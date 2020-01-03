Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 121.650 -3,42
BIST SINAİ 138.371 -1,83
BIST GIDA, İÇECEK 139.278 -1,60
BIST TEKSTIL, DERİ 45.
03.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.650
|-3,42
|BIST SINAİ
|138.371
|-1,83
|BIST GIDA, İÇECEK
|139.278
|-1,60
|BIST TEKSTIL, DERİ
|45.436
|-2,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|78.807
|-2,22
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.769
|-2,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|84.252
|-2,97
|BIST METAL ANA
|240.732
|-2,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|179.849
|-1,19
|BIST MADENCİLİK
|107.784
|-0,38
|BIST HİZMETLER
|86.862
|-1,62
|BIST ELEKTRİK
|4.473
|-3,65
|BIST ULAŞTIRMA
|175.654
|-3,69
|BIST TURİZM
|11.729
|-4,23
|BIST TİCARET
|232.645
|0,10
|BIST İLETİŞİM
|35.418
|-1,56
|BIST SPOR
|48.978
|-3,23
|BIST İNŞAAT
|102.716
|-0,91
|BIST MALİ
|133.346
|-2,63
|BIST BANKA
|157.181
|-3,10
|BIST SİGORTA
|358.998
|-0,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.235
|-1,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|100.079
|-1,97
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.752
|-2,81
|BIST TEKNOLOJİ
|104.443
|-0,28
|BIST BİLİŞİM
|34.526
|-2,57
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|52.530
|-3,94
Kaynak: AA