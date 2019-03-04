Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,74 1,63 6,75 Afyon Çimento 5,04 4,73 6,55 Şekerbank 1,25 1,19 5,04 Tümosan Motor ve Traktör 5,14 4,90 4,90 İhlas Holding 0,46 0,44 4,55 Gersan Elektrik 2,52 2,42 4,13 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,08 3,85 Vakıflar Bankası 5,22 5,03 3,78 Çelebi 65,75 63,45 3,62 Doğan Holding 1,17 1,13 3,54 Alarko Holding 2,94 2,84 3,52 Park Elek.Madencilik 2,75 2,66 3,38 Anadolu Efes 20,70 20,06 3,19 Tüpraş 146,30 142,10 2,96 Göltaş Çimento 12,18 11,84 2,87 Hektaş 11,44 11,13 2,79 Garanti Bankası 9,03 8,80 2,61 İş Bankası (C) 5,92 5,77 2,60 Netaş Telekom. 8,34 8,13 2,58 Gentaş 2,01 1,96 2,55

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)