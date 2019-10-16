Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 11,64 10,98 6,01
Doğan Holding 1,72 1,66 3,61 ...
16.10.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|11,64
|10,98
|6,01
|Doğan Holding
|1,72
|1,66
|3,61
|Netaş Telekom.
|8,60
|8,35
|2,99
|Anadolu Grubu Holding
|13,83
|13,44
|2,90
|Bera Holding
|2,05
|2,00
|2,50
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,46
|2,05
|Ülker Bisküvi
|18,34
|17,99
|1,95
|MLP Sağlık
|13,02
|12,78
|1,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,60
|1,87
|Mavi Giyim
|41,18
|40,50
|1,68
|Kardemir (D)
|2,06
|2,03
|1,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,36
|4,30
|1,40
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,51
|1,49
|1,34
|Tukaş
|4,02
|3,97
|1,26
|Aksa
|9,16
|9,05
|1,22
|Kerevitaş Gıda
|2,56
|2,53
|1,19
|Türk Telekom
|5,24
|5,19
|0,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|2,18
|0,92
|İskenderun Demir Çelik
|6,07
|6,03
|0,66
|Sasa Polyester
|5,92
|5,89
|0,51
Kaynak: AA