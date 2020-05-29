Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Halk GMYO 1,83 1,67 9,58

Bim Mağazalar 65,10 61,70 5,51 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,83 1,67 9,58 Bim Mağazalar 65,10 61,70 5,51 Gübre Fabrikaları 22,58 21,42 5,42 T.S.K.B. 1,10 1,05 4,76 Yapı ve Kredi Bankası 2,32 2,22 4,50 Mavi Giyim 45,20 43,30 4,39 Doğuş Otomotiv 10,72 10,34 3,68 Ege Endüstri 570,00 553,20 3,04 Gözde Girişim 4,10 3,98 3,02 Aksa Enerji 4,65 4,52 2,88 Enerjisa Enerji 8,12 7,90 2,78 Vestel 14,17 13,79 2,76 Güneş Sigorta 3,36 3,29 2,13 Pegasus 60,05 58,80 2,13 Brisa 11,13 10,90 2,11 Emlak Konut GMYO 1,47 1,44 2,08 Turkcell 14,16 13,90 1,87 Borusan Mannesmann 10,45 10,27 1,75 Odaş Elektrik 1,94 1,91 1,57 Albaraka Türk 1,37 1,35 1,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA