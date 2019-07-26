Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 2,19 2,07 5,80
Migros Ticaret 16,40...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|2,19
|2,07
|5,80
|Migros Ticaret
|16,40
|15,59
|5,20
|Yataş
|5,54
|5,30
|4,53
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,21
|4,04
|4,21
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|0,74
|4,05
|Aselsan
|18,85
|18,18
|3,69
|Türk Telekom
|5,73
|5,53
|3,62
|Anadolu Grubu Holding
|11,81
|11,45
|3,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|0,98
|3,06
|Parsan
|15,18
|14,80
|2,57
|Doğan Holding
|1,20
|1,17
|2,56
|Aksa
|9,38
|9,19
|2,07
|Vakıflar Bankası
|5,08
|4,98
|2,01
|Netaş Telekom.
|7,19
|7,05
|1,99
|Sasa Polyester
|6,25
|6,13
|1,96
|Tukaş
|4,39
|4,31
|1,86
|Türk Traktör
|31,06
|30,52
|1,77
|Garanti Bankası
|9,84
|9,67
|1,76
|Albaraka Türk
|1,21
|1,19
|1,68
|Zorlu Enerji
|1,22
|1,20
|1,67
Kaynak: AA
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