
|251.414
|-0,91
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|193.510
|0,81
|BIST MADENCİLİK
|110.163
|-0,19
|BIST HİZMETLER
|92.038
|1,17
|BIST ELEKTRİK
|5.362
|1,79
|BIST ULAŞTIRMA
|180.406
|3,13
|BIST TURİZM
|14.712
|0,11
|BIST TİCARET
|240.061
|-0,53
|BIST İLETİŞİM
|37.822
|2,32
|BIST SPOR
|60.192
|1,51
|BIST İNŞAAT
|108.025
|0,49
|BIST MALİ
|143.504
|-1,09
|BIST BANKA
|171.290
|-1,75
|BIST SİGORTA
|403.038
|0,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.444
|0,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.715
|-0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.659
|0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|135.530
|9,17
|BIST BİLİŞİM
|45.732
|1,88
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.949
|0,85
Kaynak: AA