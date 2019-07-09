Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 87.598 -1,31
BIST SINAİ 108.219 -1,66
BIST GIDA, İÇECEK 110.777 -2,21
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 87.598 -1,31
BIST SINAİ 108.219 -1,66
BIST GIDA, İÇECEK 110.777 -2,21
BIST TEKSTIL, DERİ 30.764 -1,66
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.534 -1,98
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.863 -0,10
BIST TAŞ, TOPRAK 58.486 -2,29
BIST METAL ANA 185.905 -3,11
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.866 -1,78
BIST MADENCİLİK 66.519 -2,40
BIST HİZMETLER 72.101 0,01
BIST ELEKTRİK 3.191 -0,59
BIST ULAŞTIRMA 137.273 -4,61
BIST TURİZM 6.739 1,04
BIST TİCARET 201.232 1,95
BIST İLETİŞİM 31.108 0,73
BIST SPOR 27.554 -3,41
BIST İNŞAAT 89.355 2,39
BIST MALİ 114.505 -2,93
BIST BANKA 142.599 -3,07
BIST SİGORTA 263.226 -0,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.365 -4,29
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.112 -2,73
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.631 -3,38
BIST TEKNOLOJİ 75.377 -3,81
BIST BİLİŞİM 20.022 -1,37
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.890 -0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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