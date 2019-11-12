Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 105.740 1,30
BIST SINAİ 120.974 0,36
BIST GIDA, İÇECEK 117.603 -1,38
BIST TEKSTIL, DERİ 36.
12.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|105.740
|1,30
|BIST SINAİ
|120.974
|0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.603
|-1,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.449
|-0,64
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|54.940
|-0,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.859
|0,22
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.179
|0,22
|BIST METAL ANA
|195.984
|1,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.532
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|96.086
|2,34
|BIST HİZMETLER
|80.008
|0,83
|BIST ELEKTRİK
|3.715
|3,19
|BIST ULAŞTIRMA
|159.015
|3,56
|BIST TURİZM
|7.670
|-0,17
|BIST TİCARET
|216.852
|-1,21
|BIST İLETİŞİM
|34.103
|1,78
|BIST SPOR
|43.379
|-3,65
|BIST İNŞAAT
|91.706
|0,56
|BIST MALİ
|121.616
|1,04
|BIST BANKA
|146.619
|1,36
|BIST SİGORTA
|316.472
|0,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|53.146
|0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.956
|0,43
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.281
|1,86
|BIST TEKNOLOJİ
|86.304
|1,28
|BIST BİLİŞİM
|24.727
|0,70
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|37.715
|0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA