Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 93.121 0,15 BIST SINAİ 116.859 -0,48 BIST GIDA, İÇECEK 117.074 0,79 BIST TEKSTIL, DERİ 33.511 0,61 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.431 0,10 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.255 0,85 BIST TAŞ, TOPRAK 61.381 -0,50 BIST METAL ANA 193.628 -1,53 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.289 -3,17 BIST MADENCİLİK 76.994 0,83 BIST HİZMETLER 76.303 0,44 BIST ELEKTRİK 3.329 -1,21 BIST ULAŞTIRMA 141.598 0,13 BIST TURİZM 6.742 -0,72 BIST TİCARET 215.716 1,20 BIST İLETİŞİM 33.252 -0,67 BIST SPOR 28.498 -0,84 BIST İNŞAAT 90.224 2,25 BIST MALİ 119.539 -1,19 BIST BANKA 147.301 -1,59 BIST SİGORTA 271.281 0,09 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.921 0,99 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.498 -0,60 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.713 -1,11 BIST TEKNOLOJİ 84.480 -1,59 BIST BİLİŞİM 21.876 1,32 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 30.146 0,00

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)