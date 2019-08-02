Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.411 0,31
BIST SINAİ 113.961 -2,40
BIST GIDA, İÇECEK 115.425 -1,28
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|93.411
|0,31
|BIST SINAİ
|113.961
|-2,40
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.425
|-1,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.287
|-0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.937
|-0,52
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.858
|-3,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.416
|-1,37
|BIST METAL ANA
|186.497
|-1,97
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.106
|-2,26
|BIST MADENCİLİK
|75.599
|-1,39
|BIST HİZMETLER
|73.793
|-1,68
|BIST ELEKTRİK
|3.262
|-1,32
|BIST ULAŞTIRMA
|138.370
|-0,80
|BIST TURİZM
|6.694
|-0,52
|BIST TİCARET
|214.765
|-0,52
|BIST İLETİŞİM
|30.230
|-4,28
|BIST SPOR
|28.660
|0,57
|BIST İNŞAAT
|89.564
|-1,60
|BIST MALİ
|116.345
|-1,90
|BIST BANKA
|142.335
|-1,98
|BIST SİGORTA
|269.554
|0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|47.273
|-3,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.810
|-2,10
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.422
|-0,51
|BIST TEKNOLOJİ
|82.741
|-3,03
|BIST BİLİŞİM
|21.436
|-1,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.730
|0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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