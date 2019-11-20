20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 113.048 0,22 BIST SINAİ 124.736 -0,56 BIST GIDA, İÇECEK 126.576 0,42 BIST TEKSTIL, DERİ 37.538 -0,31 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 60.719 -1,80 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.887 -0,91 BIST TAŞ, TOPRAK 71.958 -0,33 BIST METAL ANA 199.288 -1,31 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 164.808 -0,46 BIST MADENCİLİK 102.190 1,16 BIST HİZMETLER 81.724 -0,62 BIST ELEKTRİK 4.080 0,22 BIST ULAŞTIRMA 166.658 -0,89 BIST TURİZM 8.433 0,64 BIST TİCARET 218.722 -0,97 BIST İLETİŞİM 34.341 -0,31 BIST SPOR 45.473 -0,17 BIST İNŞAAT 91.285 -0,34 BIST MALİ 125.706 -0,69 BIST BANKA 150.470 -0,73 BIST SİGORTA 328.794 0,14 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.439 1,24 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.819 -1,01 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 34.449 0,73 BIST TEKNOLOJİ 89.298 -0,14 BIST BİLİŞİM 26.715 -0,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 41.071 2,27

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)