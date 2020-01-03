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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.650 -3,42
BIST SINAİ 138.371 -1,83
BIST GIDA, İÇECEK 139.278 -1,60
BIST TEKSTIL, DERİ 45.

03.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:44
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.650 -3,42
BIST SINAİ 138.371 -1,83
BIST GIDA, İÇECEK 139.278 -1,60
BIST TEKSTIL, DERİ 45.436 -2,64
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 78.807 -2,22
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.769 -2,12
BIST TAŞ, TOPRAK 84.252 -2,97
BIST METAL ANA 240.732 -2,06
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.849 -1,19
BIST MADENCİLİK 107.784 -0,38
BIST HİZMETLER 86.862 -1,62
BIST ELEKTRİK 4.473 -3,65
BIST ULAŞTIRMA 175.654 -3,69
BIST TURİZM 11.729 -4,23
BIST TİCARET 232.645 0,10
BIST İLETİŞİM 35.418 -1,56
BIST SPOR 48.978 -3,23
BIST İNŞAAT 102.716 -0,91
BIST MALİ 133.346 -2,63
BIST BANKA 157.181 -3,10
BIST SİGORTA 358.998 -0,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.235 -1,49
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.079 -1,97
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.752 -2,81
BIST TEKNOLOJİ 104.443 -0,28
BIST BİLİŞİM 34.526 -2,57
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.530 -3,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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