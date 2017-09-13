Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Yükselen Hisseler.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Yükselen Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|6,57
|6,23
|5,46
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|50,90
|48,50
|4,95
|GÜBRETAŞ
|5,38
|5,19
|3,66
|Odaş Elektrik
|6,03
|5,83
|3,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|9,08
|8,83
|2,83
|Anadolu Cam
|2,26
|2,20
|2,73
|Tat Gıda
|6,00
|5,90
|1,69
|Trakya Cam
|3,63
|3,57
|1,68
|Türk Traktör
|86,60
|85,20
|1,64
|Sabancı Holding
|10,68
|10,51
|1,62
|Bagfaş
|11,23
|11,06
|1,54
|ASELSAN
|27,48
|27,10
|1,40
|Soda Sanayii
|5,33
|5,26
|1,33
|GSD Holding
|0,86
|0,85
|1,18
|Erbosan
|69,85
|69,20
|0,94
|Alkim Kimya
|24,38
|24,20
|0,74
|Vakıf GMYO
|3,12
|3,11
|0,32
|Gözde Girişim
|3,66
|3,65
|0,27
|Arçelik
|23,18
|23,12
|0,26
|Galatasaray Sportif
|8,19
|8,18
|0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)