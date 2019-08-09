09.08.2019 18:46

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.208 0,23 BIST SINAİ 112.792 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 122.415 1,07 BIST TEKSTIL, DERİ 32.664 0,42 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.515 -1,35 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.903 -1,21 BIST TAŞ, TOPRAK 56.633 0,05 BIST METAL ANA 175.777 -0,29 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.905 0,01 BIST MADENCİLİK 85.744 6,29 BIST HİZMETLER 74.954 0,53 BIST ELEKTRİK 3.303 0,79 BIST ULAŞTIRMA 139.767 3,08 BIST TURİZM 6.709 2,04 BIST TİCARET 221.237 0,38 BIST İLETİŞİM 30.714 -0,51 BIST SPOR 28.383 0,75 BIST İNŞAAT 84.736 -1,77 BIST MALİ 116.026 0,13 BIST BANKA 144.338 0,28 BIST SİGORTA 270.930 0,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.000 0,67 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.004 -0,27 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.522 0,72 BIST TEKNOLOJİ 76.332 -0,38 BIST BİLİŞİM 20.624 -1,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.260 -1,61

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)