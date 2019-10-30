Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,95 2,46 19,92
İhlas Holding 0,58 0,52 11,54 ...
30.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,95
|2,46
|19,92
|İhlas Holding
|0,58
|0,52
|11,54
|Çemtaş
|5,80
|5,36
|8,21
|Fenerbahçe Futbol
|15,26
|14,15
|7,84
|Metro Holding
|3,12
|2,94
|6,12
|Güneş Sigorta
|1,85
|1,76
|5,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,72
|1,66
|3,61
|Alarko GMYO
|51,80
|50,20
|3,19
|Tukaş
|5,75
|5,58
|3,05
|Alarko Holding
|4,67
|4,55
|2,64
|Türk Traktör
|43,60
|42,54
|2,49
|Galatasaray Sportif
|1,54
|1,51
|1,99
|Arçelik
|18,29
|18,10
|1,05
|Global Yat. Holding
|3,91
|3,87
|1,03
|TAV Havalimanları
|25,40
|25,16
|0,95
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,14
|0,88
|Ereğli Demir Çelik
|6,58
|6,53
|0,77
|Eczacıbaşı İlaç
|3,09
|3,07
|0,65
|Afyon Çimento
|4,75
|4,72
|0,64
|Verusa Holding
|17,08
|16,98
|0,59
Kaynak: AA