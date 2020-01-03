03.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 121.650 -3,42 BIST SINAİ 138.371 -1,83 BIST GIDA, İÇECEK 139.278 -1,60 BIST TEKSTIL, DERİ 45.436 -2,64 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 78.807 -2,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.769 -2,12 BIST TAŞ, TOPRAK 84.252 -2,97 BIST METAL ANA 240.732 -2,06 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 179.849 -1,19 BIST MADENCİLİK 107.784 -0,38 BIST HİZMETLER 86.862 -1,62 BIST ELEKTRİK 4.473 -3,65 BIST ULAŞTIRMA 175.654 -3,69 BIST TURİZM 11.729 -4,23 BIST TİCARET 232.645 0,10 BIST İLETİŞİM 35.418 -1,56 BIST SPOR 48.978 -3,23 BIST İNŞAAT 102.716 -0,91 BIST MALİ 133.346 -2,63 BIST BANKA 157.181 -3,10 BIST SİGORTA 358.998 -0,84 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 82.235 -1,49 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 100.079 -1,97 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 39.752 -2,81 BIST TEKNOLOJİ 104.443 -0,28 BIST BİLİŞİM 34.526 -2,57 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 52.530 -3,94

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)