Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.121 0,15
BIST SINAİ 116.859 -0,48
BIST GIDA, İÇECEK 117.074 0,79
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|93.121
|0,15
|BIST SINAİ
|116.859
|-0,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.074
|0,79
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.511
|0,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.431
|0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.255
|0,85
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.381
|-0,50
|BIST METAL ANA
|193.628
|-1,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.289
|-3,17
|BIST MADENCİLİK
|76.994
|0,83
|BIST HİZMETLER
|76.303
|0,44
|BIST ELEKTRİK
|3.329
|-1,21
|BIST ULAŞTIRMA
|141.598
|0,13
|BIST TURİZM
|6.742
|-0,72
|BIST TİCARET
|215.716
|1,20
|BIST İLETİŞİM
|33.252
|-0,67
|BIST SPOR
|28.498
|-0,84
|BIST İNŞAAT
|90.224
|2,25
|BIST MALİ
|119.539
|-1,19
|BIST BANKA
|147.301
|-1,59
|BIST SİGORTA
|271.281
|0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.921
|0,99
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.498
|-0,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.713
|-1,11
|BIST TEKNOLOJİ
|84.480
|-1,59
|BIST BİLİŞİM
|21.876
|1,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|30.146
|0,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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