Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 113.048 0,22
BIST SINAİ 124.736 -0,56
BIST GIDA, İÇECEK 126.576 0,42
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
20.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|113.048
|0,22
|BIST SINAİ
|124.736
|-0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|126.576
|0,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.538
|-0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|60.719
|-1,80
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.887
|-0,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|71.958
|-0,33
|BIST METAL ANA
|199.288
|-1,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|164.808
|-0,46
|BIST MADENCİLİK
|102.190
|1,16
|BIST HİZMETLER
|81.724
|-0,62
|BIST ELEKTRİK
|4.080
|0,22
|BIST ULAŞTIRMA
|166.658
|-0,89
|BIST TURİZM
|8.433
|0,64
|BIST TİCARET
|218.722
|-0,97
|BIST İLETİŞİM
|34.341
|-0,31
|BIST SPOR
|45.473
|-0,17
|BIST İNŞAAT
|91.285
|-0,34
|BIST MALİ
|125.706
|-0,69
|BIST BANKA
|150.470
|-0,73
|BIST SİGORTA
|328.794
|0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.439
|1,24
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.819
|-1,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|34.449
|0,73
|BIST TEKNOLOJİ
|89.298
|-0,14
|BIST BİLİŞİM
|26.715
|-0,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|41.071
|2,27
Kaynak: AA