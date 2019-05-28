Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 79,10 73,50 7,62 Mavi Giyim 33,84 31,80 6,42 Şok Marketler 8,49 8,00 6,13 Zorlu Enerji 1,13 1,07 5,61 MLP Sağlık 11,89 11,34 4,85 Hürriyet Gzt. 0,68 0,65 4,62 Vestel 9,52 9,12 4,39 Pegasus 31,58 30,30 4,22 İpek Doğal Enerji 4,65 4,47 4,03 Tekfen Holding 24,54 23,60 3,98 Türk Telekom 4,30 4,15 3,61 Koza Madencilik 6,87 6,64 3,46 Enerjisa Enerji 5,21 5,05 3,17 Eczacıbaşı İlaç 2,28 2,21 3,17 Ford Otosan 53,40 51,80 3,09 Hektaş 11,50 11,16 3,05 Tat Gıda 4,19 4,07 2,95 Aksa 8,46 8,22 2,92 Gersan Elektrik 1,78 1,73 2,89 Migros Ticaret 12,13 11,79 2,88

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)