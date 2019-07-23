Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,64 1,50 9,33 T.S.K.B. 0,85 0,81 4,94 Göltaş Çimento 11,22 10,75 4,37 Metro Holding 1,11 1,07 3,74 Sabancı Holding 9,46 9,13 3,61 Coca Cola İçecek 33,80 32,82 2,99 Garanti Bankası 9,83 9,55 2,93 Çemaş Döküm 0,72 0,70 2,86 Koza Madencilik 6,77 6,59 2,73 Zorlu Enerji 1,20 1,17 2,56 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Koç Holding 19,13 18,70 2,30 Türk Hava Yolları 13,04 12,75 2,27 Akbank 7,70 7,53 2,26 MLP Sağlık 11,15 10,91 2,20 T. Halk Bankası 6,34 6,21 2,09 Tüpraş 131,80 129,10 2,09 Vakıflar Bankası 4,85 4,76 1,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,77 2,72 1,84 Migros Ticaret 15,23 14,98 1,67

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)