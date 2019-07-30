Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.121 0,15
BIST SINAİ 116.859 -0,48
BIST GIDA, İÇECEK 117.074 0,79
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.121 0,15
BIST SINAİ 116.859 -0,48
BIST GIDA, İÇECEK 117.074 0,79
BIST TEKSTIL, DERİ 33.511 0,61
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.431 0,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.255 0,85
BIST TAŞ, TOPRAK 61.381 -0,50
BIST METAL ANA 193.628 -1,53
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.289 -3,17
BIST MADENCİLİK 76.994 0,83
BIST HİZMETLER 76.303 0,44
BIST ELEKTRİK 3.329 -1,21
BIST ULAŞTIRMA 141.598 0,13
BIST TURİZM 6.742 -0,72
BIST TİCARET 215.716 1,20
BIST İLETİŞİM 33.252 -0,67
BIST SPOR 28.498 -0,84
BIST İNŞAAT 90.224 2,25
BIST MALİ 119.539 -1,19
BIST BANKA 147.301 -1,59
BIST SİGORTA 271.281 0,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.921 0,99
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.498 -0,60
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.713 -1,11
BIST TEKNOLOJİ 84.480 -1,59
BIST BİLİŞİM 21.876 1,32
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 30.146 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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