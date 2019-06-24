Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 85.854 2,05 BIST SINAİ 110.122 0,60 BIST GIDA, İÇECEK 109.157 2,72 BIST TEKSTIL, DERİ 31.436 1,32 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.876 -0,48 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.073 -0,83 BIST TAŞ, TOPRAK 58.961 1,37 BIST METAL ANA 193.644 0,56 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.747 0,58 BIST MADENCİLİK 74.734 3,60 BIST HİZMETLER 69.184 0,71 BIST ELEKTRİK 2.962 -0,01 BIST ULAŞTIRMA 139.289 0,08 BIST TURİZM 6.493 1,53 BIST TİCARET 181.364 0,12 BIST İLETİŞİM 31.254 2,77 BIST SPOR 27.026 0,45 BIST İNŞAAT 80.860 -2,38 BIST MALİ 111.136 2,01 BIST BANKA 133.725 3,70 BIST SİGORTA 269.359 0,48 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 63.410 -4,12 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.488 -0,11 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.502 0,40 BIST TEKNOLOJİ 78.856 0,80 BIST BİLİŞİM 20.256 1,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.399 0,64

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)