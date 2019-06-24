Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.854 2,05
BIST SINAİ 110.122 0,60
BIST GIDA, İÇECEK 109.157 2,72
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.854 2,05
BIST SINAİ 110.122 0,60
BIST GIDA, İÇECEK 109.157 2,72
BIST TEKSTIL, DERİ 31.436 1,32
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.876 -0,48
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.073 -0,83
BIST TAŞ, TOPRAK 58.961 1,37
BIST METAL ANA 193.644 0,56
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.747 0,58
BIST MADENCİLİK 74.734 3,60
BIST HİZMETLER 69.184 0,71
BIST ELEKTRİK 2.962 -0,01
BIST ULAŞTIRMA 139.289 0,08
BIST TURİZM 6.493 1,53
BIST TİCARET 181.364 0,12
BIST İLETİŞİM 31.254 2,77
BIST SPOR 27.026 0,45
BIST İNŞAAT 80.860 -2,38
BIST MALİ 111.136 2,01
BIST BANKA 133.725 3,70
BIST SİGORTA 269.359 0,48
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 63.410 -4,12
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.488 -0,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.502 0,40
BIST TEKNOLOJİ 78.856 0,80
BIST BİLİŞİM 20.256 1,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.399 0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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