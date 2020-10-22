Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Garanti Bankası 7,10 7,53 -5,71

Yapı ve Kredi Bankası 2,25...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 7,10 7,53 -5,71 Yapı ve Kredi Bankası 2,25 2,38 -5,46 Vakıflar Bankası 4,11 4,34 -5,30 Akbank 5,12 5,40 -5,19 İş Bankası (C) 5,50 5,77 -4,68 GSD Holding 2,42 2,53 -4,35 Türk Telekom 7,49 7,83 -4,34 İskenderun Demir Çelik 7,70 8,00 -3,75 Halkbank 5,01 5,18 -3,28 Özak GMYO 4,65 4,80 -3,12 MLP Sağlık 17,90 18,45 -2,98 Albaraka Türk 1,68 1,73 -2,89 Türkiye Sigorta 6,07 6,25 -2,88 Aksa Enerji 6,63 6,82 -2,79 Petkim 4,31 4,43 -2,71 Gözde Girişim 6,56 6,74 -2,67 İş Finansal Kiralama 4,08 4,19 -2,63 Koza Madencilik 13,37 13,72 -2,55 DO-CO 327,70 336,20 -2,53 Kardemir (D) 3,56 3,65 -2,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara