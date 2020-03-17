Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 2,41 2,21 9,05
Kartonsan 290,00 272,90 6,27...
17.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|2,41
|2,21
|9,05
|Kartonsan
|290,00
|272,90
|6,27
|T.S.K.B.
|0,93
|0,88
|5,68
|Vakıflar Bankası
|4,65
|4,45
|4,49
|Turkcell
|12,56
|12,06
|4,15
|Halkbank
|5,15
|4,95
|4,04
|Migros Ticaret
|18,65
|17,99
|3,67
|İş Bankası (C)
|5,19
|5,01
|3,59
|Alarko GMYO
|9,63
|9,33
|3,22
|Vestel
|9,18
|8,91
|3,03
|Alarko Holding
|3,76
|3,65
|3,01
|Garanti Bankası
|8,39
|8,19
|2,44
|Akbank
|6,09
|5,97
|2,01
|Hektaş
|8,20
|8,07
|1,61
|Arçelik
|14,20
|13,98
|1,57
|Enka İnşaat
|5,68
|5,61
|1,25
|Kardemir (D)
|1,90
|1,88
|1,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|2,03
|0,99
|TAV Havalimanları
|16,26
|16,11
|0,93
|Borusan Mannesmann
|7,05
|7,00
|0,71
Kaynak: AA