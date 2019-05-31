Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|6,53
|5,87
|11,24
|Odaş Elektrik
|1,35
|1,25
|8,00
|Tüpraş
|131,00
|123,80
|5,82
|Emlak Konut GMYO
|1,14
|1,09
|4,81
|Alarko Holding
|2,86
|2,73
|4,76
|Gentaş
|1,52
|1,46
|4,28
|Polisan Holding
|2,29
|2,20
|4,09
|Bera Holding
|1,84
|1,77
|3,95
|Pegasus
|35,20
|33,90
|3,83
|Migros Ticaret
|12,89
|12,43
|3,70
|Yataş
|4,06
|3,92
|3,57
|ICBC Turkey Bank
|3,32
|3,21
|3,43
|Çelebi
|82,70
|80,05
|3,31
|Alarko GMYO
|41,98
|40,70
|3,14
|Türk Telekom
|4,64
|4,51
|2,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,37
|2,70
|TAV Havalimanları
|25,44
|24,78
|2,66
|Coca Cola İçecek
|27,22
|26,54
|2,56
|Sabancı Holding
|7,75
|7,56
|2,51
|Tofaş Oto. Fab.
|16,92
|16,51
|2,48
Kaynak: AA