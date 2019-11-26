Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 116.073 0,75
BIST SINAİ 124.681 0,46
BIST GIDA, İÇECEK 126.805 -0,06
BIST TEKSTIL, DERİ 38.
26.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:10
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|116.073
|0,75
|BIST SINAİ
|124.681
|0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.805
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|38.026
|2,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|64.497
|0,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.629
|0,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|72.411
|1,91
|BIST METAL ANA
|208.616
|2,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|162.272
|-0,63
|BIST MADENCİLİK
|97.278
|-1,50
|BIST HİZMETLER
|80.953
|0,58
|BIST ELEKTRİK
|4.164
|1,30
|BIST ULAŞTIRMA
|164.805
|2,27
|BIST TURİZM
|8.563
|2,30
|BIST TİCARET
|215.833
|-0,37
|BIST İLETİŞİM
|33.654
|0,19
|BIST SPOR
|46.051
|-0,61
|BIST İNŞAAT
|92.142
|0,93
|BIST MALİ
|125.319
|0,64
|BIST BANKA
|149.786
|1,05
|BIST SİGORTA
|328.383
|0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.197
|-0,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.871
|0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.854
|0,53
|BIST TEKNOLOJİ
|89.705
|1,54
|BIST BİLİŞİM
|29.119
|3,66
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|43.499
|2,68
Kaynak: AA