03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 150.770 2,53 BIST SINAİ 145.513 0,11 BIST GIDA, İÇECEK 157.623 1,43 BIST TEKSTIL, DERİ 52.760 0,20 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 96.789 2,37 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.278 0,01 BIST TAŞ, TOPRAK 92.894 0,03 BIST METAL ANA 252.553 -0,87 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 190.302 0,56 BIST MADENCİLİK 112.036 -0,80 BIST HİZMETLER 90.621 0,58 BIST ELEKTRİK 5.313 2,62 BIST ULAŞTIRMA 169.974 1,93 BIST TURİZM 13.936 -1,28 BIST TİCARET 242.569 -0,69 BIST İLETİŞİM 36.745 1,10 BIST SPOR 58.002 3,14 BIST İNŞAAT 112.374 -1,42 BIST MALİ 144.263 0,32 BIST BANKA 173.855 0,22 BIST SİGORTA 397.587 1,59 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.400 0,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.387 0,03 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.889 1,59 BIST TEKNOLOJİ 116.985 0,18 BIST BİLİŞİM 42.134 1,19 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.019 -1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA