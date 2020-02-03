Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 150.770 2,53
BIST SINAİ 145.513 0,11
BIST GIDA, İÇECEK 157.623 1,43
BIST TEKSTIL, DERİ 52.
03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|150.770
|2,53
|BIST SINAİ
|145.513
|0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|157.623
|1,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|52.760
|0,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|96.789
|2,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.278
|0,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|92.894
|0,03
|BIST METAL ANA
|252.553
|-0,87
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|190.302
|0,56
|BIST MADENCİLİK
|112.036
|-0,80
|BIST HİZMETLER
|90.621
|0,58
|BIST ELEKTRİK
|5.313
|2,62
|BIST ULAŞTIRMA
|169.974
|1,93
|BIST TURİZM
|13.936
|-1,28
|BIST TİCARET
|242.569
|-0,69
|BIST İLETİŞİM
|36.745
|1,10
|BIST SPOR
|58.002
|3,14
|BIST İNŞAAT
|112.374
|-1,42
|BIST MALİ
|144.263
|0,32
|BIST BANKA
|173.855
|0,22
|BIST SİGORTA
|397.587
|1,59
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.400
|0,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.387
|0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.889
|1,59
|BIST TEKNOLOJİ
|116.985
|0,18
|BIST BİLİŞİM
|42.134
|1,19
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|60.019
|-1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA