Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 136.790 2,90
BIST SINAİ 144.716 -0,19
BIST GIDA, İÇECEK 153.400 1,68
BIST TEKSTIL, DERİ 50.
16.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|136.790
|2,90
|BIST SINAİ
|144.716
|-0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|153.400
|1,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|50.933
|-0,58
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|85.504
|-0,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|120.584
|-0,84
|BIST TAŞ, TOPRAK
|87.841
|1,07
|BIST METAL ANA
|253.419
|-0,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|189.703
|-0,29
|BIST MADENCİLİK
|106.660
|-1,73
|BIST HİZMETLER
|91.236
|-0,25
|BIST ELEKTRİK
|4.872
|-0,41
|BIST ULAŞTIRMA
|181.268
|-0,17
|BIST TURİZM
|13.150
|-2,19
|BIST TİCARET
|245.146
|-0,18
|BIST İLETİŞİM
|37.294
|-0,40
|BIST SPOR
|53.278
|-1,09
|BIST İNŞAAT
|105.740
|0,22
|BIST MALİ
|145.976
|0,41
|BIST BANKA
|176.872
|1,13
|BIST SİGORTA
|380.725
|-0,57
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|84.995
|1,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|105.246
|-0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.416
|-0,33
|BIST TEKNOLOJİ
|110.843
|0,49
|BIST BİLİŞİM
|37.439
|2,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.567
|-0,10
Kaynak: AA