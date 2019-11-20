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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.048 0,22
BIST SINAİ 124.736 -0,56
BIST GIDA, İÇECEK 126.576 0,42
BIST TEKSTIL, DERİ 37.

20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.048 0,22
BIST SINAİ 124.736 -0,56
BIST GIDA, İÇECEK 126.576 0,42
BIST TEKSTIL, DERİ 37.538 -0,31
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 60.719 -1,80
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.887 -0,91
BIST TAŞ, TOPRAK 71.958 -0,33
BIST METAL ANA 199.288 -1,31
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.808 -0,46
BIST MADENCİLİK 102.190 1,16
BIST HİZMETLER 81.724 -0,62
BIST ELEKTRİK 4.080 0,22
BIST ULAŞTIRMA 166.658 -0,89
BIST TURİZM 8.433 0,64
BIST TİCARET 218.722 -0,97
BIST İLETİŞİM 34.341 -0,31
BIST SPOR 45.473 -0,17
BIST İNŞAAT 91.285 -0,34
BIST MALİ 125.706 -0,69
BIST BANKA 150.470 -0,73
BIST SİGORTA 328.794 0,14
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.439 1,24
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.819 -1,01
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.449 0,73
BIST TEKNOLOJİ 89.298 -0,14
BIST BİLİŞİM 26.715 -0,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 41.071 2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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