Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yapı ve Kredi Bank.
17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,96
|2,83
|4,59
|İş GMYO
|1,86
|1,78
|4,49
|Tat Gıda
|7,42
|7,11
|4,36
|Yataş
|8,80
|8,46
|4,02
|Odaş Elektrik
|2,62
|2,52
|3,97
|Tofaş Oto. Fab.
|28,52
|27,54
|3,56
|Koç Holding
|21,14
|20,58
|2,72
|Çelebi
|105,40
|102,70
|2,63
|İndeks Bilgisayar
|11,76
|11,47
|2,53
|Ereğli Demir Çelik
|9,50
|9,29
|2,26
|Mavi Giyim
|60,95
|59,75
|2,01
|Karsan Otomotiv
|1,59
|1,56
|1,92
|Coca Cola İçecek
|44,06
|43,26
|1,85
|Ford Otosan
|76,00
|74,80
|1,60
|Vakıflar Bankası
|6,50
|6,40
|1,56
|Türk Traktör
|59,15
|58,25
|1,55
|İş Y. Men. Değ.
|4,70
|4,63
|1,51
|Anadolu Efes
|25,58
|25,20
|1,51
|Arçelik
|22,02
|21,70
|1,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,91
|13,71
|1,46
Kaynak: AA