Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) Yükselen Hisseler Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 6,57 6,23 5,46 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 50,90 48,50 4,95 GÜBRETAŞ 5,38 5,19 3,66 Odaş Elektrik 6,03 5,83 3,43 Alcatel Lucent Teletaş 9,08 8,83 2,83 Anadolu Cam 2,26 2,20 2,73 Tat Gıda 6,00 5,90 1,69 Trakya Cam 3,63 3,57 1,68 Türk Traktör 86,60 85,20 1,64 Sabancı Holding 10,68 10,51 1,62 Bagfaş 11,23 11,06 1,54 ASELSAN 27,48 27,10 1,40 Soda Sanayii 5,33 5,26 1,33 GSD Holding 0,86 0,85 1,18 Erbosan 69,85 69,20 0,94 Alkim Kimya 24,38 24,20 0,74 Vakıf GMYO 3,12 3,11 0,32 Gözde Girişim 3,66 3,65 0,27 Arçelik 23,18 23,12 0,26 Galatasaray Sportif 8,19 8,18 0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)