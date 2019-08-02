Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 93.411 0,31 BIST SINAİ 113.961 -2,40 BIST GIDA, İÇECEK 115.425 -1,28 BIST TEKSTIL, DERİ 33.287 -0,46 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.937 -0,52 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.858 -3,64 BIST TAŞ, TOPRAK 59.416 -1,37 BIST METAL ANA 186.497 -1,97 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.106 -2,26 BIST MADENCİLİK 75.599 -1,39 BIST HİZMETLER 73.793 -1,68 BIST ELEKTRİK 3.262 -1,32 BIST ULAŞTIRMA 138.370 -0,80 BIST TURİZM 6.694 -0,52 BIST TİCARET 214.765 -0,52 BIST İLETİŞİM 30.230 -4,28 BIST SPOR 28.660 0,57 BIST İNŞAAT 89.564 -1,60 BIST MALİ 116.345 -1,90 BIST BANKA 142.335 -1,98 BIST SİGORTA 269.554 0,34 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.273 -3,32 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.810 -2,10 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.422 -0,51 BIST TEKNOLOJİ 82.741 -3,03 BIST BİLİŞİM 21.436 -1,75 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.730 0,19

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)