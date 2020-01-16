Haberler » Ekonomi » Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.790 2,90
BIST SINAİ 144.716 -0,19
BIST GIDA, İÇECEK 153.400 1,68
BIST TEKSTIL, DERİ 50.

16.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:36
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.790 2,90
BIST SINAİ 144.716 -0,19
BIST GIDA, İÇECEK 153.400 1,68
BIST TEKSTIL, DERİ 50.933 -0,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 85.504 -0,32
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.584 -0,84
BIST TAŞ, TOPRAK 87.841 1,07
BIST METAL ANA 253.419 -0,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 189.703 -0,29
BIST MADENCİLİK 106.660 -1,73
BIST HİZMETLER 91.236 -0,25
BIST ELEKTRİK 4.872 -0,41
BIST ULAŞTIRMA 181.268 -0,17
BIST TURİZM 13.150 -2,19
BIST TİCARET 245.146 -0,18
BIST İLETİŞİM 37.294 -0,40
BIST SPOR 53.278 -1,09
BIST İNŞAAT 105.740 0,22
BIST MALİ 145.976 0,41
BIST BANKA 176.872 1,13
BIST SİGORTA 380.725 -0,57
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.995 1,72
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 105.246 -0,59
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 43.416 -0,33
BIST TEKNOLOJİ 110.843 0,49
BIST BİLİŞİM 37.439 2,27
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 56.567 -0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler