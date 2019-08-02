Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.411 0,31
BIST SINAİ 113.961 -2,40
BIST GIDA, İÇECEK 115.425 -1,28
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

2.08.2019 18:41
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.411 0,31
BIST SINAİ 113.961 -2,40
BIST GIDA, İÇECEK 115.425 -1,28
BIST TEKSTIL, DERİ 33.287 -0,46
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.937 -0,52
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.858 -3,64
BIST TAŞ, TOPRAK 59.416 -1,37
BIST METAL ANA 186.497 -1,97
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.106 -2,26
BIST MADENCİLİK 75.599 -1,39
BIST HİZMETLER 73.793 -1,68
BIST ELEKTRİK 3.262 -1,32
BIST ULAŞTIRMA 138.370 -0,80
BIST TURİZM 6.694 -0,52
BIST TİCARET 214.765 -0,52
BIST İLETİŞİM 30.230 -4,28
BIST SPOR 28.660 0,57
BIST İNŞAAT 89.564 -1,60
BIST MALİ 116.345 -1,90
BIST BANKA 142.335 -1,98
BIST SİGORTA 269.554 0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 47.273 -3,32
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.810 -2,10
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.422 -0,51
BIST TEKNOLOJİ 82.741 -3,03
BIST BİLİŞİM 21.436 -1,75
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.730 0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et