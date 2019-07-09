Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 87.598 -1,31 BIST SINAİ 108.219 -1,66 BIST GIDA, İÇECEK 110.777 -2,21 BIST TEKSTIL, DERİ 30.764 -1,66 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.534 -1,98 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.863 -0,10 BIST TAŞ, TOPRAK 58.486 -2,29 BIST METAL ANA 185.905 -3,11 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.866 -1,78 BIST MADENCİLİK 66.519 -2,40 BIST HİZMETLER 72.101 0,01 BIST ELEKTRİK 3.191 -0,59 BIST ULAŞTIRMA 137.273 -4,61 BIST TURİZM 6.739 1,04 BIST TİCARET 201.232 1,95 BIST İLETİŞİM 31.108 0,73 BIST SPOR 27.554 -3,41 BIST İNŞAAT 89.355 2,39 BIST MALİ 114.505 -2,93 BIST BANKA 142.599 -3,07 BIST SİGORTA 263.226 -0,79 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 50.365 -4,29 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.112 -2,73 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.631 -3,38 BIST TEKNOLOJİ 75.377 -3,81 BIST BİLİŞİM 20.022 -1,37 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.890 -0,53

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)