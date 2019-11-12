12.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:42

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 105.740 1,30 BIST SINAİ 120.974 0,36 BIST GIDA, İÇECEK 117.603 -1,38 BIST TEKSTIL, DERİ 36.449 -0,64 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 54.940 -0,15 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.859 0,22 BIST TAŞ, TOPRAK 70.179 0,22 BIST METAL ANA 195.984 1,51 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 158.532 0,01 BIST MADENCİLİK 96.086 2,34 BIST HİZMETLER 80.008 0,83 BIST ELEKTRİK 3.715 3,19 BIST ULAŞTIRMA 159.015 3,56 BIST TURİZM 7.670 -0,17 BIST TİCARET 216.852 -1,21 BIST İLETİŞİM 34.103 1,78 BIST SPOR 43.379 -3,65 BIST İNŞAAT 91.706 0,56 BIST MALİ 121.616 1,04 BIST BANKA 146.619 1,36 BIST SİGORTA 316.472 0,36 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.146 0,97 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.956 0,43 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.281 1,86 BIST TEKNOLOJİ 86.304 1,28 BIST BİLİŞİM 24.727 0,70 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 37.715 0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA